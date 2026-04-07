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Moataz Elgammal

Traduzido por

A lenda do futebol romeno Mircea Lucescu morre aos 80 anos

M. Lucescu
Romênia
Shakhtar Donetsk
Premier League
Eliminatórias Europeias

O mundo do futebol está de luto pela perda de Mircea Lucescu, um dos treinadores mais condecorados da história, que faleceu aos 80 anos. O icônico técnico romeno faleceu após sofrer graves complicações de saúde, deixando para trás um legado monumental de seis décadas. Ele conquistou a impressionante marca de 35 troféus importantes ao longo de uma carreira lendária nos principais clubes da Europa e no futebol internacional.

  • Falecimento de um ícone nacional

    Conforme noticiado pela Associated Press e pelo site romeno Golazo.ro, o Hospital Universitário de Emergência de Bucareste confirmou a morte de Lucescu na terça-feira. O experiente técnico estava em tratamento desde o final de março e sofreu um ataque cardíaco na sexta-feira. O hospital divulgou um comunicado completo em homenagem ao seu legado: “Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, por volta das 20h30, foi declarada a morte do Sr. MIRCEA LUCESCU. O Sr. Mircea Lucescu foi um dos treinadores e jogadores de futebol romenos de maior sucesso, o primeiro a classificar a seleção romena para um Campeonato Europeu, em 1984. Gerações inteiras de romenos cresceram com sua imagem no coração, como um símbolo nacional. Que Deus o tenha em paz!”

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  • Austria v Romania - European Qualifiers Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campanha final que bateu recordes

    Lucescu manteve-se ferozmente dedicado à sua profissão até seus últimos dias. Ao retornar para comandar a seleção romena em agosto de 2024, ele tinha como objetivo acabar com uma ausência de 28 anos da Copa do Mundo. Aos 80 anos, tornou-se o técnico mais velho a liderar uma seleção em uma partida oficial durante a derrota por 1 a 0 para a Turquia na repescagem do mês passado. Ele passou mal no vestiário logo em seguida, o que o forçou a deixar o cargo. Em uma comovente entrevista de 2010 ao Gazeta Sporturilor, ele disse: “Morrer em campo é a coisa mais bonita que pode acontecer a um técnico. Eu gostaria de morrer em campo. Isso significa que você viveu tudo no meio da luta.”

  • Domínio entre os clubes europeus

    Ao longo de uma carreira como técnico que se estendeu por mais de quatro décadas, ele conquistou 35 títulos importantes, o que o coloca em terceiro lugar na lista de todos os tempos, atrás apenas de Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola. O Shakhtar Donetsk conquistou oito títulos do campeonato ucraniano e uma Copa da UEFA durante sua lendária passagem de 12 anos pelo clube. Além disso, o Dinamo de Bucareste conquistou títulos nacionais sob sua orientação, assim como o Rapid de Bucareste, o Galatasaray, o Besiktas, o Zenit e o Dinamo de Kiev. Ele é reconhecido como o único técnico a conquistar títulos com sete clubes diferentes. Suas equipes sempre demonstraram uma filosofia de jogo atraente e ofensiva, consolidando seu status como um brilhante estrategista capaz de se adaptar a diversas culturas futebolísticas.

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    Uma carreira de jogador de destaque

    Antes de deixar sua imensa marca à beira do campo, ele teve uma carreira brilhante como jogador, principalmente atuando como ponta. O Dinamo de Bucareste conquistou sete títulos do campeonato com sua contribuição em campo. A nível internacional, disputou 64 partidas pela seleção da Romênia e, notavelmente, foi o capitão da equipe na Copa do Mundo de 1970, onde enfrentaram adversários icônicos como Inglaterra e Brasil. Desde seus primeiros dias como jogador até seus marcos recordistas como técnico, sua paixão inabalável pelo futebol garante que seu legado perdurará por gerações na Romênia e além.

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