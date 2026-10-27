José Félix Díaz revelou alguns detalhes relacionados à votação para a Bola de Ouro, deixando claro que Harry Kane não era o seu candidato preferido para vencer o prêmio.

Harry Kane foi coroado com a Bola de Ouro, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

José Félix Díaz, diretor de redação do jornal AS, é o único jornalista espanhol que participa da votação do prêmio, e revelou alguns detalhes de suas escolhas durante uma participação no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER".

De acordo com o que foi divulgado pelo site Defensa Central, José Félix declarou: "Eu esperava Mbappé ou Lamine Yamal porque falta algo a Harry Kane. Dos dez jogadores em quem votei, nove estavam entre os dez primeiros".

O site comentou: "Portanto, parece que suas previsões não se concretizaram. O jornalista não indicou Harry Kane para a vitória, mas não revelou se Mbappé ou Lamine Yamal era a sua escolha preferida".

E prosseguiu: "No caso de Mbappé, talvez Díaz o tenha premiado (e escolhido) tendo em vista sua ótima temporada em termos de gols. Mas, levando em conta que faltava algo a Harry, parece que a Copa do Mundo desempenhou um papel importante em sua decisão de escolher Lamine Yamal".