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A era Vieirinha: o novo tigre do Ittihad está pronto para a caça

Especiais e Opinião
Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
J. Wissing
Arábia Saudita
Alemanha

Uma nova virada na história do "Al-Ameed"

O treinador alemão Jens Wissing, de 38 anos, assumiu o comando do Al-Ittihad, com o gigante de Jidá buscando se recuperar e se reerguer após uma decepcionante jornada na defesa de seu título na temporada passada.

Apesar de ser um tanto desconhecido para os torcedores da Saudi Pro League, Wissing chega ao reino após sua primeira experiência como treinador principal da equipe principal do clube japonês Gamba Osaka.

Sua contratação representa uma nova direção para a equipe, que buscará competir pela recuperação do título da Saudi Pro League conquistado na temporada retrasada.

O site da Liga Saudita de Futebol Profissional revisou a trajetória de Wissing, e o motivo pelo qual os dirigentes do Al-Ittihad sentiram que ele era o homem certo para suceder Sérgio Conceição.

  • Mentalidade vencedora

    A principal responsabilidade de qualquer treinador é vencer partidas e conquistar títulos, e Vissing chega após já ter conquistado um título continental apenas seis meses depois do início de sua trajetória como técnico principal. Isso aconteceu há alguns meses na Arábia Saudita, quando sua equipe, o Gamba Osaka, venceu o Al-Nassr na final da Liga dos Campeões da Ásia 2.

    Como auxiliar de Roger Schmidt no PSV Eindhoven, Vissing ergueu a Copa da Holanda e, em seguida, conquistou o Campeonato Português com o Benfica. Ele não se ilude quanto ao tamanho das expectativas que recaem sobre ele em um clube grande como o Al-Ittihad, onde disse aos jogadores durante a pré-temporada na Espanha: "Qual é a nossa identidade? É a longa história, a tradição, muitos títulos e a mentalidade vencedora. Vamos aproveitar para trabalhar juntos, a ideia do futebol é o prazer. Claro que queremos alcançar o sucesso, temos de vencer as partidas e queremos conquistar algo".

    Leia também: O que aconteceu nos bastidores? Argélia encerra o caso Xavi

    • Publicidade

  • Novo técnico para uma nova era

    O Al Ittihad conquistou dois títulos da Roshn Saudi League nas últimas quatro temporadas, mas agora se encontra diante de uma nova encruzilhada em sua rica história.

    O sucesso ao longo do período anterior foi impulsionado por nomes como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Abderrazak Hamdallah e Ahmed Hegazi — todos jogadores experientes, com mais de 30 anos de idade, que agora deixaram o clube.

    Sob orientação do diretor executivo Domingos Soares de Oliveira, o Al Ittihad reduziu deliberadamente a média de idade da equipe, buscando traçar um novo rumo e uma nova direção, o que exigiu um perfil técnico diferente, alinhado a essa visão.

    Soares foi diretor executivo do Benfica quando Vissing era treinador auxiliar por lá, o que ajudou na decisão de contratá-lo.

    Soares afirmou: "Conhecemos o senhor Vissing há algum tempo, e trabalhei com ele no passado. Sabemos que ele é um treinador jovem, muito talentoso e ambicioso, e tem um forte desejo de ter sucesso com o Al Ittihad".

  • A próxima geração

    A missão de Fiessing envolve a transição entre gerações, algo em que obteve sucesso no Gamba Osaka, sendo o exemplo mais marcante a decisão de substituir o goleiro Masaaki Higashiguchi e o atacante Takashi Usami.

    Ambos são ex-jogadores internacionais da seleção do Japão, com 700 partidas pelos clubes, e foram substituídos por um jogador de 18 anos e outro de 22 anos.

    Em entrevista à liga japonesa, Fiessing falou sobre como lidar com esse equilíbrio entre experiência e juventude: "Temos jogadores excelentes que possuem muita experiência e agregam bastante conhecimento e qualidade ao time, sendo muito importantes para os jogadores mais jovens. Mas eu diria que existe uma competição natural em nossa equipe. Nossos jogadores experientes estão muito abertos a orientar os jovens, liderá-los e apoiá-los para dar-lhes espaço para se desenvolverem, e já fizemos algumas mudanças em determinadas posições, já que jogamos com um goleiro jovem de 18 anos, e tenho uma experiência muito boa nesse aspecto".

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  • A densidade e a intensidade

    Você consegue ver isso nos olhos dele quando fala: tudo o que Fiessing faz é feito com grande intensidade e agressividade, e ele quer que suas equipes reflitam isso. Em entrevista à revista alemã Kicker, no início deste ano, ele disse: "O princípio geral é atacar e defender em conjunto. Isso significa que tudo em campo deve acontecer no momento certo, com grande coesão tática e a agressividade necessária. Elementos como o posicionamento dinâmico, a verticalidade, a pressão reversa e a defesa compacta e orientada à bola desempenham um papel decisivo."

    E não é de surpreender que Fiessing seja fruto do sistema do Red Bull Salzburg. Levando isso em conta, além de sua valorização do prestígio do Al Ittihad, ele parece pronto para conquistar a admiração da barulhenta torcida do clube.

    Durante o último período de treinamento na Espanha, Fiessing afirmou: "O escudo traz um tigre, então quais são as características do tigre? Muito forte, dominante, paciente e, às vezes, passivo. Mas, se ele caça, dispara com toda a sua força sem hesitar, sem qualquer hesitação. E precisamos pegar essas características e colocá-las em campo. Porque todos nós vestimos esta camisa, e devemos sempre nos orgulhar dela."

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