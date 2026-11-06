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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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A incógnita de Flick: 3 dilemas que tiram o sono do Barcelona antes do confronto com o Atlético

Especiais e Opinião
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H. Flick
M. Bernal
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Espanha

Conflito de opções embaralha os cálculos de Flick

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08 de nov. de 2026

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O Barcelona visita o Atlético de Madrid depois de amanhã, domingo, no estádio Metropolitano, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe do técnico Hansi Flick busca manter a liderança do Campeonato Espanhol, que ocupa com 30 pontos, dois à frente do Atlético de Madrid, vice-líder.

O jornal Sport noticiou que há algumas dúvidas enfrentadas por Flick antes de escalar a melhor formação titular possível, especialmente em relação a duas posições: a de lateral-direito e a de volante no meio-campo.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    <translation>Fariñas ou Eric García na posição de lateral-direito?</translation> Fariñas ou Eric García na posição de lateral-direito?

    Bryan Gil apresentou um desempenho impecável em uma posição que não é a sua original, e caso Éric García consiga se recuperar a tempo para o confronto diante do Atlético, Flick estará diante de uma decisão importante: quem ocupará a posição de lateral-direito para marcar Álex Baena de perto, diante de suas movimentações constantes e de sua condição técnica e física destacada, que representam uma grande fonte de preocupação?

    Ou será que o técnico do Barcelona terá de escolher um jogador com maior velocidade pelo lado, caso Simeone decida apostar nessa arma, e quem ficará encarregado de frear Ademola Lookman, que ainda não atingiu o nível que apresentou na temporada passada, mas é capaz de recuperar seu rendimento a qualquer momento?

    Flick costuma adotar o princípio do mérito e do merecimento, e Bryan Gil respondeu a ele da melhor maneira possível, ao oferecer duas atuações de destaque diante de Alavés e Aston Villa.

    No entanto, a confiança do treinador alemão em Éric García é total e absoluta, e se ele considerar que o jogador está pronto, suas chances de começar como titular serão grandes, apesar de sua ausência nas últimas quatro partidas devido a uma lesão muscular.

    Já a terceira opção, Jules Koundé, tornou-se praticamente descartada, pois o defensor francês ainda não conseguiu se recuperar totalmente da entorse no tornozelo, além de seu papel na equipe ter diminuído no período recente.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Bernal ou De Jong na função de volante?

    A outra grande dúvida está no meio-campo, após a lesão de Rodri, que coincidiu com a recuperação de Frenkie de Jong, jogador em quem Flick nunca deixou de confiar.

    E parece que a opção mais lógica é Marc Bernal, que já havia substituído Rodri quando entrou após o intervalo na goleada por 3 a 0 sobre o Aston Villa.

    Bernal também foi o jogador escolhido pelo treinador diante do Paris Saint-Germain, partida na qual decidiu poupar Rodri.

    Já Frenkie de Jong começou a ganhar mais minutos em campo nos últimos jogos. Flick lhe deu a oportunidade de ser titular contra o Alavés, mas na posição de zagueiro central, a fim de poupar Gerard Martín, enquanto na Liga dos Campeões voltou para o banco de reservas, antes de entrar nos últimos 20 minutos no lugar de Pedri.

    E a tendência de Flick de conceder a Frenkie de Jong a oportunidade de ser titular nas partidas mais difíceis pode representar um fator decisivo na sua decisão quanto a essa posição.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Gordon ou Adeyemi na ponta esquerda?

    Com Lamine Yamal como peça fundamental e indispensável na posição de ponta-direita, e Raphinha mais à frente, a única dúvida no setor ofensivo pode estar relacionada à posição de ponta-esquerda, embora a balança penda cada vez mais para Anthony Gordon em detrimento de Karim Adeyemi.

    Gordon foi a opção na qual Flick confiou nos grandes jogos, como os confrontos contra o Paris Saint-Germain e o Clássico, além da partida contra o Galatasaray, com exceção do duelo em La Cartuja, no qual o treinador preferiu o jogador alemão.

    Adeyemi não conseguiu marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência decisiva desde o último dia 13 de outubro, quando marcou o último gol do Barça na goleada por 4 a 1 sobre o Galatasaray, no reduto da equipe turca.

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