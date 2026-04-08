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A experiência inglesa... O Bayern de Munique sobe à glória nas costas da Premier League

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
V. Kompany
H. Kane
M. Olise
L. Diaz
Espanha
Alemanha
Bélgica
England
França
Colômbia

Um novo capítulo na história de um clube em constante evolução

Não parece que o reinado do Bayern de Munique seja facilmente abalado na Alemanha, já que o clube bávaro está acostumado a manter um domínio absoluto sobre os campeonatos nacionais, confirmando, ano após ano, que é a força mais constante e dominante do futebol alemão.

No cenário europeu, o Bayern não fica de fora do círculo dos grandes, mas permanece sempre presente como um dos principais candidatos ao título da Liga dos Campeões, apoiando-se em uma longa história de sucessos e em uma experiência que lhe permite conhecer bem o caminho para os pódios mais importantes.

Mas por trás dessa estabilidade, desenha-se uma história diferente, já que o gigante alemão começou, nos últimos anos, a aproveitar o mercado da Premier League, não apenas como destino para contratações, mas como fonte para reformular sua identidade futebolística.

Com a contratação de Harry Kane, a chegada de Luis Díaz e Michael Olise, além do técnico Vincent Kompany, parece que o Bayern está construindo seu caminho rumo à glória com ferramentas inglesas, em uma paradoxa que acrescenta um novo capítulo à história de um clube que não para de evoluir.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-TRAININGAFP

    Às vésperas da semifinal

    O Bayern de Munique está a um passo de se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões, após derrotar o Real Madrid em seu próprio estádio, o "Santiago Bernabéu", por 2 a 1, na noite de ontem, terça-feira, na partida de ida das quartas de final.

    A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para a semifinal e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.

    Independentemente da vitória, o Bayern de Munique apresentou um desempenho brilhante e quase saiu do Bernabéu com um placar mais amplo, não fosse pelo desperdício de chances fáceis, especialmente nos minutos finais, o que torna o time bávaro um forte candidato ao título europeu.

    O Bayern conta com um ataque formado inteiramente por jogadores da Premier League, liderado pelo letal artilheiro Harry Kane (Tottenham), acompanhado pelos brilhantes alas Michael Olise (Crystal Palace) e Luis Díaz (Liverpool), sob o comando técnico de Kompany (Burnley).

    Toda a linha de ataque contribuiu para os dois gols do Bayern contra o Real Madrid, com Díaz marcando o primeiro e Harry Kane o segundo, após assistência de Olise.

    Leia também: Análise: Bayern desperdiça vitória esmagadora no Bernabéu... 60 minutos revelam a fragilidade do Real


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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Coordenador do projeto

    Apesar do rebaixamento chocante com o Burnley, a decisão de nomear Vincent Kompany como diretor técnico do Bayern de Munique em 2024 suscitou muitos questionamentos. Um técnico que não conseguiu manter sua equipe na Premier League viu-se, de repente, à frente da comissão técnica de um dos maiores clubes do mundo.

    Mas nos bastidores do clube bávaro, a visão era diferente; a diretoria viu em Kompany um grande projeto de treinador, dotado de personalidade de liderança e ideias modernas adequadas ao futebol europeu atual, longe dos julgamentos superficiais associados à sua experiência mais recente.

    Com o passar do tempo, essa aposta começou a se confirmar na prática, já que Kompany comandou o time bávaro nesta temporada em 44 partidas em diversas competições, nas quais conquistou 38 vitórias, contra 4 empates e apenas duas derrotas.

    E os sinais positivos não pararam por aí, mas se estenderam para confirmar que o Bayern está colhendo os frutos dessa escolha, depois que o time impôs sua personalidade tanto no cenário nacional quanto no europeu. Parece que Kompany, que chegou em meio a dúvidas, se transformou em uma das principais chaves do sucesso do novo projeto bávaro.

