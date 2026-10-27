A história de Messi perdeu seu impacto? Os critérios da Bola de Ouro no banco dos réus

Uma das memórias mais polêmicas do prêmio remonta a 2010, quando Lionel Messi venceu a Bola de Ouro após um ano marcado pela conquista da Copa do Mundo pela Espanha na África do Sul. Andrés Iniesta, autor do gol da vitória na final diante da Holanda, ficou em segundo, enquanto Xavi Hernández ficou em terceiro.

Messi não era um jogador a quem faltavam argumentos para vencer o prêmio; ele estava entre os maiores craques do mundo, mas o resultado levantou ainda mais questões sobre a justiça da votação — antes da adoção dos critérios atuais — e sobre como se deveria equilibrar a superioridade individual de um jogador com uma conquista coletiva histórica.

A polêmica não ficou restrita ao debate entre os torcedores. Em abril de 2018, Pascal Ferré, então editor-chefe da revista "France Football", publicou um artigo em homenagem a Iniesta, no qual pediu desculpas por não lhe ter concedido a Bola de Ouro ao longo de sua carreira.

Ele escreveu: "Perdoe-nos, Andrés", descrevendo sua ausência da lista de vencedores como uma das mais dolorosas, e falando sobre o que chamou de "falha democrática" que esperava que Iniesta pudesse corrigir com uma atuação excepcional na Copa do Mundo da Rússia.

Ferré se referia a um jogador que terminou a corrida de 2010 como vice de Messi e depois ficou em terceiro em 2012 — atrás de Messi e Ronaldo — apesar de ter conquistado a Eurocopa com a Espanha e de ter sido eleito o melhor jogador da Euro naquela ocasião.

E se a própria "France Football" falou de uma "falha democrática" no caso de Iniesta, o público tem o direito de perguntar: as reformas posteriores foram suficientes para impedir a repetição da mesma sensação, ou do mesmo erro, ainda que os nomes e as circunstâncias sejam diferentes?