O processo de definição da sede da final da Copa do Mundo de 2030 entre Espanha e Marrocos vive um momento de tensão. Enquanto o país europeu insiste que a taça deve ser erguida em seu território, Marrocos se apresenta como a alternativa mais adequada em termos de preparação, infraestrutura e da imagem que a FIFA deseja transmitir sobre o torneio.

Nos bastidores, uma série de episódios racistas sucessivos nos estádios espanhóis ao longo dos últimos meses impõe uma pergunta ética urgente: "É apropriado conceder uma partida que reúne todas as etnias e cores a um país cujo histórico no combate ao racismo permanece escancarado?".

Desde que Vinícius Júnior pediu que a Espanha perdesse a organização da Copa do Mundo caso a situação no combate ao racismo não melhorasse, a polêmica não cessa. Suas declarações foram recebidas, na ocasião, com uma ampla campanha de críticas por parte da imprensa espanhola, antes que os episódios dos últimos meses e dias viessem a lhe dar sustentação concreta na prática.

Por outro lado, Marrocos aproveitou a organização da Copa Africana de Nações de 2025 para apresentar uma imagem de estádios modernos, boa organização e uma mensagem de que a histórica final da Copa do Mundo de 2030 pode encontrar um lar seguro e moderno na margem sul do Mediterrâneo.