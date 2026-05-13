"No momento, as coisas estão dando certo no Dortmund, mas mesmo lá já se ouviu várias vezes que a harmonia não é exatamente a melhor, mesmo que, do ponto de vista esportivo, esteja tudo indo bem", disse Kruse.
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"A harmonia não é necessariamente a melhor opção": será que há tensões no BVB por causa de Niko Kovac?
Kruse, que disputou apenas cinco partidas oficiais durante sua passagem pelo VfL Wolfsburg sob o comando de Kovac e já o criticou várias vezes, explicou: "Ele não se dá bem com pessoas como eu. Ele quer ser o líder e quer jogadores que sigam exatamente o que ele determina. Cada pessoa é diferente, cada um tem traços de caráter distintos e cada um precisa ser tratado de maneira diferente. Quando um técnico não entende isso, geralmente fica difícil.”
O jogador de 38 anos explicou por que não se dava bem com o croata. “Eu já conhecia Niko Kovac de suas passagens anteriores. Sabia que tipo de pessoa ele é, o que ele valoriza e o que é muito, muito importante para ele. E percebi relativamente cedo que aquilo não ia dar certo”, disse Kruse.
Por isso, o atacante quis dar o fora imediatamente depois que Kovac assumiu o lugar de Florian Kohfeldt: “Na época, voltei para o VfL Wolfsburg — principalmente por causa do Florian Kohfeldt, claro que também pelo dinheiro, isso dá pra dizer bem claramente. Mas sem o Florian Kohfeldt eu nem teria voltado. E então, de repente, ele se foi. Esse foi o primeiro ponto de ruptura. Depois veio o Niko Kovac, alguém com quem eu realmente não conseguia me identificar. Para mim ficou claro relativamente rápido: isso não vai dar certo – de jeito nenhum.”
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Kruse revela jantar com Kovac
Kruse revelou que, inicialmente, se encontrou com Kovac para jantar, a fim de definir as expectativas mútuas. “Por isso, deixei claro desde o início que seria bom encontrar uma solução. A diretoria do clube rejeitou a ideia inicialmente, respondendo: ‘Por que você não conversa primeiro com o Niko Kovac?’, contou ele.
Kruse continuou: “Nós realmente saímos para jantar juntos uma vez e conversamos. Não foi nada mal, devo dizer. Nós dois conversamos sobre o que esperávamos um do outro. Ele me perguntou: ‘O que você precisa de mim?’ E eu respondi: ‘Não preciso de nada de você. Só preciso de confiança. Dê-me confiança e você terá o seu desempenho.’ Na primeira rodada, eu fiquei no banco – e com isso essa confiança se foi imediatamente.”
Kruse explica o deslocamento diário entre Berlim e Wolfsburg
Para Kovac, o fato de Kruse morar em Berlim na época e se deslocar diariamente para Wolfsburg era um espinho no olho. “É claro que ele queria que eu alugasse um apartamento em Wolfsburg. Eu também pensei nisso por um tempo, mas simplesmente não tinha mais paciência para isso. Afinal, eu já estava em uma certa idade e minha esposa morava em Berlim”, disse Kruse.
Devido ao deslocamento diário, o jogador, que disputou 14 partidas pela seleção nacional, chegou a cochilar algumas vezes no centro de treinamento do VfL. Sobre isso, ele comentou agora: “Na minha opinião, eu me saí muito bem, inclusive em termos logísticos. Mas claro, havia os problemas com os trens. É claro que eu também não queria chegar atrasado ao treino. Por isso, sempre pegava um trem mais cedo e, às vezes, já estava no centro de treinamento por volta das oito horas.”
Kruse explicou: “Quem conhece meu estilo de vida sabe que, de vez em quando, eu só ia para a cama às quatro ou cinco da manhã, ou às vezes nem dormia, e depois tinha que pegar o trem às seis. Aí eu dormia mais uma hora antes do treino. Mas, no fim das contas, isso não importa: se você dá o seu melhor, se tem um bom desempenho, ninguém pode reclamar.”
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Kruse já criticou Kovac várias vezes
Como já foi mencionado, não é a primeira vez que Kruse ataca o técnico de 54 anos. Logo quando se soube que Kovac assumiria o comando do BVB, Kruse não conseguiu conter uma provocação: “Ele é o meu favorito para o Dortmund, para que o clube finalmente perceba o que ‘crise’ realmente significa. Lá vai acabar a paz, a alegria e a felicidade”, explicou ele em seu podcast Flatterball, que apresenta com Martin Harnik, e enfatizou: “Quem quiser se meter nessa pode ir em frente. Mas duvido muito que isso seja coroado de sucesso.”
Em março de 2024, Kruse comentou sobre Kovac que ele era uma “catástrofe absoluta” em termos de caráter e mantinha uma relação “antisocial” com seus jogadores.