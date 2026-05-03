A Premier League explica por que o polêmico gol de Benjamin Sesko pelo Manchester United contra o Liverpool foi validado

O United assumiu uma posição dominante logo no início do confronto crucial da Premier League contra o Liverpool, mas foi o décimo gol de Sesko na temporada que se tornou o principal assunto do jogo.

Depois que Matheus Cunha abriu o placar aos seis minutos, Sesko balançou as redes apenas oito minutos depois, colocando o United em vantagem de 2 a 0 em um início frenético da partida.

O gol aconteceu depois que Bruno Fernandes criou espaço no lado direito da área e cruzou uma bola perigosa para dentro da pequena área. O goleiro do Liverpool, Freddie Woodman, se lançou para interceptar, mas acabou apenas desviando a bola na direção de Sesko. A bola bateu nas pernas do atacante antes de quicar em direção ao seu peito e, por fim, rolar para dentro da linha do gol, provocando protestos imediatos da equipe visitante.