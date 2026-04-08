A experiência inglesa... O Bayern de Munique sobe à glória nas costas da Premier League

Não parece que o reinado do Bayern de Munique seja facilmente abalado na Alemanha, já que o clube bávaro está acostumado a manter um domínio absoluto sobre os campeonatos nacionais, confirmando, ano após ano, que é a força mais constante e dominante do futebol alemão.

No cenário europeu, o Bayern não fica de fora do círculo dos grandes, mas permanece sempre presente como um dos principais candidatos ao título da Liga dos Campeões, apoiando-se em uma longa história de sucessos e em uma experiência que lhe permite conhecer bem o caminho para os pódios mais importantes.

Mas por trás dessa estabilidade, desenha-se uma história diferente, já que o gigante alemão começou, nos últimos anos, a aproveitar o mercado da Premier League, não apenas como destino para contratações, mas como fonte para reformular sua identidade futebolística.

Com a contratação de Harry Kane, a chegada de Luis Díaz e Michael Olise, além do técnico Vincent Kompany, parece que o Bayern está construindo seu caminho rumo à glória com ferramentas inglesas, em uma paradoxa que acrescenta um novo capítulo à história de um clube que não para de evoluir.