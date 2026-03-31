A casa de Diego Maradona foi transformada em um refeitório comunitário após a morte do icônico campeão da Copa do Mundo

A antiga casa de Maradona em Villa Fiorito, um bairro carente nos arredores de Buenos Aires, está sendo usada para ajudar quem precisa de alimentos.

Embora a propriedade não pertença mais à família do ex-campeão da Copa do Mundo, ela continua sendo um local de imenso significado cultural. Ainda é possível ver um mural na fachada, retratando Maradona ao lado das palavras “A Casa de Deus”, e a casa foi declarada patrimônio histórico nacional em 2021.

O atual proprietário cedeu o pátio de terra a um grupo de voluntários para montar uma cozinha comunitária, garantindo que o local continue a servir a população da comunidade onde o lendário atacante aperfeiçoou suas habilidades.

A lenda argentina faleceu tragicamente aos 60 anos em novembro de 2020, mas seu legado em sua cidade natal permanece tão forte como sempre por meio dessa nova iniciativa beneficente.



