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Rodri Manchester City 2025-26Getty Images

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A contratação de Rodri: o Barcelona está seguindo pelo caminho errado?

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J. Alvarez
Espanha

Rodri, astro do Manchester City, está surpreendentemente próximo de uma transferência para o Barcelona, apesar dos relatos que nos últimos dias o vinculavam a uma saída para o Real Madrid.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que Rodri ficou convencido pelo projeto do clube catalão e deu sinal verde para a diretoria do Barcelona iniciar as negociações com o Manchester City sobre sua contratação.

O Barcelona considera que superou o maior obstáculo que atrapalhava qualquer movimentação, que era conhecer o real desejo de Rodri.

Apesar de a prioridade do Barcelona no mercado de verão continuar sendo o reforço do ataque, a possibilidade de contratar um dos melhores meio-campistas do mundo obrigou o clube a estudar o negócio com seriedade.

Rodri se encaixa no projeto do treinador Hans Flick em termos de qualidade, experiência e liderança, e os relatos indicam ainda que o Barcelona se movimentou para concretizar a contratação de Rodri a fim de compensar a ausência do astro do meio-campo holandês Frenkie de Jong por causa de lesão.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Superlotação numérica no meio-campo

    Com a chegada de Rodri ao Barcelona, a equipe catalã contará com uma vasta abundância numérica no meio-campo, algo que pode chegar ao ponto de uma "superlotação de jogadores".

    O Barcelona conta atualmente com um grande grupo de jogadores no meio-campo, com destaque para Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermín López, Marc Casadó e Marc Bernal.

    O treinador alemão Hansi Flick terá um grande luxo no meio-campo, podendo escolher entre mais de um jogador de destaque e, assim, conseguirá aplicar a política de rodízio sem que a equipe seja prejudicada.

    • Publicidade
  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Sofrimento esperado na posição de centroavante

    Por outro lado, o Barcelona enfrenta grandes complicações nas negociações para contratar o argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

    Os relatos também indicam que Ferran Torres, atacante do Barcelona, cujo contrato termina no próximo verão, está próximo de deixar o Camp Nou.

    Ferran Torres deu sinal verde ao Paris Saint-Germain para negociar com o Barça sua transferência ao Parc des Princes.

    Assim, com o fracasso na contratação de Álvarez e a iminente saída de Torres, o Barcelona terá uma necessidade urgente de contratar um centroavante, caso contrário sofrerá no setor do atacante de referência.

    Flick pode ser obrigado a acionar a arma do falso 9 para compensar a ausência do centroavante, caso Ferran Torres deixe o clube e a chegada de Álvarez também fracasse.

    O atacante polonês Robert Lewandowski deixou as fileiras do Barcelona neste verão, com o fim de seu contrato, mas o gigante catalão ainda não conseguiu substituí-lo até o momento.

  • Julian AlvarezGetty Images

    O negócio de Rodri e a ameaça ao registro do atacante aguardado

    Os relatos confirmam que o Barcelona ainda tem como objetivo reforçar seu ataque com um centroavante de origem, contando com um conjunto de alternativas, caso a chegada de Álvarez não se concretize.

    Mas o alto valor esperado para a negociação de Rodri pode impedir o Barcelona de inscrever seu tão aguardado novo atacante, por causa das regras do fair play financeiro.

    O jornal Sport informou que Rodri é um dos jogadores mais bem pagos do Manchester City, mas o Barcelona tentará encaixar seu salário dentro da estrutura salarial adotada pelo clube, respeitando o teto salarial imposto pela LaLiga.

    O salário de Rodri aumentou após a conquista da Bola de Ouro, ultrapassando os 18 milhões de euros anuais no total. 

    No Barcelona, Rodri receberá um salário da faixa mais alta, condizente com seu valor técnico e sua importância, e estará entre os maiores salários do elenco.

    Depois disso terão início as negociações com o Manchester City, que pede uma quantia elevada, entre 55 e 70 milhões de euros, para abrir mão do jogador.

    E com a possibilidade de o Barcelona pagar cerca de 70 milhões de euros pela contratação de Rodri, o time catalão será obrigado a abrir mão do sonho de contratar Álvarez, cujo clube, o Atlético de Madrid, insiste em receber o valor da cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

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