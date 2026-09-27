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A Espanha é mais merecedora que o Marrocos de sediar a final da Copa do Mundo de 2030? Os fatos provam o contrário

Especiais e Opinião
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Vinicius Junior
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Marrocos
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O que vem acontecendo com o aumento do racismo nos estádios da Espanha recentemente reabre um tema quente

O processo de definição da sede da final da Copa do Mundo de 2030 entre Espanha e Marrocos vive um momento de tensão. Enquanto o país europeu insiste que a taça deve ser erguida em seu território, Marrocos se apresenta como a alternativa mais adequada em termos de preparação, infraestrutura e da imagem que a FIFA deseja transmitir sobre o torneio.

Nos bastidores, uma série de episódios racistas sucessivos nos estádios espanhóis ao longo dos últimos meses impõe uma pergunta ética urgente: "É apropriado conceder uma partida que reúne todas as etnias e cores a um país cujo histórico no combate ao racismo permanece escancarado?".

Desde que Vinícius Júnior pediu que a Espanha perdesse a organização da Copa do Mundo caso a situação no combate ao racismo não melhorasse, a polêmica não cessa. Suas declarações foram recebidas, na ocasião, com uma ampla campanha de críticas por parte da imprensa espanhola, antes que os episódios dos últimos meses e dias viessem a lhe dar sustentação concreta na prática.

Por outro lado, Marrocos aproveitou a organização da Copa Africana de Nações de 2025 para apresentar uma imagem de estádios modernos, boa organização e uma mensagem de que a histórica final da Copa do Mundo de 2030 pode encontrar um lar seguro e moderno na margem sul do Mediterrâneo.

  • A luta pelo título

    A Fifa decidiu conceder a organização da Copa do Mundo de 2030 a uma candidatura tripla formada por Espanha, Portugal e Marrocos, com a realização de três partidas de abertura simbólicas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, em comemoração aos 100 anos da primeira edição do Mundial.

    Mas o ponto mais sensível da candidatura continua sendo o local da partida final, que se transformou no cerne de uma disputa velada entre Madri e Rabat.

    O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, afirmou mais de uma vez que a Espanha sediará a final, considerando "impossível" explicar a não concessão da partida a um país que ele vê como o mais capacitado em termos de organização, e apontando que a final provavelmente será no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou, após serem reformados.

    Por outro lado, Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Real Marroquina, manifestou o claro desejo de que a final seja disputada no novo estádio de Casablanca (cuja capacidade deverá chegar a cerca de 115 mil espectadores), em uma mensagem cujo teor é o de que Marrocos não se contenta com o papel de parceiro secundário em uma candidatura histórica como essa.

    Até o momento da elaboração deste relatório, a Fifa não anunciou oficialmente a cidade que abrigará a final, limitando-se a confirmar que a decisão costuma ser definida aproximadamente dois anos antes do início do torneio, o que mantém a porta aberta para uma mudança no rumo da discussão à luz de desenvolvimentos futuros.

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  • Vinícius Júnior soa o alarme

    Vinícius Júnior não era apenas um jogador que reclamava das vaias, mas se transformou em um símbolo de um confronto aberto com o racismo nos estádios espanhóis desde o famoso episódio de Mestalla, que terminou com a primeira sentença judicial de prisão a torcedores por ofensas racistas na história do futebol espanhol.

    O brasileiro foi alvo de uma série de ofensas em mais de um estádio, culminando em declarações emocionantes nas quais afirmou que passou a sentir menos vontade de jogar futebol por causa da repetição das ofensas sem uma punição que servisse de exemplo.

    Em uma entrevista de televisão internacional que provocou uma tempestade de polêmica, Vinícius disse que a Espanha deveria ser proibida de sediar a Copa do Mundo de 2030 caso não avance de forma concreta no combate ao racismo, ressaltando que um jogador não pode se sentir seguro ao disputar partidas em um país onde pode ser alvo de ofensas racistas por causa da cor da sua pele.

    As declarações do astro brasileiro foram recebidas com clara rejeição por parte de um setor da imprensa espanhola e de figuras esportivas que consideraram que ele prejudicava a imagem de um país inteiro, mas os fatos ocorridos em campo na sequência deram um novo peso às suas palavras, que vai além de uma reação momentânea.

  • Espanha x Egito: "quem não pular é muçulmano"

    A maior faísca dos últimos dias veio de um amistoso que deveria ser apenas um teste técnico antes da Copa do Mundo: Espanha contra Egito no estádio "RCDE", do clube Espanyol, em Barcelona.

