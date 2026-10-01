O atacante argentino Lautaro Martinez deu o tom da dominante vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso internacional no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Recebendo um passe preciso de Alexis Mac Allister aos 15 minutos, o atacante de 29 anos colocou a finalização no canto oposto para abrir o placar.

Mais gols de Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez selaram uma vitória tranquila para a equipe de Lionel Scaloni.

A partida representou a primeira de três amistosos programados para a Argentina durante sua série internacional em casa.