    Leia também: A eliminação do Real Madrid começa com cautela... Kompany recusa comemorar antes da hora


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    O negócio da vida

    Após anos de desempenho brilhante com a camisa do Tottenham Hotspur, Harry Kane se impôs como um dos principais atacantes da Premier League e do mundo inteiro, graças aos seus números excepcionais de gols e à consistência de seu desempenho ao longo das temporadas; seu nome estava sempre presente no topo da artilharia, e se tornou alvo dos maiores clubes da Europa quando decidiu deixar os Spurs.

    Esse brilho levou o Bayern de Munique a entrar com força na disputa para contratá-lo, conseguindo fechar o “negócio da vida” em 2023, apesar da acirrada concorrência de vários grandes clubes. Uma contratação que não foi apenas um reforço ofensivo, mas uma mensagem clara de que o clube bávaro busca manter sua supremacia continental com os melhores jogadores possíveis.

    Desde sua chegada a Munique, Kane não precisou de muito tempo para provar seu valor, rapidamente se tornando a peça principal do ataque, apresentando um desempenho que reflete sua vasta experiência e sua capacidade de adaptação rápida ao futebol alemão.

    Só nesta temporada, Harry Kane disputou 41 partidas pelo Bayern de Munique em diversas competições e conseguiu marcar 49 gols e dar 5 assistências, sabendo-se que ele disputa fortemente o título da Chuteira de Ouro, especialmente por ter marcado 31 gols na Bundesliga até o momento.

    No total, o capitão da seleção inglesa disputou 137 partidas, marcou 131 gols e deu 31 assistências, confirmando sua enorme capacidade goleadora.

    Leia também: Harry Kane, apesar da vitória: “Faltou-nos o toque final contra o Real Madrid”


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Explosão de Oulisse

    Michael Olise não desfrutava de todo esse impulso durante sua passagem pelo Crystal Palace; apesar de seu talento evidente, continuava sendo mais uma promessa do que uma estrela consagrada, mas sua transferência para o Bayern de Munique em 2024 abriu novas portas para que ele explodisse no futebol.

    Desde o início de sua primeira temporada com a camisa do gigante bávaro, Olise se tornou uma das principais armas ofensivas, apresentando um desempenho impressionante que o colocou rapidamente entre os melhores alas direitos do cenário mundial.

    Seu nome não está mais longe das comparações com os grandes nomes, já que ele começou a entrar na disputa com talentos excepcionais como Lamine Yamal, graças às suas incríveis habilidades individuais que lhe dão vantagem nos duelos.

    Oulisse se destaca por uma rara combinação de habilidade e precisão, reunindo dribles decisivos e passes precisos que fazem a diferença, além de seus chutes potentes de fora da área, conferindo ao Bayern uma dimensão ofensiva adicional que reforça seu poder de ataque.

    Nesta temporada, Olise jogou 41 partidas pelo Bayern de Munique em todas as competições, marcando 16 gols e dando 29 assistências.


  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Peça essencial

    Luis Díaz não foi apenas um excelente ponta-direita durante sua passagem pelo Liverpool, mas também um jogador capaz de fazer a diferença nos momentos decisivos, graças à sua velocidade, habilidade e capacidade de penetração. No entanto, sua transferência para o Bayern de Munique lhe proporcionou ainda mais espaço para brilhar.

    Desde a sua chegada, Díaz rapidamente se impôs como um dos elementos fundamentais da equipe, tornando-se uma peça indispensável no ataque, graças à versatilidade de suas funções e à sua capacidade de influenciar todos os aspectos do jogo ofensivo.

    O papel do astro colombiano não se limita apenas a marcar gols, mas se estende à criação de gols e oportunidades, além de suas habilidades individuais que o fazem se destacar nos confrontos diretos e dão vantagem à sua equipe no último terço do campo.

    Com esse desempenho abrangente, Díaz tornou-se uma peça fundamental no sistema ofensivo do Bayern, um jogador que “faz de tudo” em campo, refletindo claramente como o clube conseguiu aproveitar a experiência da Premier League para construir uma equipe mais integrada e perigosa.

    Na temporada atual, Luis Díaz disputou 40 partidas pelo Bayern de Munique em todas as competições, marcando 23 gols e dando 18 assistências.

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