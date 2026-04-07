AFP
Traduzido por
A lenda do futebol romeno Mircea Lucescu morre aos 80 anos
Falecimento de um ícone nacional
Conforme noticiado pela Associated Press e pelo site romeno Golazo.ro, o Hospital Universitário de Emergência de Bucareste confirmou a morte de Lucescu na terça-feira. O experiente técnico estava em tratamento desde o final de março e sofreu um ataque cardíaco na sexta-feira. O hospital divulgou um comunicado completo em homenagem ao seu legado: “Hoje, terça-feira, 7 de abril de 2026, por volta das 20h30, foi declarada a morte do Sr. MIRCEA LUCESCU. O Sr. Mircea Lucescu foi um dos treinadores e jogadores de futebol romenos de maior sucesso, o primeiro a classificar a seleção romena para um Campeonato Europeu, em 1984. Gerações inteiras de romenos cresceram com sua imagem no coração, como um símbolo nacional. Que Deus o tenha em paz!”
- Getty Images Sport
Campanha final que bateu recordes
Lucescu manteve-se ferozmente dedicado à sua profissão até seus últimos dias. Ao retornar para comandar a seleção romena em agosto de 2024, ele tinha como objetivo acabar com uma ausência de 28 anos da Copa do Mundo. Aos 80 anos, tornou-se o técnico mais velho a liderar uma seleção em uma partida oficial durante a derrota por 1 a 0 para a Turquia na repescagem do mês passado. Ele passou mal no vestiário logo em seguida, o que o forçou a deixar o cargo. Em uma comovente entrevista de 2010 ao Gazeta Sporturilor, ele disse: “Morrer em campo é a coisa mais bonita que pode acontecer a um técnico. Eu gostaria de morrer em campo. Isso significa que você viveu tudo no meio da luta.”
Domínio entre os clubes europeus
Ao longo de uma carreira como técnico que se estendeu por mais de quatro décadas, ele conquistou 35 títulos importantes, o que o coloca em terceiro lugar na lista de todos os tempos, atrás apenas de Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola. O Shakhtar Donetsk conquistou oito títulos do campeonato ucraniano e uma Copa da UEFA durante sua lendária passagem de 12 anos pelo clube. Além disso, o Dinamo de Bucareste conquistou títulos nacionais sob sua orientação, assim como o Rapid de Bucareste, o Galatasaray, o Besiktas, o Zenit e o Dinamo de Kiev. Ele é reconhecido como o único técnico a conquistar títulos com sete clubes diferentes. Suas equipes sempre demonstraram uma filosofia de jogo atraente e ofensiva, consolidando seu status como um brilhante estrategista capaz de se adaptar a diversas culturas futebolísticas.
- AFP
Uma carreira de jogador de destaque
Antes de deixar sua imensa marca à beira do campo, ele teve uma carreira brilhante como jogador, principalmente atuando como ponta. O Dinamo de Bucareste conquistou sete títulos do campeonato com sua contribuição em campo. A nível internacional, disputou 64 partidas pela seleção da Romênia e, notavelmente, foi o capitão da equipe na Copa do Mundo de 1970, onde enfrentaram adversários icônicos como Inglaterra e Brasil. Desde seus primeiros dias como jogador até seus marcos recordistas como técnico, sua paixão inabalável pelo futebol garante que seu legado perdurará por gerações na Romênia e além.