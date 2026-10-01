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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

'A energia ainda é a mesma!' - Lautaro Martinez se pronuncia após comandar a vitória da Argentina por 4 a 0

Argentina
L. Martinez
Argentina x Bolívia
Bolívia
Amistosos

O atacante da Argentina Lautaro Martinez demonstrou satisfação após marcar o gol de abertura na vitória por 4 a 0 de seu país sobre a Bolívia em amistoso. Falando após a partida em Córdoba, o atacante da Inter de Milão insistiu que a fome do elenco permanece inalterada.

  • Martínez abre o placar enquanto a Argentina domina a Bolívia

    O atacante argentino Lautaro Martinez deu o tom da dominante vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso internacional no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Recebendo um passe preciso de Alexis Mac Allister aos 15 minutos, o atacante de 29 anos colocou a finalização no canto oposto para abrir o placar.

    Mais gols de Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez selaram uma vitória tranquila para a equipe de Lionel Scaloni.

    A partida representou a primeira de três amistosos programados para a Argentina durante sua série internacional em casa.

  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacante exalta fome e energia do elenco que seguem inalteradas

    Falando à imprensa após o apito final, Martinez demonstrou imenso orgulho por voltar a vestir a camisa da seleção. O atacante da Inter de Milão enfatizou que, apesar do sucesso internacional alcançado no passado, a intensidade coletiva e a fome do grupo seguem completamente intactas.

    Martinez destacou que manter altos padrões ajuda os novos integrantes do elenco a se adaptarem sem dificuldades.

    "É sempre uma grande sensação vestir esta camisa", afirmou Martinez. "É um novo processo, é novamente o momento hoje, e a experiência de nós que já jogamos Copas do Mundo vai ajudar. Nós nos reencontramos e a energia continua a mesma."

  • Atacante experiente aponta para os emocionantes jogos que estão por vir

    Ao refletir sobre a integração de jovens talentos emergentes como Nico Paz e Leonel Flores, Martinez observou que líderes já estabelecidos têm o dever de orientar a próxima geração. Ele reconheceu que os próximos jogos em casa terão um significado emocional tanto para o elenco quanto para os torcedores.

    Martinez elogiou o técnico Lionel Scaloni por manter o nível de competitividade em todo o elenco.

    O atacante espera manter sua fase artilheira.

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  • Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport

    Argentina volta a atenção para o teste contra Burkina Faso

    Martinez e seus companheiros de equipe completam a recuperação pós-jogo em Córdoba antes de se prepararem para o amistoso de quinta-feira contra Burkina Faso. A equipe de Scaloni busca garantir outro resultado positivo antes de encerrar sua série contra Benin.

    A Bolívia se reorganiza para se preparar para seus próximos jogos internacionais.

    Martinez busca manter sua vaga no time titular do ataque.

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