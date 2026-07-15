“A culpa é dele”: Thomas Tuchel, alvo de críticas após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo

Serão dias difíceis, mas Tuchel, de qualquer forma, ficou inicialmente em estado de choque. Mais tarde, ele defendeu a mudança para uma linha de cinco na defesa, mas também disse: “Milhões de treinadores amadores saberão melhor do que eu.”

Harry Kane também ficou olhando fixamente para o vazio por vários minutos após o apito final, incapaz de se mover. “Sinto muito pelos rapazes, por todo o time, pelos torcedores”, disse o astro do Bayern. “Fizemos um bom jogo, tentamos de alguma forma segurar o 1 a 0. Demos tudo de nós, sangue, suor e lágrimas — mas não foi o suficiente.”

Para a disputa pelo terceiro lugar no sábado contra os franceses, igualmente profundamente decepcionados, os ingleses terão que se motivar mais uma vez. Vai ser muito difícil para eles. “Houve muitos obstáculos no caminho e humilhações demais ao longo dos anos”, escreveu o Telegraph. “Mas quando a Inglaterra estava na frente a cinco minutos do fim de uma semifinal da Copa do Mundo, tinha-se a sensação de que, desta vez, talvez pudesse ser diferente.” No fim das contas, porém, a Inglaterra continuou sendo a Inglaterra.