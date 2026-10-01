Getty Images Sport
Traduzido por
'A energia ainda é a mesma!' - Lautaro Martinez se pronuncia após comandar a vitória da Argentina por 4 a 0
Martínez abre o placar enquanto a Argentina domina a Bolívia
O atacante argentino Lautaro Martinez deu o tom da dominante vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso internacional no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. Recebendo um passe preciso de Alexis Mac Allister aos 15 minutos, o atacante de 29 anos colocou a finalização no canto oposto para abrir o placar.
Mais gols de Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez selaram uma vitória tranquila para a equipe de Lionel Scaloni.
A partida representou a primeira de três amistosos programados para a Argentina durante sua série internacional em casa.
- Getty Images Sport
Atacante exalta fome e energia do elenco que seguem inalteradas
Falando à imprensa após o apito final, Martinez demonstrou imenso orgulho por voltar a vestir a camisa da seleção. O atacante da Inter de Milão enfatizou que, apesar do sucesso internacional alcançado no passado, a intensidade coletiva e a fome do grupo seguem completamente intactas.
Martinez destacou que manter altos padrões ajuda os novos integrantes do elenco a se adaptarem sem dificuldades.
"É sempre uma grande sensação vestir esta camisa", afirmou Martinez. "É um novo processo, é novamente o momento hoje, e a experiência de nós que já jogamos Copas do Mundo vai ajudar. Nós nos reencontramos e a energia continua a mesma."
Atacante experiente aponta para os emocionantes jogos que estão por vir
Ao refletir sobre a integração de jovens talentos emergentes como Nico Paz e Leonel Flores, Martinez observou que líderes já estabelecidos têm o dever de orientar a próxima geração. Ele reconheceu que os próximos jogos em casa terão um significado emocional tanto para o elenco quanto para os torcedores.
Martinez elogiou o técnico Lionel Scaloni por manter o nível de competitividade em todo o elenco.
O atacante espera manter sua fase artilheira.
- Getty Images Sport
Argentina volta a atenção para o teste contra Burkina Faso
Martinez e seus companheiros de equipe completam a recuperação pós-jogo em Córdoba antes de se prepararem para o amistoso de quinta-feira contra Burkina Faso. A equipe de Scaloni busca garantir outro resultado positivo antes de encerrar sua série contra Benin.
A Bolívia se reorganiza para se preparar para seus próximos jogos internacionais.
Martinez busca manter sua vaga no time titular do ataque.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.