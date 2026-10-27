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A história de Messi perdeu seu impacto? Os critérios da Bola de Ouro no banco dos réus

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70 anos de polêmica: o pedido de desculpas a Iniesta assombra a justiça da Bola de Ouro

A consagração de Harry Kane com a Bola de Ouro 2026, na noite de segunda-feira em Londres, não pôs fim à polêmica de sempre, mas sim trouxe de volta a pergunta espinhosa e extremamente delicada: será que o sistema de votação consegue de fato determinar o melhor, ou acaba concedendo um reconhecimento regido por critérios sujeitos a interpretação, no qual se misturam as conquistas coletivas, as impressões pessoais e o burburinho da mídia?

O capitão da seleção da Inglaterra e atacante do Bayern de Munique conquistou o prêmio à frente de Kylian Mbappé e Lamine Yamal, depois de ter marcado 73 gols pelo clube bávaro e pela seleção de seu país ao longo da temporada 2025-2026, além de ter contribuído para que o Bayern de Munique conquistasse uma tríplice coroa nacional e de ter balançado as redes 14 vezes na Liga dos Campeões da Europa.

Esses números dão a Kane um forte argumento para defender seu mérito, mas não encerram o debate sobre a maneira como esses números são traduzidos em votos, nem sobre o peso de cada critério na comparação entre jogadores que diferem em posições, funções e circunstâncias.


  • O representante da Espanha abre a porta para a polêmica

    Após a cerimônia, José Félix Díaz, diretor do jornal "As" e único representante espanhol na lista de votação, revelou que suas três primeiras escolhas incluíram Kane, Mbappé e Yamal, mas em uma ordem diferente do resultado final.

    Ele disse no programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER": "Eu esperava Mbappé ou Lamine Yamal, porque falta algo a Harry Kane", acrescentando ao mesmo tempo que 9 dos dez jogadores que escolheu ficaram entre as dez primeiras posições na classificação final. Díaz ainda não revelou a ordem completa do seu voto, nem especificou se colocou Mbappé ou Yamal na primeira posição.

    Talvez o ponto de vista de um único jornalista não represente uma prova de que a vitória de Kane seja imerecida, mas revela um aspecto do dilema: a divergência dos votantes sobre o conceito de "melhor", que não pode ser reduzido a uma fórmula matemática ou estatística clara.

    E é aqui que começa o verdadeiro problema, pois, se o prêmio recompensasse apenas os números, seria possível montar uma classificação de acordo com os gols, as assistências e as contribuições ofensivas; e, se recompensasse apenas os títulos, o histórico de conquistas seria suficiente.

    As regras reúnem o desempenho individual decisivo, as conquistas coletivas e a conduta esportiva, mas é difícil, ou melhor, impossível, explicar como cada jornalista interpretou esses critérios para definir seu voto com precisão.

    Leia também: Flick vai pagar o preço? O choque do Clássico reabre o espinhoso dossiê no Barcelona

  • 2010: o brilho de Messi e o pedido de desculpas a Iniesta

    Uma das memórias mais polêmicas do prêmio remonta a 2010, quando Lionel Messi venceu a Bola de Ouro após um ano marcado pela conquista da Copa do Mundo pela Espanha na África do Sul. Andrés Iniesta, autor do gol da vitória na final diante da Holanda, ficou em segundo, enquanto Xavi Hernández ficou em terceiro.

    Messi não era um jogador a quem faltavam argumentos para vencer o prêmio; ele estava entre os maiores craques do mundo, mas o resultado levantou ainda mais questões sobre a justiça da votação — antes da adoção dos critérios atuais — e sobre como se deveria equilibrar a superioridade individual de um jogador com uma conquista coletiva histórica.

    A polêmica não ficou restrita ao debate entre os torcedores. Em abril de 2018, Pascal Ferré, então editor-chefe da revista "France Football", publicou um artigo em homenagem a Iniesta, no qual pediu desculpas por não lhe ter concedido a Bola de Ouro ao longo de sua carreira.

    Ele escreveu: "Perdoe-nos, Andrés", descrevendo sua ausência da lista de vencedores como uma das mais dolorosas, e falando sobre o que chamou de "falha democrática" que esperava que Iniesta pudesse corrigir com uma atuação excepcional na Copa do Mundo da Rússia.

    Ferré se referia a um jogador que terminou a corrida de 2010 como vice de Messi e depois ficou em terceiro em 2012 — atrás de Messi e Ronaldo — apesar de ter conquistado a Eurocopa com a Espanha e de ter sido eleito o melhor jogador da Euro naquela ocasião.

    E se a própria "France Football" falou de uma "falha democrática" no caso de Iniesta, o público tem o direito de perguntar: as reformas posteriores foram suficientes para impedir a repetição da mesma sensação, ou do mesmo erro, ainda que os nomes e as circunstâncias sejam diferentes?

    Leia também: Uma surpresa aguarda Ronaldo na seleção de Portugal

  • A ausência de Messi aumenta a polêmica

    O caso de Kane neste ano oferece um exemplo claro da complexidade da escolha e da precisão e justiça da seleção. O atacante inglês teve um retrospecto goleador imenso e conseguiu conduzir o Bayern a uma temporada nacional excepcional, enquanto Mbappé e Yamal entraram na disputa com argumentos diferentes e igualmente fortes, ligados ao desempenho individual de cada um e ao seu impacto com Real Madrid e Barcelona e com as seleções de França e Espanha.

    De outro ponto não muito distante do trio, a queda de Messi — que conquistou a Bola de Ouro após o título na Copa do Mundo do Catar — para a quinta posição, apesar de ter levado a Argentina à final da Copa do Mundo e de suas conquistas com o Inter Miami, revela que a polêmica em torno da Bola de Ouro não diz respeito apenas aos critérios, mas também à influência da mídia na construção de narrativas e no direcionamento da atenção para uma história específica em detrimento de outra.

    O paradoxo é que o próprio Messi — assim como Ronaldo — se beneficiou dessa força em ocasiões anteriores, e também enfrentou, em outras ocasiões, polêmicas sobre o quanto a cobertura midiática era coerente com o que seus rivais apresentaram. Isso não prova que sua classificação tenha sido injusta, mas levanta uma nova pergunta essencial que se soma a este dossiê espinhoso: a disputa é decidida apenas pelo que o jogador apresenta dentro de campo, ou pela sua capacidade de se transformar na história que a mídia escolhe promover?

    Leia também: Mourinho desmonta a armadilha do Barcelona: um sinal de alerta para o sistema de Flick



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  • A polêmica não vai acabar: quem tem o direito de definir o melhor?

    A reforma da Bola de Ouro não precisa de mudanças nas regras toda vez que surge uma divergência sobre o mérito do vencedor, e nenhum sistema pode garantir consenso absoluto em um esporte coletivo, mas é preciso maior clareza na forma como os critérios são aplicados, além de um debate sério sobre os limites do voto jornalístico, a maneira de escolher os indicados e como equilibrar a conquista individual e a coletiva.

    O problema não é que Kane ou Messi tenha vencido, mas sim que cada resultado reabre uma pergunta que as reformas sucessivas não resolveram: o que faz de um único jogador o melhor do mundo, quem tem a autoridade de determinar isso e com base em qual critério, diante da ampliação geográfica atual do comitê de votação, com as diferenças entre as culturas futebolísticas ou a divergência na interpretação dos critérios entre os votantes.

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