Segundo informações da Sky, o diretor esportivo Max Eberl se informou nos últimos dias sobre a possibilidade de uma transferência. No entanto, o resultado teria sido decepcionante.
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A concorrência é enorme! O FC Bayern de Munique teria demonstrado interesse na estrela do PSG
As exigências de transferência do clube da capital francesa situam-se, portanto, em 90 milhões de euros. Um valor que o bicampeão alemão, porém, não pode ou não quer arcar.
Já no verão passado, o Bayern, assim como alguns outros grandes clubes, demonstrou interesse no ponta. O PSG, porém, impediu a transferência. Enquanto isso, Luis Diaz foi para Munique, em uma transação que teria custado 70 milhões de euros ao Liverpool. Um acerto em cheio, como se viu depois.
Apesar disso, segundo informações, o time de Munique continua em busca de outra alternativa para o ataque, que, no ideal, seja versátil.
- AFP
O FC Bayern procura jogadores de ataque – Barcola está insatisfeito no PSG
Isso se aplica principalmente a Anthony Gordon, do Newcastle United, cujo nome tem sido frequentemente associado ao FCB. O inglês parece disposto a deixar os Magpies e poderia dar um alívio tanto a Diaz quanto a Harry Kane. No entanto, segundo o The Athletic, Yan Diomande, do RB Leipzig, foi declarado internamente como o principal alvo de transferência.
E Barcola? O jogador de 23 anos tem apenas um papel de reserva em Paris, o que o deixaria bastante insatisfeito. Também na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern, ele foi escalado duas vezes no final da partida. Com seu contrato válido até 2028, não há pressão por parte do PSG para vendê-lo no próximo verão, a menos que Barcola se recuse totalmente a ficar. No entanto, ele já teria recusado uma renovação de contrato há meses.
O Arsenal parece já estar de olho em Barcola
Por outro lado, segundo a reportagem da Sky, há vários outros clubes de olho em Barcola. Vários clubes de ponta já estariam em contato com seus assessores. Entre eles, o FC Barcelona, o Liverpool e o Arsenal. Os Gunners, em particular, já teriam intensificado suas investidas. No entanto, o PSG ainda não recebeu nenhuma oferta concreta; para os clubes da Premier League, em especial, o valor exigido não seria, pelo menos, um obstáculo.
Após sua excelente temporada 2024/25 (40 participações em gols em 58 jogos), Barcola soma doze gols e sete assistências, apesar de seu tempo de jogo reduzido.
Bradley Barcola: Dados de desempenho e estatísticas em comparação com o ano anterior
Estatísticas Temporada 2025/26 2024/25 (sem o Mundial de Clubes) Jogos 45 58 Gols 12 21 Assistências 7 19 Minutos em campo 2.762 3.643