    Logo nos primeiros minutos, ecoaram nas arquibancadas cânticos repetidos de parte da torcida: "quem não pula é muçulmano", numa adaptação de um cântico conhecido nos estádios espanhóis, mas que aqui teve como alvo a religião de um país adversário, a maioria de seus jogadores e torcedores, e todo muçulmano sentado diante da tela.

    Os cânticos não foram um episódio isolado, pois se repetiram no primeiro tempo e depois em outros momentos, o que obrigou os organizadores do jogo a transmitir mensagens repetidas pelo sistema de som interno e pelos telões do estádio, alertando contra as expressões racistas e lembrando as leis que criminalizam o comportamento racista dentro das instalações esportivas, em meio a vaias de parte do público.

    A polícia catalã anunciou imediatamente a abertura de uma investigação sobre os "cânticos islamofóbicos e xenófobos", enquanto a Federação Espanhola de Futebol condenou oficialmente o ocorrido, afirmando que o ódio e o racismo não têm lugar nos estádios.

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  • Yamal explode e Egito protesta

    A cena não teve impacto menor sobre Lamine Yamal, astro do Barcelona e da seleção da Espanha, que tem origens marroquinas e da Guiné Equatorial e professa o islamismo; relatos revelaram seu abalo psicológico diante do ocorrido e sua saída para o vestiário após o fim de sua participação, sem completar a volta de agradecimento à torcida.

    Yamal publicou uma mensagem clara por meio de suas contas nas redes sociais, na qual descreveu os cânticos como "ignorantes e racistas" e "desrespeitosos e inaceitáveis", ainda que não tenham sido dirigidos a ele pessoalmente, ressaltando que é "muçulmano, graças a Deus" e que zombar da religião reflete ignorância e um discurso de ódio com o qual não se pode conviver.

    Do lado egípcio, a Federação Egípcia de Futebol condenou os cânticos e os classificou como atitudes reprováveis de uma minoria que não representa o povo espanhol, e destacou, ao mesmo tempo, sua total rejeição a qualquer ofensa ao hino nacional ou à religião islâmica.

    O acúmulo de pressão internacional levou a Fifa a abrir um processo disciplinar contra a Federação Espanhola por causa desses cânticos, em um passo que confirma que a questão deixou de ser apenas uma polêmica midiática interna e passou a ser um caso oficial sobre a mesa da mais alta autoridade do futebol no mundo.

  • Sofri racismo mil vezes

    Meses depois do episódio da partida entre Espanha e Egito, o próprio Lamine Yamal voltou a apresentar um novo testemunho que traz o caso de volta ao centro das atenções, após afirmar há alguns dias que foi alvo de racismo "mil vezes" ao longo de sua carreira, explicando que o problema nem sempre se limita a insultos diretos, mas inclui também atitudes e comentários cujos autores talvez sequer percebam que carregam um caráter racista.

    Esse novo testemunho ganha uma importância especial porque quem o faz não é um jogador estrangeiro de passagem pelo Campeonato Espanhol, mas sim uma das maiores estrelas da própria seleção espanhola, um jogador muçulmano de origem marroquina, o que faz com que a discussão sobre o racismo nos campos espanhóis vá além do caso de Vinícius ou de um episódio isolado, tornando-se uma experiência pessoal que uma das principais figuras do futebol espanhol afirma ter vivido repetidas vezes.

  • O Real e o Atlético repetem a cena: o futebol sob cerco

    Mal a polêmica em torno da partida entre Espanha e Egito havia se acalmado, novos vídeos surgiram nas redes sociais registrando um grupo de torcedores do Real Madrid entoando praticamente o mesmo canto: "quem não pula é muçulmano", nas imediações do estádio Santiago Bernabéu, antes da partida da equipe contra o Bayern de Munique pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.

    Desta vez, o episódio não estava ligado a uma partida de uma seleção enfrentando um país muçulmano, mas a um comportamento que passou a se repetir como uma espécie de "folclore" para uma parcela da torcida, sem consciência da dimensão do claro desprezo que carrega pela religião de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo, entre elas os próprios jogadores de seus times.

    Quase ao mesmo tempo, diversos relatos lançaram luz sobre as atitudes da torcida do Atlético de Madrid em relação a Lamine Yamal à margem do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, onde foram registrados cantos com insinuações racistas e sectárias, entre eles frases como "volte para o Marrocos" e "vá jogar com o Marrocos", numa continuidade da politização das origens do jogador e de sua formação religiosa nas arquibancadas do futebol.

