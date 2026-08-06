A contratação de Rodri: o Barcelona está seguindo pelo caminho errado?

Rodri, astro do Manchester City, está surpreendentemente próximo de uma transferência para o Barcelona, apesar dos relatos que nos últimos dias o vinculavam a uma saída para o Real Madrid.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que Rodri ficou convencido pelo projeto do clube catalão e deu sinal verde para a diretoria do Barcelona iniciar as negociações com o Manchester City sobre sua contratação.

O Barcelona considera que superou o maior obstáculo que atrapalhava qualquer movimentação, que era conhecer o real desejo de Rodri.

Apesar de a prioridade do Barcelona no mercado de verão continuar sendo o reforço do ataque, a possibilidade de contratar um dos melhores meio-campistas do mundo obrigou o clube a estudar o negócio com seriedade.

Rodri se encaixa no projeto do treinador Hans Flick em termos de qualidade, experiência e liderança, e os relatos indicam ainda que o Barcelona se movimentou para concretizar a contratação de Rodri a fim de compensar a ausência do astro do meio-campo holandês Frenkie de Jong por causa de lesão.