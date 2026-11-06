Bryan Gil apresentou um desempenho impecável em uma posição que não é a sua original, e caso Éric García consiga se recuperar a tempo para o confronto diante do Atlético, Flick estará diante de uma decisão importante: quem ocupará a posição de lateral-direito para marcar Álex Baena de perto, diante de suas movimentações constantes e de sua condição técnica e física destacada, que representam uma grande fonte de preocupação?

Ou será que o técnico do Barcelona terá de escolher um jogador com maior velocidade pelo lado, caso Simeone decida apostar nessa arma, e quem ficará encarregado de frear Ademola Lookman, que ainda não atingiu o nível que apresentou na temporada passada, mas é capaz de recuperar seu rendimento a qualquer momento?

Flick costuma adotar o princípio do mérito e do merecimento, e Bryan Gil respondeu a ele da melhor maneira possível, ao oferecer duas atuações de destaque diante de Alavés e Aston Villa.

No entanto, a confiança do treinador alemão em Éric García é total e absoluta, e se ele considerar que o jogador está pronto, suas chances de começar como titular serão grandes, apesar de sua ausência nas últimas quatro partidas devido a uma lesão muscular.

Já a terceira opção, Jules Koundé, tornou-se praticamente descartada, pois o defensor francês ainda não conseguiu se recuperar totalmente da entorse no tornozelo, além de seu papel na equipe ter diminuído no período recente.