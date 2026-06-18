A Inter confirma a renovação do contrato de Cristian Chivu após a conquista da dobradinha da Série A e da Coppa Italia

Após uma temporada que superou todas as expectativas, o Inter agiu rapidamente para garantir o futuro de Chivu a longo prazo. O técnico romeno, que passou da Primavera para a equipe principal em junho de 2025, assinou um contrato válido pelos próximos dois anos.

O clube anunciou a notícia por meio de um comunicado oficial: “O Inter tem o prazer de anunciar a renovação do contrato do técnico Cristian Chivu. Graças ao novo acordo, o técnico comandará os Nerazzurri até 2028.” Isso proporciona total estabilidade ao clube, que busca dar continuidade a uma campanha que lhe rendeu o 21º título do campeonato e a 10ª Coppa Italia.