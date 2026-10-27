A história de Messi perdeu seu impacto? Os critérios da Bola de Ouro no banco dos réus

A consagração de Harry Kane com a Bola de Ouro 2026, na noite de segunda-feira em Londres, não pôs fim à polêmica de sempre, mas sim trouxe de volta a pergunta espinhosa e extremamente delicada: será que o sistema de votação consegue de fato determinar o melhor, ou acaba concedendo um reconhecimento regido por critérios sujeitos a interpretação, no qual se misturam as conquistas coletivas, as impressões pessoais e o burburinho da mídia?
O capitão da seleção da Inglaterra e atacante do Bayern de Munique conquistou o prêmio à frente de Kylian Mbappé e Lamine Yamal, depois de ter marcado 73 gols pelo clube bávaro e pela seleção de seu país ao longo da temporada 2025-2026, além de ter contribuído para que o Bayern de Munique conquistasse uma tríplice coroa nacional e de ter balançado as redes 14 vezes na Liga dos Campeões da Europa.
Esses números dão a Kane um forte argumento para defender seu mérito, mas não encerram o debate sobre a maneira como esses números são traduzidos em votos, nem sobre o peso de cada critério na comparação entre jogadores que diferem em posições, funções e circunstâncias.