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A Premier League explica por que o polêmico gol de Benjamin Sesko pelo Manchester United contra o Liverpool foi validado
Controvérsia irrompe em Old Trafford
O United assumiu uma posição dominante logo no início do confronto crucial da Premier League contra o Liverpool, mas foi o décimo gol de Sesko na temporada que se tornou o principal assunto do jogo.
Depois que Matheus Cunha abriu o placar aos seis minutos, Sesko balançou as redes apenas oito minutos depois, colocando o United em vantagem de 2 a 0 em um início frenético da partida.
O gol aconteceu depois que Bruno Fernandes criou espaço no lado direito da área e cruzou uma bola perigosa para dentro da pequena área. O goleiro do Liverpool, Freddie Woodman, se lançou para interceptar, mas acabou apenas desviando a bola na direção de Sesko. A bola bateu nas pernas do atacante antes de quicar em direção ao seu peito e, por fim, rolar para dentro da linha do gol, provocando protestos imediatos da equipe visitante.
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O VAR ganha destaque
O árbitro Stuart Attwell, atuando como VAR, ficou encarregado de determinar se a bola havia tocado na mão ou no braço de Sesko antes de cruzar a linha. A análise durou aproximadamente três minutos, enquanto os árbitros examinavam minuciosamente várias imagens de diferentes ângulos de transmissão.
Enquanto algumas repetições sugeriam que não houve contato, outros ângulos pareciam mostrar a bola roçando os dedos do atacante ao se mover em direção ao seu peito.
Apesar da análise prolongada e da ambiguidade das imagens, o gol acabou sendo validado, permitindo que a torcida de Old Trafford comemorasse uma vantagem de dois gols.
A Premier League esclarece a decisão
Para esclarecer o incidente, o Centro de Partidas daPremier League divulgou um comunicado no X explicando por que o gol não foi anulado. O canal oficial da liga confirmou que os critérios para intervenção não foram atendidos pelas imagens de vídeo disponíveis para a equipe de arbitragem naquele momento de alta tensão.
O Centro de Partidas da Premier League declarou: “A decisão do árbitro de validar o gol foi verificada e confirmada pelo VAR – tendo-se considerado que não havia evidência conclusiva de que Sesko tivesse tocado na bola com a mão antes de marcar.”
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O Liverpool reage antes do gol da vitória de Mainoo
Embora o gol de Sesko tenha mantido a vantagem do United por 2 a 0 no intervalo, o drama estava longe de terminar. O Liverpool voltou para o segundo tempo com intensidade renovada, recuperando rapidamente o equilíbrio na partida. Dominik Szoboszlai diminuiu a diferença para os Reds logo após o reinício, devolvendo o ímpeto a favor dos de Merseyside.
A virada foi completada aos 56 minutos, quando Cody Gakpo marcou o gol de empate. No entanto, o United acabou garantindo a vitória, com Kobbie Mainoo marcando o gol decisivo aos 77 minutos. O gol selou uma vitória suada, levando o United a 64 pontos e consolidando sua posição na terceira colocação na tabela da Premier League, além de confirmar sua classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada.