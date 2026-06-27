A lenda da Alemanha: uma única condição para derrotar qualquer seleção... e nem pensamos na França

O diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler, afirmou que continua convencido das capacidades da Mannschaft, apesar de a trajetória da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo ter apresentado momentos positivos e outros negativos.

Três dias após encerrar a fase de grupos com uma derrota por 1 a 2 para o Equador — derrota que não afetou a classificação da Alemanha para as oitavas de final como líder do grupo —, Fuller apareceu diante da imprensa para apresentar sua primeira avaliação do desempenho da Mannschaft.

O jornal “AS” publicou as declarações do lendário Fuller, que afirmou que as ambições da seleção alemã estão intimamente ligadas ao nível que Jamal Musiala e Florian Wirtz conseguirem apresentar.

Fuller reconheceu que a seleção alemã só será capaz de competir com as grandes seleções se todos os jogadores estiverem em sua melhor forma.

Sobre o confronto previsto contra o Paraguai, Fuller disse: “Estou tranquilo e confiante, e a equipe dará tudo de si contra o Paraguai”.

E acrescentou: “Contra o Equador, as circunstâncias foram diferentes. Para eles, aquele foi o jogo mais importante dos últimos 20 ou 30 anos. Sempre queremos vencer, mas é natural que a intensidade diminua um pouco quando a classificação já está garantida”.