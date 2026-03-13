A crise do Tottenham se agrava! O Spurs pode ficar sem 13 JOGADORES para o difícil confronto contra o Liverpool

A lista de ausências continuou a crescer na sexta-feira, enquanto Tudor dava atualizações sobre o meio-campo e a linha defensiva. Yves Bissouma deve ficar de fora devido a um problema muscular, enquanto o enérgico Conor Gallagher é uma grande dúvida após ter tido febre. Esses acontecimentos de última hora deixam a comissão técnica com pouquíssimas opções para proteger uma defesa improvisada que provavelmente contará com Radu Dragusin e Kevin Danso no centro da zaga.

Tudor também deve tomar uma decisão importante na baliza após o desastre europeu no meio da semana. Guglielmo Vicario deve retornar à equipe titular no lugar de Antonin Kinsky. O jovem goleiro passou por uma estreia de pesadelo na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, levando três gols e sendo substituído após apenas 18 minutos, devido a dois erros individuais graves, enquanto o Spurs busca mais estabilidade na defesa.