Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Madrid CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport
Traduzido por

"A porrada é a solução": Di María revela o plano de Mourinho para parar Messi e o Barcelona

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
A. Di Maria
L. Messi
J. Mourinho
P. Guardiola
Espanha
Argentina
Portugal

Confissão surpreendente sobre o primeiro mandato

O argentino Ángel Di María revelou as instruções que José Mourinho passava aos jogadores do Real Madrid para tentar frear o Barcelona comandado por Pep Guardiola, relembrando o clima tenso dos confrontos entre os dois rivais durante a primeira passagem do treinador português pelo clube merengue.

Em declarações divulgadas pelo jornal Sport, nas quais relembrou aqueles dias, Di María afirmou: "Mourinho colocou na cabeça de cada jogador do Real Madrid que a única forma de vencer o Barcelona era batendo". A goleada do Barcelona por 5 a 0 expôs o sofrimento do Real Madrid.

O ponta argentino relembrou a dificuldade de enfrentar o Barcelona, que impunha seu domínio sobre a bola e obrigava os adversários a correr atrás dela, citando a pesada derrota sofrida pelo Real Madrid pelo placar de 5 a 0 no estádio Camp Nou.

Sobre aquela partida, Di María disse: "Não acredito que tenha disputado uma partida em que toquei tão pouco na bola como naquela goleada de 5 a 0 no Camp Nou".

E acrescentou: "Eu tentava pressionar, mas a bola não estava no lugar para onde eu ia. Era inacreditável".

Leia também: o Clássico vai virar uma catástrofe? Mourinho diante de um teste assustador

  • Confusões apesar da amizade: a trombada em Messi!

    Di María abordou a intensa tensão que cercou os confrontos entre Real Madrid e Barcelona em um período que não ultrapassou 20 dias, marcado por jogos decisivos entre as duas equipes, da final da Copa do Rei à semifinal da Liga dos Campeões.

    O argentino relembrou o contraste entre o clima daquelas partidas e as relações que uniam os jogadores dos dois times na seleção espanhola, afirmando: "Na seleção, eram todos amigos e venciam com facilidade qualquer adversário que enfrentassem, mas, quando jogavam uns contra os outros, trocavam socos".

    Ele também recordou o chute que desferiu em Lionel Messi durante a final da Copa do Rei de 2011, em uma tentativa de interromper um contra-ataque do Barcelona.

    Di María disse: "Pedi desculpas a ele, mas, se você não o derruba, não consegue impedi-los de marcar o gol". Essas declarações voltam à tona com a aproximação de um novo confronto entre Real Madrid e Barcelona, na noite deste domingo, pela décima rodada de La Liga, especialmente diante do retorno de Mourinho ao comando técnico do time merengue no início da atual temporada.

    Leia também: "Vocês atrairão sobre nós a ira de Deus": Mohamed Salah no centro de uma polêmica religiosa na Turquia

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA