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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A permanência de Messi e os planos para a Copa do Mundo... Será que Cristiano confirmou a veracidade da afirmação de Hossam Hassan?

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As vendas de ingressos para a Copa do Mundo despencam!

A Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, deixou de ser apenas um torneio de futebol para se tornar um assunto de interesse público, apenas uma semana após o início das fases eliminatórias. 

A eliminação de Cristiano Ronaldo em sua última participação na Copa do Mundo e a despedida da seleção americana, anfitriã do torneio, não abalaram apenas as redes, mas também o mercado de ingressos e as audiências. 

Os números não mentem: uma queda de 60% nos preços de um único jogo e um recuo generalizado no valor das partidas das quartas de final, em meio a uma repentina desistência no mercado secundário.

E, em meio a essa tempestade de marketing, as palavras de Hossam Hassan caíram como um raio, já que o técnico da seleção egípcia não falou sobre tática ou erros dos jogadores, mas lançou uma acusação clara: a eliminação do Egito diante da Argentina foi o preço a pagar pela permanência de Lionel Messi no torneio. 

Uma declaração que traz de volta a pergunta mais difícil da história recente da Copa do Mundo: os critérios de marketing determinam os resultados das partidas? Os números que temos hoje podem oferecer uma resposta incômoda.

  • Queda livre nos preços... Quando Ronaldo se vai, o mercado entra em colapso

    A partida de sexta-feira, na qual se esperava que a seleção de Portugal enfrentasse a dos Estados Unidos nas quartas de final da Copa do Mundo, não seria apenas 90 minutos de futebol, mas sim um produto de marketing completo; no entanto, esse cenário mudou. 

    ArevistaForbes” revelou que o confronto estava pronto para reunir Portugal e os Estados Unidos, ou seja, Cristiano Ronaldo diante de 80 mil espectadores em um estádio americano, já que esse cenário significaria lotação esgotada, preços recordes no mercado negro e contratos publicitários na casa das centenas de milhões.

    Mas o cenário mudou radicalmente; a derrota de Portugal por 1 a 0 para a Espanha encerrou a trajetória de Ronaldo na Copa do Mundo, e a derrota dos Estados Unidos por 4 a 1 para a Bélgica eliminou o país anfitrião. 

    O resultado imediato: o preço mínimo dos ingressos para os jogos da Espanha e da Bélgica despencou de 2.950 dólares para 1.200 dólares em questão de horas, segundo a plataforma “TicketPick”. 

    Isso significa uma perda de 1.750 dólares por ingresso, o que indica que o “valor de mercado de Ronaldo” equivalia a 60% do preço do jogo.

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  • A contaminação atinge todas as equipes das quartas de final... O mercado perde a confiança

    O prejuízo não se limitou a uma única partida; a plataforma “SetPick” registrou uma queda de 31,5% na média dos preços de todos os jogos das quartas de final em um único dia, e de mais de 50% em apenas 72 horas. 

    A plataforma destacou que esses números significam que o pequeno investidor que comprou ingressos para revenda perdeu metade de seu capital em três dias.

    O indicador mais preocupante é o aumento excessivo da oferta; o mercado secundário saltou de apenas 28 mil ingressos à venda para 49 mil, um aumento significativo. 

    Em linguagem de marketing: a oferta explodiu e a demanda evaporou, sendo que a razão é clara nos relatórios dos analistas: o público não paga milhares de dólares para assistir à Bélgica e à Espanha quando sonhava com Ronaldo. 

    A ausência das grandes estrelas retira do campeonato o “valor agregado” que tanto o torcedor comum quanto o patrocinador oficial reconhecem.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O impacto de Ronaldo... Mais do que um jogador e maior do que uma seleção

    Para entender o colapso, é preciso compreender o que Ronaldo representa economicamente: ele não é apenas o atacante da seleção de Portugal, mas um “produto” assistido por 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo. 

    A presença de “O Don” nas quartas de final eleva o preço do minuto de propaganda nas telas em até 40% nos mercados do Oriente Médio e da Ásia. 

    E a saída do astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, significa que as emissoras perderam o justificativo para aumentar os preços, e que os patrocinadores perderam o rosto publicitário com base no qual haviam assinado contrato.

    Isso explica por que todos os jogos foram afetados, e não apenas o jogo contra a Portugal, pois a Copa do Mundo é um ecossistema interconectado: quando a maior peça de marketing cai, todo o sistema é abalado. 

    E os números comprovam que o público americano, especificamente, comprava o ingresso pela “experiência Ronaldo” e não pela “experiência da Copa do Mundo”.

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  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    Declaração de Hossam Hassan... De uma teoria da conspiração a números que a comprovam

    Após a derrota da seleção egípcia por 2 a 3 para a Argentina e a anulação do gol de Mustafa Zico pelo VAR, Hossam Hassan fez uma declaração que não foi emocional, mas sim ponderada: “Fomos eliminados para que Messi e seus companheiros não fossem eliminados da Copa do Mundo”.

    O técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, lançou um ataque contundente ao árbitro francês François Litxer após a partida, afirmando que o jogo careceu de justiça arbitral e considerando que a seleção egípcia perdeu “por motivos comerciais”.

    Normalmente, essas declarações são classificadas como “justificativas para a derrota ou a eliminação de um torneio”, mas o momento em que foram feitas, em meio ao colapso do mercado de ingressos, conferiu-lhes um peso diferente.

    A equação é simples na visão dos especialistas em marketing esportivo: Messi é o que resta do “poder brando” capaz de vender ingressos após a eliminação de Ronaldo e dos Estados Unidos, ao lado de Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, e Lamine Yamal, da seleção espanhola. 

    E a eliminação da Argentina nas oitavas de final teria significado uma Copa do Mundo sem nenhum grande ícone popular nas fases finais, apesar da permanência de Harry Kane, estrela da seleção inglesa, do outro lado. 

    Mas será que isso é motivo suficiente para questionar? Os números mostram que a permanência de Messi salvou os preços dos próximos jogos da Argentina de um destino semelhante ao do confronto entre Espanha e Bélgica; o mercado sai ganhando, mas a questão do custo moral permanece em aberto.

  • A Copa do Mundo mais cara enfrenta o fantasma da recessão... Será que o “Dean” desmascarou o jogo?

    A ironia é que a edição de 2026 continua sendo a mais cara da história; afinal, o ingresso mais barato para a final custa mais de 9 mil dólares... Mas esse valor é “teórico” e depende dos times que disputarem a final. 

    Se a França e a Argentina chegarem à final, o preço pode se manter; mas se o confronto for entre a Bélgica e a Suíça, por exemplo, o mercado secundário está prestes a sofrer uma nova queda.

    A prova está aí: a partida entre Marrocos e França em Foxborough é a mais barata das quartas de final, com preços a partir de 989 dólares. 

    E a diferença entre 989 dólares e 9 mil dólares é determinada pelos nomes; a saída desses nomes significa que a “bolha de marketing da Copa do Mundo” pode estourar a qualquer momento.

    Conclusão: os números dos ingressos após a eliminação de Ronaldo não comprovam de forma categórica a teoria de Husam Hassan, mas conferem a ela um contexto econômico assustador. 

    Quando a permanência de um único astro se torna uma questão de sobrevivência para os preços de todo o torneio, a linha que separa o marketing da arbitragem fica mais tênue do que nunca. 

    Por isso, a Copa do Mundo enfrenta hoje um teste: será que Messi conseguirá salvar o torneio tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de marketing, ou será que os números revelarão que o jogo não é mais decidido apenas dentro de campo?