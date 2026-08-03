O treinador alemão Jens Wissing, de 38 anos, assumiu o comando do Al-Ittihad, com o gigante de Jidá buscando se recuperar e se reerguer após uma decepcionante jornada na defesa de seu título na temporada passada.

Apesar de ser um tanto desconhecido para os torcedores da Saudi Pro League, Wissing chega ao reino após sua primeira experiência como treinador principal da equipe principal do clube japonês Gamba Osaka.

Sua contratação representa uma nova direção para a equipe, que buscará competir pela recuperação do título da Saudi Pro League conquistado na temporada retrasada.

O site da Liga Saudita de Futebol Profissional revisou a trajetória de Wissing, e o motivo pelo qual os dirigentes do Al-Ittihad sentiram que ele era o homem certo para suceder Sérgio Conceição.