    Esses episódios reforçaram a convicção de uma grande parcela dos observadores de que a batalha de Vinícius e Yamal contra o racismo não é uma exceção individual, mas a expressão de um problema cultural mais profundo que exige um tratamento na raiz, e não apenas comunicados de condenação sazonais.

  • O Bernabéu, palco de cânticos racistas

    E os episódios não pararam no que aconteceu na partida entre Espanha e Egito ou nos cânticos dirigidos a Yamal em jogos de clubes, já que o nome do Santiago Bernabéu voltou à tona em setembro de 2026 após a circulação de vídeos com cânticos racistas, antissemitas e alimentadores de islamofobia entoados por alguns torcedores do Real Madrid nas imediações do estádio e pouco antes do confronto com a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa.

    O episódio provocou novas críticas, sobretudo porque o próprio Bernabéu é apontado como um dos principais candidatos a sediar a final da Copa do Mundo de 2030.

    E é aqui que a questão se torna ainda mais delicada: o problema já não está ligado apenas a arquibancadas distantes do palco da possível final, mas chegou mais uma vez às imediações do estádio que a Espanha deseja que abrigue a partida mais importante da Copa do Mundo.

  • Omar Al-Hilali: um testemunho vindo do coração dos gramados espanhóis

    Dentro do mesmo cenário, destaca-se outra voz marroquina do coração da La Liga: Omar El Hilali, lateral do Espanyol e da seleção de Marrocos, que também se viu diante de múltiplas faces do racismo.

    El Hilali foi parte de um episódio em que o árbitro interrompeu uma partida por um período após sua acusação de ter sido alvo de uma ofensa racista por parte do atacante do Elche, Rafa Mir, que incluiu uma insinuação humilhante sobre suas origens imigrantes, o que levou à ativação do protocolo antirracismo da La Liga e à abertura de uma investigação sobre o incidente.

    El Hilali falou posteriormente em entrevistas à imprensa sobre sua recusa categórica aos cânticos anti-muçulmanos nos estádios espanhóis, citando o que ocorreu na partida entre Espanha e Egito, e ressaltando que é inaceitável zombar de qualquer religião, exatamente como nenhum cristão aceitaria que sua crença fosse ridicularizada nos estádios.

    Chama a atenção que El Hilali evocou em sua fala o nome de Lamine Yamal, lembrando que um dos melhores jogadores atuais da Espanha é muçulmano de origem marroquina e escolheu representar a La Roja, e que o mínimo que ele merece é respeito, e não ouvir cânticos que ridicularizam sua religião.

    Esses depoimentos de jogadores oriundos de ambientes diferentes — um brasileiro negro, um jovem atacante de origem marroquina e um zagueiro marroquino que joga na Catalunha — traçam juntos o retrato de uma realidade que não pode ser negada com facilidade: há um problema recorrente em parte das arquibancadas do futebol espanhol, relacionado ao racismo e ao discurso de ódio, e que se reflete inevitavelmente na imagem do país no momento em que ele se prepara para sediar o maior evento futebolístico do planeta.

  • Defesa espanhola oficial: uma realidade em campo que contradiz a narrativa

    Diante dessas críticas, personalidades espanholas de destaque fizeram questão de afirmar que o país não é racista e que o que acontece não passa de atitudes de uma minoria que não representa a sociedade como um todo.

    Jogadores como Dani Carvajal defenderam a imagem da Espanha, apontando a existência de protocolos avançados de combate ao racismo em La Liga, e que as instituições esportivas e judiciais já começaram a emitir sentenças contra os ofensores, como aconteceu no caso de Vinícius em Mestalla.

    No entanto, a repetição dos incidentes em um curto período de tempo, e sua expansão dos estádios dos clubes para os jogos da seleção nacional, além das investigações policiais e da abertura pela Fifa de um processo disciplinar contra a Federação Espanhola por causa de cânticos anti-muçulmanos, tornam difícil reduzir a questão à imagem de apenas "alguns indivíduos indisciplinados".

    O problema aqui não está relacionado a saber se a Espanha é um país racista em sua essência, mas sim à mensagem que esses fatos acumulados enviam aos jogadores e torcedores de diferentes origens, e aos países parceiros na própria candidatura à Copa do Mundo, com destaque para o Marrocos.

