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A Inter confirma a renovação do contrato de Cristian Chivu após a conquista da dobradinha da Série A e da Coppa Italia
Nerazzurri premiam técnico que conquistou duas títulos
Após uma temporada que superou todas as expectativas, o Inter agiu rapidamente para garantir o futuro de Chivu a longo prazo. O técnico romeno, que passou da Primavera para a equipe principal em junho de 2025, assinou um contrato válido pelos próximos dois anos.
O clube anunciou a notícia por meio de um comunicado oficial: “O Inter tem o prazer de anunciar a renovação do contrato do técnico Cristian Chivu. Graças ao novo acordo, o técnico comandará os Nerazzurri até 2028.” Isso proporciona total estabilidade ao clube, que busca dar continuidade a uma campanha que lhe rendeu o 21º título do campeonato e a 10ª Coppa Italia.
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Uma campanha de estreia que bateu recordes
O primeiro ano de Chivu no comando do time principal foi simplesmente histórico. Ao longo de 58 partidas, ele transformou a equipe em uma força dominante, culminando na conquista da dobradinha nacional. Suas conquistas foram reconhecidas pela liga, e ele foi eleito o Melhor Técnico da Temporada pela Lega Calcio Serie A, consolidando ainda mais seu status como um dos principais técnicos emergentes da Europa.
O romeno passou a integrar um seleto grupo de treinadores nos anais da história do Inter. Ele é agora o quinto técnico a conquistar o Scudetto em sua temporada de estreia no clube, seguindo os passos de Arpad Weisz (1929-30), Alfredo Foni (1952-53), Giovanni Invernizzi (1970-71) e José Mourinho (2008-09). Além disso, ele é a primeira pessoa na história do Inter a conquistar tanto o campeonato quanto a Coppa Italia no mesmo ano, tanto como jogador quanto como técnico.
Incorporando o espírito do Interismo
Além dos troféus, Chivu tem sido elogiado por sua profunda conexão com os valores do clube. Ao assumir o cargo, ele citou “orgulho, lealdade e Interismo” como seus princípios orientadores. Essa filosofia encontrou eco no vestiário, levando a uma cultura de sacrifício em que o técnico frequentemente insiste em deixar seus jogadores serem o centro das atenções durante as comemorações dos troféus.
Sua liderança ficou famosa durante a recente conquista da Coppa Italia em Roma, onde ele inicialmente se afastou para deixar o time desfrutar sozinho do pódio. Ele demonstrou humildade semelhante durante as comemorações do Scudetto no San Siro, só erguendo o troféu depois de ser empurrado para a frente por Lautaro Martínez e o restante do time.
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Lautaro elogia o impecável Chivu
Lautaro elogiou Chivu após a conquista da Coppa Italia no mês passado, declarando ao Sport Mediaset: “Isso significa muito, porque não foi fácil, depois do que aconteceu na temporada passada, voltarmos aos trilhos, mas conseguimos uma temporada realmente notável. Mostramos bons resultados, boas atuações e intensidade, por isso estou orgulhoso de estarmos encerrando a temporada com mais um troféu que significa tanto.
“Sempre se fala muito sobre a Inter, mas é preciso olhar para o que conquistamos ao longo de tantos anos. Temos que continuar seguindo nosso caminho; este é mais um troféu. Daríamos a Chivu nota 10 de 10, porque ele nos ajudou muito.”