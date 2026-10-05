A Itália não brilha, mas vence de novo: 3 a 1 sobre a Turquia e 2º lugar na classificação

87' GOL - Grande jogada de Doumbia, que vence o duelo ombro a ombro com Bardacki e puxa para o meio até entrar na área, finalizando de esquerda para defesa decisiva de Celik. Na sobra, Romano aparece e tenta o chute-cruzamento, no qual Pio Esposito é esperto para colocar o pé e vencer Cakir.





83' QUE RISCO! - Outro lançamento longo lido com dificuldade pela defesa da Itália, com Donnarumma saindo em Akturkoglu, que se antecipa a ele e tenta marcar com uma longa cavadinha de perna esquerda que, felizmente para a Itália, não encontra o gol.





77' GOL - Outro vacilo da Itália pelo lado direito da Turquia. Calafiori perde Akgun, que infiltra em vertical, Bastoni é obrigado a sair e se abre um buraco na entrada da área, com Akgun servindo Ozcan, que vinha de trás, e o chute de primeira com o pé direito é desviado para escanteio por um atento Donnarumma.





65' GOL - O empate turco dura apenas 4 minutos. Barella é derrubado no terço final pela direita, convencendo Marciniak a marcar o empate. O próprio meio-campista da Inter vai para a cobrança e levanta na segunda trave, onde Calafiori, apoiando-se levemente nas costas de Elmali, sobe de cabeça e bate Cakir. Protestos intensos de Montella e da Turquia pela empurrão, mas Marciniak não volta atrás.





61' GOL - Bola vertical de Akgun, que acha a infiltração em vertical de Celik, esquecido por Doumbia. O cruzamento do lateral da Juventus encontra Elmali no centro da área, que, de calcanhar e involuntariamente, serve Simsir e deixa toda a defesa italiana fora do tempo da jogada. Na segunda trave, o atacante do Trabzonspor tem vida fácil para bater Donnarumma.





57' CHANCE - Grande jogada de Maldini, que abre pela esquerda para Pio Esposito. O atacante da Inter vê a infiltração de Doumbia na área, ele domina e finaliza de pé direito, cara a cara com Cakir, que faz grande defesa em uma intervenção clássica em estrela e, com o pé, neutraliza o chute do meio-campista italiano.





50' Incompreensão entre Di Lorenzo e Donnarumma, que deixam a bola passar na entrada da área, onde Simsir chega com tudo. O atacante turco mantém a bola em jogo e puxa para o meio na linha de fundo, mas acaba sendo travado no último instante em escanteio por Bastoni, que se recuperava.





40' A Itália vira o jogo, da direita para a esquerda, com Ruggeri aproveitando a infiltração de Doumbia e ficando com a bola na entrada da área. Domínio e chute de direita, desviado para escanteio pela defesa.





26' GOL - Jogada trabalhada de Vergara e Di Lorenzo pela direita, que leva o lateral do Napoli ao cruzamento. No centro da área, Doumbia e Scamacca sobem juntos, com a cabeçada do meio-campista batendo nas costas do atacante. A bola, porém, fica viva ali e, em um instante, o atacante da Atalanta se coordena e solta uma bomba de direita que toca no travessão e termina no fundo da rede.





17' CHANCE - Outra infiltração na área da Itália para Akgun, que tenta de cabeça encobrir Donnarumma, mas o goleiro italiano está bem colocado e faz a defesa no alto.





16' Outra boa saída desde trás da Turquia, que encontra Khaveci entre as linhas. A bola chega a Ozcan, que bate colocado, com Donnarumma bem para fazer a defesa.





14' CHANCE - Kabak consegue a finalização da entrada da área. Belo chute cruzado, rasteiro e forte, no qual Donnarumma se estica e espalma para escanteio.





12' Lançamento vertical muito perigoso da defesa que pega a defesa italiana desguarnecida. O domínio de Khaveci não é perfeito e o perigo passa, mas, se tivesse matado bem a bola, ficaria sozinho diante de Donnarumma.





11' Scamacca domina a bola, ajeita para a direita e, da entrada da área, solta um chute forte de pé direito que não encontra o gol.





0' Bola rolando às 20h45 no estádio Dall'Ara, em Bolonha.





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