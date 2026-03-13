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A crise do Tottenham se agrava! O Spurs pode ficar sem 13 JOGADORES para o difícil confronto contra o Liverpool
Uma enorme dor de cabeça para Tudor na hora de escolher o time
A situação defensiva chegou a um ponto crítico, com Tudor confirmando que Cristian Romero e João Palhinha estão indisponíveis devido aos protocolos de concussão. Para agravar ainda mais a situação, há a ausência de Micky van de Ven, que cumpre suspensão de uma partida após ter recebido um cartão vermelho contra o Crystal Palace. Com Ben Davies também fora de ação devido a uma lesão no tornozelo, o Spurs viaja para Merseyside sem suas principais opções na zaga.
- (C)Getty Images
Novas preocupações surgem em Hotspur Way
A lista de ausências continuou a crescer na sexta-feira, enquanto Tudor dava atualizações sobre o meio-campo e a linha defensiva. Yves Bissouma deve ficar de fora devido a um problema muscular, enquanto o enérgico Conor Gallagher é uma grande dúvida após ter tido febre. Esses acontecimentos de última hora deixam a comissão técnica com pouquíssimas opções para proteger uma defesa improvisada que provavelmente contará com Radu Dragusin e Kevin Danso no centro da zaga.
Tudor também deve tomar uma decisão importante na baliza após o desastre europeu no meio da semana. Guglielmo Vicario deve retornar à equipe titular no lugar de Antonin Kinsky. O jovem goleiro passou por uma estreia de pesadelo na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, levando três gols e sendo substituído após apenas 18 minutos, devido a dois erros individuais graves, enquanto o Spurs busca mais estabilidade na defesa.
A lista de lesionados de longa duração continua a assombrar o Spurs
A crise atual é resultado de novos problemas que se somam a uma lista catastrófica de lesões de longa duração que tem atormentado a temporada do Tottenham. O clube já está sem seus principais criativos, James Maddison e Dejan Kulusevski, que continuam em recuperação ao lado de Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall e Mohammed Kudus. Além disso, Wilson Odobert continua afastado por um longo período após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior no início da temporada.
- AFP
Um lado positivo para o Liverpool em meio ao caos do Spurs
Enquanto o Tottenham se esforça para montar um elenco competitivo para a partida, o Liverpool encontra-se em uma posição muito mais sólida. Embora os Reds estejam acompanhando a condição física de Alisson Becker e continuem sem Alexander Isak, espera-se que Arne Slot receba de volta Federico Chiesa. Com jogadores como Cody Gakpo e Andy Robertson descansados após terem começado no banco no meio da semana pela Liga dos Campeões, o contraste na profundidade do elenco entre as duas equipes pode ser decisivo em Anfield neste domingo.
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