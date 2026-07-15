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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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“A culpa é dele”: Thomas Tuchel, alvo de críticas após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
T. Tuchel
H. Kane

Thomas Tuchel enfiou a mão esquerda no bolso da calça e correu, como em transe, pelo gramado de Atlanta. Ele esteve tão perto, incrivelmente perto, de quebrar a maldição da Inglaterra nas finais da Copa do Mundo após 60 anos — mas: a Inglaterra continua sendo a Inglaterra, mesmo com um técnico alemão.

"Assumo a responsabilidade", disse Tuchel. "Mas não nos arrependemos de nada. A equipe deu tudo de si, merecíamos estar na liderança. O time esteve excelente, mas não conseguimos segurar o resultado até o fim." A Inglaterra, segundo ele, "não manteve o mesmo nível depois do nosso gol".

  • E Tuchel sabe o que isso significa. “Torcedores ingleses furiosos com Tuchel — a culpa é dele”, escreveu o tabloide The Sun logo após a derrota terrivelmente amarga por 1 a 2 (0 a 0) na semifinal contra a Argentina, campeã mundial, em uma análise rápida dos comentários na internet.

    O técnico está sendo duramente criticado por substituições “covardes” após a vantagem provisória de 1 a 0. “Isso é de partir o coração. As substituições de Tuchel saíram pela culatra”, comentou também o Mirror. O Telegraph logo previu: “As críticas vão durar anos.”

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchel: “Milhões de treinadores amadores saberão melhor do que eu”

    Serão dias difíceis, mas Tuchel, de qualquer forma, ficou inicialmente em estado de choque. Mais tarde, ele defendeu a mudança para uma linha de cinco na defesa, mas também disse: “Milhões de treinadores amadores saberão melhor do que eu.”

    Harry Kane também ficou olhando fixamente para o vazio por vários minutos após o apito final, incapaz de se mover. “Sinto muito pelos rapazes, por todo o time, pelos torcedores”, disse o astro do Bayern. “Fizemos um bom jogo, tentamos de alguma forma segurar o 1 a 0. Demos tudo de nós, sangue, suor e lágrimas — mas não foi o suficiente.”

    Para a disputa pelo terceiro lugar no sábado contra os franceses, igualmente profundamente decepcionados, os ingleses terão que se motivar mais uma vez. Vai ser muito difícil para eles. “Houve muitos obstáculos no caminho e humilhações demais ao longo dos anos”, escreveu o Telegraph. “Mas quando a Inglaterra estava na frente a cinco minutos do fim de uma semifinal da Copa do Mundo, tinha-se a sensação de que, desta vez, talvez pudesse ser diferente.” No fim das contas, porém, a Inglaterra continuou sendo a Inglaterra.

  • Seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroJordan PickfordEverton
    GoleiroDean HendersonCrystal Palace
    GoleiroJames TraffordManchester City
    DefesaMarc GuehiCrystal Palace
    DefesaDan BurnNewcastle United
    DefesaEzri KonsaAston Villa
    DefesaReece JamesChelsea
    DefesaNico O'ReillyManchester City
    DefesaJarell QuansahBayer Leverkusen
    DefesaTino LivramentoNewcastle United
    DefesaJohn StonesManchester City
    DefesaDjed SpenceTottenham
    Meio-campoJude BellinghamReal Madrid
    Meio-campoDeclan RiceArsenal
    Meio-campistaKobbie MainooManchester United
    Meio-campistaEberechi EzeArsenal
    Meio-campistaMorgan RogersAston Villa
    Meio-campistaJordan HendersonBrentford
    Meio-campoElliot AndersonNottingham Forest
    AtaqueHarry KaneBayern de Munique
    AtaqueBukayo SakaArsenal
    AtaqueAnthony GordonNewcastle United
    AtaqueOllie WatkinsAston Villa
    AtaqueMarcus RashfordBarcelona
    AtaqueNoni MaduekeArsenal
    AtaqueIvan ToneyAl-Ahli

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