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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A lenda da Alemanha: uma única condição para derrotar qualquer seleção... e nem pensamos na França

Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo
França
J. Musiala
F. Wirtz
Alemanha

O diretor esportivo da seleção alemã, Rudi Völler, afirmou que continua convencido das capacidades da Mannschaft, apesar de a trajetória da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo ter apresentado momentos positivos e outros negativos.

Três dias após encerrar a fase de grupos com uma derrota por 1 a 2 para o Equador — derrota que não afetou a classificação da Alemanha para as oitavas de final como líder do grupo —, Fuller apareceu diante da imprensa para apresentar sua primeira avaliação do desempenho da Mannschaft. 

O jornal “AS” publicou as declarações do lendário Fuller, que afirmou que as ambições da seleção alemã estão intimamente ligadas ao nível que Jamal Musiala e Florian Wirtz conseguirem apresentar.

Fuller reconheceu que a seleção alemã só será capaz de competir com as grandes seleções se todos os jogadores estiverem em sua melhor forma.

Sobre o confronto previsto contra o Paraguai, Fuller disse: “Estou tranquilo e confiante, e a equipe dará tudo de si contra o Paraguai”.

E acrescentou: “Contra o Equador, as circunstâncias foram diferentes. Para eles, aquele foi o jogo mais importante dos últimos 20 ou 30 anos. Sempre queremos vencer, mas é natural que a intensidade diminua um pouco quando a classificação já está garantida”.

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    A França é sempre uma das principais candidatas ao título

    Fuller continuou: “Na segunda-feira, a situação será completamente diferente. É um jogo em que ou você se classifica ou faz as malas e vai embora. Vamos dar tudo de nós, nos esforçar ao máximo, fazer uma grande partida e nos classificar para a próxima fase”.

    Sobre Firtz e Musiala, ele comentou: “Sabemos muito bem que só conseguiremos grandes resultados se esses dois jogadores estiverem no seu melhor, e eles também sabem disso. Estou otimista quanto a isso, pois eles não estão longe de atingir seu melhor nível”.

    E enfatizou: “De modo geral, temos uma seleção que, quando está em um bom dia e dá o máximo de si, é capaz de derrotar qualquer seleção do mundo; mas, se não atingirmos nosso nível máximo — o que é compreensível e natural quando já garantimos a liderança do grupo —, também é possível que percamos para algumas seleções”.

    Ele observou: “Talvez a situação seja diferente com uma, duas ou três seleções, pois essas equipes conseguem atingir seus objetivos mesmo quando não jogam no seu melhor nível. Já nós, não podemos fazer isso”.

    Quando questionado sobre a possibilidade de enfrentar a França nas oitavas de final, Fuller respondeu: “A França é sempre uma das principais favoritas ao título. Mas não estamos pensando nisso no momento. Vamos jogar contra o Paraguai e queremos seguir em frente; esse é o nosso único objetivo”.

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