A lenda do futebol romeno Mircea Lucescu morre aos 80 anos

Ao longo de uma carreira como técnico que se estendeu por mais de quatro décadas, ele conquistou 35 títulos importantes, o que o coloca em terceiro lugar na lista de todos os tempos, atrás apenas de Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola. O Shakhtar Donetsk conquistou oito títulos do campeonato ucraniano e uma Copa da UEFA durante sua lendária passagem de 12 anos pelo clube. Além disso, o Dinamo de Bucareste conquistou títulos nacionais sob sua orientação, assim como o Rapid de Bucareste, o Galatasaray, o Besiktas, o Zenit e o Dinamo de Kiev. Ele é reconhecido como o único técnico a conquistar títulos com sete clubes diferentes. Suas equipes sempre demonstraram uma filosofia de jogo atraente e ofensiva, consolidando seu status como um brilhante estrategista capaz de se adaptar a diversas culturas futebolísticas.