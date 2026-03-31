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A casa de Diego Maradona foi transformada em um refeitório comunitário após a morte do icônico campeão da Copa do Mundo
Uma origem humilde que se tornou um local histórico
A antiga casa de Maradona em Villa Fiorito, um bairro carente nos arredores de Buenos Aires, está sendo usada para ajudar quem precisa de alimentos.
Embora a propriedade não pertença mais à família do ex-campeão da Copa do Mundo, ela continua sendo um local de imenso significado cultural. Ainda é possível ver um mural na fachada, retratando Maradona ao lado das palavras “A Casa de Deus”, e a casa foi declarada patrimônio histórico nacional em 2021.
O atual proprietário cedeu o pátio de terra a um grupo de voluntários para montar uma cozinha comunitária, garantindo que o local continue a servir a população da comunidade onde o lendário atacante aperfeiçoou suas habilidades.
A lenda argentina faleceu tragicamente aos 60 anos em novembro de 2020, mas seu legado em sua cidade natal permanece tão forte como sempre por meio dessa nova iniciativa beneficente.
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Aumento da demanda em Villa Fiorito
As dificuldades financeiras em toda a Argentina têm levado os moradores locais a lotarem o local em busca de refeições, enquanto o país enfrenta um clima econômico difícil. A cozinha improvisada tornou-se uma tábua de salvação para muitos que outrora torciam pelo menino que partiu dessas mesmas ruas para conquistar o mundo do futebol.
Leonardo Fabian Alvarez, um pastor que administra a cozinha comunitária improvisada, disse à Reuters: “Tivemos um aumento de cerca de 300% nos pedidos de comida. As pessoas obviamente perderam seus empregos e vêm para a fila com vergonha, pegando comida e tudo o que lhes damos. Isso é algo que nunca aconteceu conosco antes.”
Maradona entre a glória e as dificuldades
A carreira de Maradona foi marcada por altos sem precedentes e dificuldades amplamente documentadas. Ele lutou contra o vício em drogas e problemas de saúde antes de falecer vítima de um ataque cardíaco, mas seu impacto em campo continua sendo a referência para muitos.
Durante sua carreira repleta de troféus, ele protagonizou alguns dos momentos mais icônicos da história do futebol, com destaque para a conquista da Copa do Mundo de 1986 no México com a Argentina.
Sua influência se estendeu muito além de sua carreira como jogador, chegando até sua passagem pelo banco de reservas. O ex-meio-campista ofensivo também assumiu o comando da seleção de seu país por dois anos quando passou a atuar como técnico. Maradona estava no comando quando a Argentina chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2010.
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As homenagens continuam em todo o mundo
Enquanto o clube onde ele cresceu continua servindo à comunidade local em Buenos Aires, outros clubes pelos quais ele passou encontraram suas próprias maneiras de imortalizar o ícone. O Napoli, onde Maradona é venerado como uma divindade por ter levado o time a dois títulos da Série A, renomeou seu estádio em sua homenagem. O estádio é agora conhecido como Estádio Diego Armando Maradona, servindo como uma homenagem permanente ao impacto da lenda na cidade de Nápoles.