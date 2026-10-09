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Alvino Hanafi
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“A ideia é que ele comece jogando!”: Hansi Flick confirma empolgante novidade na equipe do Barcelona

Barcelona
H. Flick
Barcelona x Getafe
Getafe
La Liga

Hansi Flick revelou que o atacante Gabriel Jesus está pronto para fazer sua primeira partida como titular pelo Barcelona contra o Getafe. O técnico alemão também atualizou a situação de Joan Garcia, Frenkie de Jong e Marc Bernal.

  • Gabriel Jesus pronto para a estreia como titular

    Gabriel Jesus deve fazer sua primeira partida como titular pelo Barcelona quando o gigante catalão receber o Getafe no jogo deste sábado, às 18h30 (CEST). O técnico Hansi Flick confirmou que o atacante aproveitou o período de três semanas para ganhar condicionamento físico e assimilar instruções táticas.

    Com Raphinha fora, o atacante brasileiro liderará a linha de frente no Estádio Olímpico Lluís Companys.

    "A ideia é que ele comece amanhã", disse Flick aos repórteres. "Ele melhorou muito e se encaixa no nosso estilo. Está indo muito bem, está pronto."

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    Decisão sobre o goleiro e cronograma de De Jong

    Flick também atualizou suas opções defensivas, revelando que o goleiro Joan Garcia está cotado para começar como titular no lugar de Dominik Livakovic e Wojciech Szczesny. Enquanto isso, o meio-campista Frenkie de Jong segue fora da partida de sábado, mas está perto de retornar.

    "Joan está em grande forma e acho que ele poderá começar como titular", explicou Flick.

    "Nosso plano é que Frenkie jogue na próxima partida contra o Betis. Ele não está com dor e consegue fazer tudo, mas precisa de mais tempo."

  • Explorando a versatilidade tática na defesa

    Ao abordar as opções do elenco, Flick destacou que vários meio-campistas podem cumprir funções defensivas, se necessário, durante a agenda lotada de outubro. O treinador observou que tanto De Jong quanto o jovem Marc Bernal atuaram como zagueiros nos treinamentos.

    "Sim, ele pode jogar ali, Frenkie é uma das opções", confirmou Flick ao ser questionado sobre De Jong na defesa.

    Ao falar sobre Bernal, Flick acrescentou: "Ele é um jogador muito jovem e pode atuar em muitas posições. Ele pode ser uma opção."

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  • imago-sport-1083206389.jpgZUMA Press Wire

    Versatilidade do elenco é fundamental para a agenda de outubro

    Flick demonstrou satisfação com a competitividade em todo o seu elenco, elogiando o cria de La Masia Xavi Espart após sua renovação de contrato e a disputa com Joao Cancelo. O treinador espera que todos os jogadores disponíveis contribuam.

    O Barcelona entra em uma sequência exigente de cinco partidas entre competições nacionais e europeias.

    Jesus buscará causar impacto imediato em sua primeira partida como titular.

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