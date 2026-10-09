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“A ideia é que ele comece jogando!”: Hansi Flick confirma empolgante novidade na equipe do Barcelona
Gabriel Jesus pronto para a estreia como titular
Gabriel Jesus deve fazer sua primeira partida como titular pelo Barcelona quando o gigante catalão receber o Getafe no jogo deste sábado, às 18h30 (CEST). O técnico Hansi Flick confirmou que o atacante aproveitou o período de três semanas para ganhar condicionamento físico e assimilar instruções táticas.
Com Raphinha fora, o atacante brasileiro liderará a linha de frente no Estádio Olímpico Lluís Companys.
"A ideia é que ele comece amanhã", disse Flick aos repórteres. "Ele melhorou muito e se encaixa no nosso estilo. Está indo muito bem, está pronto."
- AFP
Decisão sobre o goleiro e cronograma de De Jong
Flick também atualizou suas opções defensivas, revelando que o goleiro Joan Garcia está cotado para começar como titular no lugar de Dominik Livakovic e Wojciech Szczesny. Enquanto isso, o meio-campista Frenkie de Jong segue fora da partida de sábado, mas está perto de retornar.
"Joan está em grande forma e acho que ele poderá começar como titular", explicou Flick.
"Nosso plano é que Frenkie jogue na próxima partida contra o Betis. Ele não está com dor e consegue fazer tudo, mas precisa de mais tempo."
Explorando a versatilidade tática na defesa
Ao abordar as opções do elenco, Flick destacou que vários meio-campistas podem cumprir funções defensivas, se necessário, durante a agenda lotada de outubro. O treinador observou que tanto De Jong quanto o jovem Marc Bernal atuaram como zagueiros nos treinamentos.
"Sim, ele pode jogar ali, Frenkie é uma das opções", confirmou Flick ao ser questionado sobre De Jong na defesa.
Ao falar sobre Bernal, Flick acrescentou: "Ele é um jogador muito jovem e pode atuar em muitas posições. Ele pode ser uma opção."
- ZUMA Press Wire
Versatilidade do elenco é fundamental para a agenda de outubro
Flick demonstrou satisfação com a competitividade em todo o seu elenco, elogiando o cria de La Masia Xavi Espart após sua renovação de contrato e a disputa com Joao Cancelo. O treinador espera que todos os jogadores disponíveis contribuam.
O Barcelona entra em uma sequência exigente de cinco partidas entre competições nacionais e europeias.
Jesus buscará causar impacto imediato em sua primeira partida como titular.
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