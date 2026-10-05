A Itália não brilha, mas vence de novo: 3 a 1 sobre a Turquia e 2º lugar na classificação

A Itália fecha com vitória a campanha nesta longa pausa de seleções e, pela segunda vez em 7 dias, derrota a Turquia na partida válida pelo Grupo 1 da Liga A da Nations League. A Itália de Roberto Mancini venceu por 3 a 1 em um jogo nada simples e menos brilhante em relação ao disputado e vencido por 4 a 1 na Turquia, mas que dá ainda mais impulso e moral à Itália, que sobe para o segundo lugar do grupo, atrás da França, que bateu a Bélgica.
Mancini muda 9 em relação ao jogo de Paris, empatado com a França, e a Itália, sobretudo no meio-campo e nas leituras defensivas, demora um pouco para engrenar. O gol de Scamacca logo no início é quase casual, mas serve para destravar uma equipe um pouco travada e imprecisa demais. A Turquia de Vincenzo Montella, que por sua vez também muda muitos jogadores e está sem quase todas as suas estrelas, opta por explorar os espaços e a profundidade para não dar referências, com Donnarumma atento principalmente ao endiabrado Simsir. No segundo tempo, Mancini muda, mas, no momento de se ajustar, sofre o gol do 1 a 1, marcado justamente por Sismi. A igualdade, porém, dura apenas 4 minutos, já que Calafiori, de cabeça, em cobrança de falta de Barella, faz logo o 2 a 1. No fim, a Itália cresce ainda mais e, apesar de perder Vergare por lesão, também encontra o gol do 3 a 1 com Pio Esposito, que dá o toque decisivo no cruzamento-chute de Romano.
A campanha da Itália nesta pausa, portanto, termina em clara evolução. Os 7 pontos conquistados em 4 jogos fazem esquecer a derrota para a Bélgica na abertura e, de olho na pausa de novembro, colocam a Itália na segunda posição da tabela, com dois jogos, contra Bélgica e França (fora de casa contra os belgas e em casa contra os franceses), para brigar pela classificação às quartas de final da Nations League.
ITÁLIA 3-1 TURQUIA
GOLS: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)