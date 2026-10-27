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A polêmica Messi e Iniesta volta à tona: o único eleitor da Espanha diz que Kane não merece a Bola de Ouro

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Bayern de Munique
Real Madrid
Barcelona
L. Messi
Andrés Iniesta
England
Espanha
França
Alemanha
Argentina

"... falta algo ao capitão da Inglaterra!"

José Félix Díaz revelou alguns detalhes relacionados à votação para a Bola de Ouro, deixando claro que Harry Kane não era o seu candidato preferido para vencer o prêmio.

Harry Kane foi coroado com a Bola de Ouro, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

José Félix Díaz, diretor de redação do jornal AS, é o único jornalista espanhol que participa da votação do prêmio, e revelou alguns detalhes de suas escolhas durante uma participação no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER".

De acordo com o que foi divulgado pelo site Defensa Central, José Félix declarou: "Eu esperava Mbappé ou Lamine Yamal porque falta algo a Harry Kane. Dos dez jogadores em quem votei, nove estavam entre os dez primeiros".

O site comentou: "Portanto, parece que suas previsões não se concretizaram. O jornalista não indicou Harry Kane para a vitória, mas não revelou se Mbappé ou Lamine Yamal era a sua escolha preferida".

E prosseguiu: "No caso de Mbappé, talvez Díaz o tenha premiado (e escolhido) tendo em vista sua ótima temporada em termos de gols. Mas, levando em conta que faltava algo a Harry, parece que a Copa do Mundo desempenhou um papel importante em sua decisão de escolher Lamine Yamal".

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  • A Bola de Ouro ainda não recompensa a Espanha nem a Copa do Mundo

    E apesar de todo o discurso sobre a importância das conquistas com as seleções nacionais na disputa pela Bola de Ouro, como aconteceu com Rodri e Lionel Messi, o título da Espanha na Copa do Mundo não resultou na vitória de nenhum jogador espanhol no prêmio nas edições de 2010 e 2026.

    Após a conquista espanhola da Copa do Mundo de 2010, Messi foi coroado com a Bola de Ouro, enquanto a dupla campeã do Mundial, Andrés Iniesta e Xavi Hernández, ficou em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

    José Félix Díaz explicou que quatro dos jogadores que colocou entre suas escolhas mais altas eram da Espanha.

    E disse: "Os votos concedidos aos campeões do mundo se dividiram, e também não houve nenhum jogador espanhol que se destacasse de forma excepcional na Copa do Mundo, o que representou um obstáculo".

    E acrescentou: "O sucesso na Copa do Mundo deveria ter se refletido de forma maior, mas De la Fuente e Unai Simón são as faces do futebol espanhol". Ambos foram vencedores da Copa do Mundo de 2026 e receberam o reconhecimento".

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  • Justiça para o Bayern? De Kane a Lewandowski

    O site comentou as declarações de Díaz, afirmando: "A Bola de Ouro já presenciou alguns casos de injustiça, entre eles o que aconteceu com Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. Em 2021, Lewandowski merecia vencer o prêmio, mas Lionel Messi foi coroado em uma decisão que gerou polêmica e lançou uma sombra sobre um dos títulos do craque argentino no prêmio".

    E prosseguiu: "Kane enfrentou uma versão semelhante do prêmio, já que competiu com um jogador do Barcelona, Lamine Yamal, que teve uma boa campanha midiática, mas o atacante inglês foi o melhor em sua posição, impôs sua hegemonia na Alemanha e também deixou uma grande marca na Liga dos Campeões da Europa e na Copa do Mundo".

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  • A edição mais enigmática

    E acrescentou: "A edição de 2026 foi a mais aberta e imprevisível dos últimos anos, com um grande número de candidatos a vencer o prêmio. As três primeiras posições foram ocupadas por Mbappé, Kane e Yamal. A consagração de qualquer um deles poderia gerar polêmica, mas todos tinham argumentos que sustentavam o merecimento da conquista".

    E o site concluiu: "Para o (jornalista) José Félix Díaz, Kane foi o menos merecedor do prêmio entre os três, embora ele não tenha questionado o direito do atacante inglês de figurar entre os concorrentes. Porém, não concordou com a escolha final do vencedor, apesar de ter participado da votação, enquanto os detalhes dos votos individuais só serão revelados no próximo sábado".

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