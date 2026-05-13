"A harmonia não é necessariamente a melhor opção": será que há tensões no BVB por causa de Niko Kovac?

Kruse, que disputou apenas cinco partidas oficiais durante sua passagem pelo VfL Wolfsburg sob o comando de Kovac e já o criticou várias vezes, explicou: "Ele não se dá bem com pessoas como eu. Ele quer ser o líder e quer jogadores que sigam exatamente o que ele determina. Cada pessoa é diferente, cada um tem traços de caráter distintos e cada um precisa ser tratado de maneira diferente. Quando um técnico não entende isso, geralmente fica difícil.”

O jogador de 38 anos explicou por que não se dava bem com o croata. “Eu já conhecia Niko Kovac de suas passagens anteriores. Sabia que tipo de pessoa ele é, o que ele valoriza e o que é muito, muito importante para ele. E percebi relativamente cedo que aquilo não ia dar certo”, disse Kruse.

Por isso, o atacante quis dar o fora imediatamente depois que Kovac assumiu o lugar de Florian Kohfeldt: “Na época, voltei para o VfL Wolfsburg — principalmente por causa do Florian Kohfeldt, claro que também pelo dinheiro, isso dá pra dizer bem claramente. Mas sem o Florian Kohfeldt eu nem teria voltado. E então, de repente, ele se foi. Esse foi o primeiro ponto de ruptura. Depois veio o Niko Kovac, alguém com quem eu realmente não conseguia me identificar. Para mim ficou claro relativamente rápido: isso não vai dar certo – de jeito nenhum.”