  • Marrocos: prontidão organizacional e excelente mensagem

    Do outro lado, o Marrocos aproveitou a organização da Copa Africana de Nações 2025 para dar uma demonstração prática de sua capacidade organizacional, ao dispor de 9 estádios impressionantes em 6 cidades principais, alguns deles reformados e outros construídos especialmente para o torneio, com foco nos padrões modernos em termos de gramado, capacidade e facilidade de acesso.

    O Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, que sediou a partida de abertura e a final, apresentou-se com a imagem de um estádio moderno destinado ao futebol, com forte atmosfera de torcida, sem que o torneio registrasse qualquer reclamação sobre racismo sistemático nas arquibancadas.

    O torneio também colocou novamente em destaque o Estádio Mohammed V, em Casablanca, e outros estádios históricos, após obras de desenvolvimento que aumentaram sua capacidade de público e melhoraram suas instalações, no âmbito de preparativos mais amplos para a candidatura conjunta à Copa do Mundo de 2030.

    E apesar do caos na arbitragem e da polêmica que acompanhou a final do torneio, e do aproveitamento disso pelo próprio presidente da Federação Espanhola para atacar de forma velada a organização marroquina, o nível da infraestrutura e dos equipamentos continuou sendo elogiado por muitos observadores, e foi apontado como um passo importante no caminho da prontidão do reino para receber as grandes partidas da Copa do Mundo.

    O indicador mais importante é que o Marrocos se apresenta, em seu discurso oficial e popular, como um país diverso religiosa e culturalmente, que sedia a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história e busca investir no evento para reforçar a imagem de convivência e abertura, um discurso que se harmoniza fortemente com as mensagens explícitas da FIFA sobre a tolerância zero ao racismo e ao discurso de ódio.

  • Qual país é mais merecedor da honra da final?

    Aqui volta a pergunta central: será que a Espanha tem mais mérito do que o Marrocos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030? 

    Do ponto de vista da experiência histórica e da organização de grandes torneios, não há dúvida de que a Espanha possui um longo currículo na realização de grandes eventos esportivos e uma infraestrutura sólida em cidades como Madri, Barcelona, Sevilha e outras. No entanto, a candidatura para a final não se mede apenas pela infraestrutura, mas também pela imagem e pela mensagem que o futebol mundial deseja transmitir em um momento que reúne bilhões de pessoas diante das telas.

    A sucessão de incidentes racistas, desde os ataques a Vinícius em mais de um estádio, passando pelos cânticos contra os muçulmanos na partida entre Espanha e Egito, até a repetição do mesmo slogan nos arredores do Santiago Bernabéu, além das expressões racistas dirigidas a Lamine Yamal e de outros episódios, são todos elementos que enfraquecem o argumento de que a Espanha está plenamente preparada, do ponto de vista ético, para sediar a partida mais importante da história do torneio centenário.

    Por outro lado, o Marrocos se apresenta como uma opção capaz de conciliar a prontidão organizacional com a mensagem humanitária, sendo um país de maioria muçulmana que sediaria pela primeira vez uma final, o que representa um grande símbolo de reconhecimento da diversidade religiosa e cultural dentro do futebol mundial.

  • Não há lugar para o racismo em uma partida que reúne o mundo

    Em um momento em que o mundo avança com uma mensagem de que o futebol é um jogo para todos, a ideia de realizar a final em um país onde se repetem cânticos contra negros e muçulmanos parece uma contradição gritante com o espírito da Copa do Mundo.

    Não é possível que a partida que deveria unir os povos da Terra sob uma única bandeira seja, ao mesmo tempo, testemunha de arquibancadas que gritam contra a cor da pele de um jogador ou contra a religião de toda uma torcida.

    As declarações de Vinícius Júnior, que a muitos pareceram exageradas quando foram feitas, ganham credibilidade adicional com os fatos recentes; ele não estava falando de uma única partida, mas de um clima geral que exige um trabalho institucional de longo prazo, legislações mais rígidas e uma vontade política e esportiva clara antes que se diga que o país está pronto para sediar a final histórica.

    E entre a Espanha, que ainda luta para limpar suas arquibancadas do discurso de ódio, e o Marrocos, que apresentou nos últimos anos uma imagem organizacional ambiciosa e uma mensagem de abertura e diversidade, parece que a resposta objetiva pende a favor de conceder a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030 ao lado que mais se alinha com o lema óbvio do futebol: não há lugar para o racismo nos gramados.

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