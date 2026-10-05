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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

A Itália não brilha, mas vence de novo: 3 a 1 sobre a Turquia e 2º lugar na classificação

Itália
Turquia
Liga das Nações A
Itália x Turquia

Segunda vitória da Itália na Nations League: depois do 4 a 1 no jogo de ida, venceu por 3 a 1 também na volta contra a Turquia.

A Itália fecha com vitória a campanha nesta longa pausa de seleções e, pela segunda vez em 7 dias, derrota a Turquia na partida válida pelo Grupo 1 da Liga A da Nations League. A Itália de Roberto Mancini venceu por 3 a 1 em um jogo nada simples e menos brilhante em relação ao disputado e vencido por 4 a 1 na Turquia, mas que dá ainda mais impulso e moral à Itália, que sobe para o segundo lugar do grupo, atrás da França, que bateu a Bélgica.


Mancini muda 9 em relação ao jogo de Paris, empatado com a França, e a Itália, sobretudo no meio-campo e nas leituras defensivas, demora um pouco para engrenar. O gol de Scamacca logo no início é quase casual, mas serve para destravar uma equipe um pouco travada e imprecisa demais. A Turquia de Vincenzo Montella, que por sua vez também muda muitos jogadores e está sem quase todas as suas estrelas, opta por explorar os espaços e a profundidade para não dar referências, com Donnarumma atento principalmente ao endiabrado Simsir. No segundo tempo, Mancini muda, mas, no momento de se ajustar, sofre o gol do 1 a 1, marcado justamente por Sismi. A igualdade, porém, dura apenas 4 minutos, já que Calafiori, de cabeça, em cobrança de falta de Barella, faz logo o 2 a 1. No fim, a Itália cresce ainda mais e, apesar de perder Vergare por lesão, também encontra o gol do 3 a 1 com Pio Esposito, que dá o toque decisivo no cruzamento-chute de Romano.


A campanha da Itália nesta pausa, portanto, termina em clara evolução. Os 7 pontos conquistados em 4 jogos fazem esquecer a derrota para a Bélgica na abertura e, de olho na pausa de novembro, colocam a Itália na segunda posição da tabela, com dois jogos, contra Bélgica e França (fora de casa contra os belgas e em casa contra os franceses), para brigar pela classificação às quartas de final da Nations League.


ITÁLIA 3-1 TURQUIA

GOLS: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)


  • Gols e principais lances

    87' GOL - Grande jogada de Doumbia, que vence o duelo ombro a ombro com Bardacki e puxa para o meio até entrar na área, finalizando de esquerda para defesa decisiva de Celik. Na sobra, Romano aparece e tenta o chute-cruzamento, no qual Pio Esposito é esperto para colocar o pé e vencer Cakir.


    83' QUE RISCO! - Outro lançamento longo lido com dificuldade pela defesa da Itália, com Donnarumma saindo em Akturkoglu, que se antecipa a ele e tenta marcar com uma longa cavadinha de perna esquerda que, felizmente para a Itália, não encontra o gol.


    77' GOL - Outro vacilo da Itália pelo lado direito da Turquia. Calafiori perde Akgun, que infiltra em vertical, Bastoni é obrigado a sair e se abre um buraco na entrada da área, com Akgun servindo Ozcan, que vinha de trás, e o chute de primeira com o pé direito é desviado para escanteio por um atento Donnarumma.


    65' GOL - O empate turco dura apenas 4 minutos. Barella é derrubado no terço final pela direita, convencendo Marciniak a marcar o empate. O próprio meio-campista da Inter vai para a cobrança e levanta na segunda trave, onde Calafiori, apoiando-se levemente nas costas de Elmali, sobe de cabeça e bate Cakir. Protestos intensos de Montella e da Turquia pela empurrão, mas Marciniak não volta atrás.


    61' GOL - Bola vertical de Akgun, que acha a infiltração em vertical de Celik, esquecido por Doumbia. O cruzamento do lateral da Juventus encontra Elmali no centro da área, que, de calcanhar e involuntariamente, serve Simsir e deixa toda a defesa italiana fora do tempo da jogada. Na segunda trave, o atacante do Trabzonspor tem vida fácil para bater Donnarumma.


    57' CHANCE - Grande jogada de Maldini, que abre pela esquerda para Pio Esposito. O atacante da Inter vê a infiltração de Doumbia na área, ele domina e finaliza de pé direito, cara a cara com Cakir, que faz grande defesa em uma intervenção clássica em estrela e, com o pé, neutraliza o chute do meio-campista italiano.


    50' Incompreensão entre Di Lorenzo e Donnarumma, que deixam a bola passar na entrada da área, onde Simsir chega com tudo. O atacante turco mantém a bola em jogo e puxa para o meio na linha de fundo, mas acaba sendo travado no último instante em escanteio por Bastoni, que se recuperava.


    40' A Itália vira o jogo, da direita para a esquerda, com Ruggeri aproveitando a infiltração de Doumbia e ficando com a bola na entrada da área. Domínio e chute de direita, desviado para escanteio pela defesa.


    26' GOL - Jogada trabalhada de Vergara e Di Lorenzo pela direita, que leva o lateral do Napoli ao cruzamento. No centro da área, Doumbia e Scamacca sobem juntos, com a cabeçada do meio-campista batendo nas costas do atacante. A bola, porém, fica viva ali e, em um instante, o atacante da Atalanta se coordena e solta uma bomba de direita que toca no travessão e termina no fundo da rede.


    17' CHANCE - Outra infiltração na área da Itália para Akgun, que tenta de cabeça encobrir Donnarumma, mas o goleiro italiano está bem colocado e faz a defesa no alto.


    16' Outra boa saída desde trás da Turquia, que encontra Khaveci entre as linhas. A bola chega a Ozcan, que bate colocado, com Donnarumma bem para fazer a defesa.


    14' CHANCE - Kabak consegue a finalização da entrada da área. Belo chute cruzado, rasteiro e forte, no qual Donnarumma se estica e espalma para escanteio.


    12' Lançamento vertical muito perigoso da defesa que pega a defesa italiana desguarnecida. O domínio de Khaveci não é perfeito e o perigo passa, mas, se tivesse matado bem a bola, ficaria sozinho diante de Donnarumma.


    11' Scamacca domina a bola, ajeita para a direita e, da entrada da área, solta um chute forte de pé direito que não encontra o gol.


    0' Bola rolando às 20h45 no estádio Dall'Ara, em Bolonha.


    AQUI INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E A CRÔNICA MINUTO A MINUTO

  • ITÁLIA-TURQUIA: A FICHA DO JOGO

    Itália-Turquia 3 a 1


    Gols: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)


    ITÁLIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo (55' Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55' Calafiori); Barella (70' Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (83' Frattesi), Scamacca (55' Pio Esposito), Maldini.

    À disposição: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito.

    Técnico: Mancini.


    TURQUIA (5-4-1) - Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek (78' Akturkoglu), Ozcan, Kahveci (70' Elmaz); Simsir (70' Fakili).

    À disposição: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Demir Tiknaz, Gul, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Técnico: Montella.


    Árbitro: Marciniak (POL)

    Amarelados: Scamacca (I), Ruggeri (I), Celik (T), Bardacki (T)

    Expulsos: -

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