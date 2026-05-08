A concorrência é enorme! O FC Bayern de Munique teria demonstrado interesse na estrela do PSG

As exigências de transferência do clube da capital francesa situam-se, portanto, em 90 milhões de euros. Um valor que o bicampeão alemão, porém, não pode ou não quer arcar.

Já no verão passado, o Bayern, assim como alguns outros grandes clubes, demonstrou interesse no ponta. O PSG, porém, impediu a transferência. Enquanto isso, Luis Diaz foi para Munique, em uma transação que teria custado 70 milhões de euros ao Liverpool. Um acerto em cheio, como se viu depois.

Apesar disso, segundo informações, o time de Munique continua em busca de outra alternativa para o ataque, que, no ideal, seja versátil.