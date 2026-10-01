A Itália corre o risco de perder Inacio? O que diz o regulamento, a chance com a Turquia e a vontade do jogador

Três de três. Roberto Mancini ainda não mudou de ideia sobre Samuele Inacio, que, depois de não ser convocado contra a Bélgica e da ausência diante da Turquia, soma a terceira exclusão consecutiva entre os convocados da Itália também para a partida marcada para amanhã contra a França, fora de casa, em solo francês.

Ao talento do Borussia Dortmund restará, portanto, apenas uma partida à disposição nesta rodada da Nations League (contra a Turquia, em Bolonha, na próxima segunda-feira) para poder fazer a estreia em uma partida oficial com a camisa da Itália, caso contrário o risco de perdê-lo pode voltar a se tornar incrivelmente concreto.



