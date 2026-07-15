"Assumo a responsabilidade", disse Tuchel. "Mas não nos arrependemos de nada. A equipe deu tudo de si, merecíamos estar na liderança. O time esteve excelente, mas não conseguimos segurar o resultado até o fim." A Inglaterra, segundo ele, "não manteve o mesmo nível depois do nosso gol".
Traduzido por
“A culpa é dele”: Thomas Tuchel, alvo de críticas após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo
E Tuchel sabe o que isso significa. “Torcedores ingleses furiosos com Tuchel — a culpa é dele”, escreveu o tabloide The Sun logo após a derrota terrivelmente amarga por 1 a 2 (0 a 0) na semifinal contra a Argentina, campeã mundial, em uma análise rápida dos comentários na internet.
O técnico está sendo duramente criticado por substituições “covardes” após a vantagem provisória de 1 a 0. “Isso é de partir o coração. As substituições de Tuchel saíram pela culatra”, comentou também o Mirror. O Telegraph logo previu: “As críticas vão durar anos.”
- Getty Images Sport
Thomas Tuchel: “Milhões de treinadores amadores saberão melhor do que eu”
Serão dias difíceis, mas Tuchel, de qualquer forma, ficou inicialmente em estado de choque. Mais tarde, ele defendeu a mudança para uma linha de cinco na defesa, mas também disse: “Milhões de treinadores amadores saberão melhor do que eu.”
Harry Kane também ficou olhando fixamente para o vazio por vários minutos após o apito final, incapaz de se mover. “Sinto muito pelos rapazes, por todo o time, pelos torcedores”, disse o astro do Bayern. “Fizemos um bom jogo, tentamos de alguma forma segurar o 1 a 0. Demos tudo de nós, sangue, suor e lágrimas — mas não foi o suficiente.”
Para a disputa pelo terceiro lugar no sábado contra os franceses, igualmente profundamente decepcionados, os ingleses terão que se motivar mais uma vez. Vai ser muito difícil para eles. “Houve muitos obstáculos no caminho e humilhações demais ao longo dos anos”, escreveu o Telegraph. “Mas quando a Inglaterra estava na frente a cinco minutos do fim de uma semifinal da Copa do Mundo, tinha-se a sensação de que, desta vez, talvez pudesse ser diferente.” No fim das contas, porém, a Inglaterra continuou sendo a Inglaterra.
Seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Goleiro Jordan Pickford Everton Goleiro Dean Henderson Crystal Palace Goleiro James Trafford Manchester City Defesa Marc Guehi Crystal Palace Defesa Dan Burn Newcastle United Defesa Ezri Konsa Aston Villa Defesa Reece James Chelsea Defesa Nico O'Reilly Manchester City Defesa Jarell Quansah Bayer Leverkusen Defesa Tino Livramento Newcastle United Defesa John Stones Manchester City Defesa Djed Spence Tottenham Meio-campo Jude Bellingham Real Madrid Meio-campo Declan Rice Arsenal Meio-campista Kobbie Mainoo Manchester United Meio-campista Eberechi Eze Arsenal Meio-campista Morgan Rogers Aston Villa Meio-campista Jordan Henderson Brentford Meio-campo Elliot Anderson Nottingham Forest Ataque Harry Kane Bayern de Munique Ataque Bukayo Saka Arsenal Ataque Anthony Gordon Newcastle United Ataque Ollie Watkins Aston Villa Ataque Marcus Rashford Barcelona Ataque Noni Madueke Arsenal Ataque Ivan Toney Al-Ahli
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.