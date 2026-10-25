O argentino Ángel Di María revelou as instruções que José Mourinho passava aos jogadores do Real Madrid para tentar frear o Barcelona comandado por Pep Guardiola, relembrando o clima tenso dos confrontos entre os dois rivais durante a primeira passagem do treinador português pelo clube merengue.
Em declarações divulgadas pelo jornal Sport, nas quais relembrou aqueles dias, Di María afirmou: "Mourinho colocou na cabeça de cada jogador do Real Madrid que a única forma de vencer o Barcelona era batendo". A goleada do Barcelona por 5 a 0 expôs o sofrimento do Real Madrid.
O ponta argentino relembrou a dificuldade de enfrentar o Barcelona, que impunha seu domínio sobre a bola e obrigava os adversários a correr atrás dela, citando a pesada derrota sofrida pelo Real Madrid pelo placar de 5 a 0 no estádio Camp Nou.
Sobre aquela partida, Di María disse: "Não acredito que tenha disputado uma partida em que toquei tão pouco na bola como naquela goleada de 5 a 0 no Camp Nou".
E acrescentou: "Eu tentava pressionar, mas a bola não estava no lugar para onde eu ia. Era inacreditável".