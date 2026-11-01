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A brecha de Mourinho e o indício parisiense: a porta do Real Madrid não será fechada para Hakimi

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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PSG
A. Hakimi
K. Mbappe
J. Mourinho
Espanha
França
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A amizade de Mbappé na foto

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O futuro de Achraf Hakimi começou a gerar especulações na França, coincidindo com a busca do Real Madrid por soluções para a posição de lateral-direito, algo que pode torná-lo um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências na próxima etapa.

A polêmica continua no flanco direito do Real, diante do uso de Fede Valverde fora de sua posição, por causa das dúvidas que cercam o nível de Trent Alexander-Arnold e do recém-chegado Denzel Dumfries.

As notícias vindas da França reforçaram as especulações, já que Achraf Hakimi recusou uma oferta para renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain para além de 2029.

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  • A saudade de Madri: perguntas sem respostas!

    O jornalista e comentarista esportivo italiano Pierpaolo Matrone revelou ao site Defensa Central que "o entorno de Hakimi esfriou o entusiasmo do Paris Saint-Germain em relação à renovação, pois entendem que ainda há tempo suficiente para tratar desse assunto, sobretudo porque a última renovação do contrato do jogador aconteceu há apenas dois anos".

    E acrescentou: "Essa postura cautelosa inevitavelmente deixa algumas perguntas sem respostas sobre o futuro. O Real Madrid acompanha a situação de longe. Hakimi, que se formou no clube espanhol, nunca escondeu seu desejo de vestir a camisa branca novamente um dia".

    Matrone levanta a possibilidade de Achraf estar adiando a renovação de seu contrato com o Paris Saint-Germain, à espera de um possível contato do Real Madrid.

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  • Quem vai preencher a lacuna deixada por Mourinho?

    O site insinuou a forte amizade entre Achraf Hakimi, de 27 anos, e Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, apontando que "é provável que o atacante francês fique feliz com a oportunidade de voltar a jogar ao lado de Hakimi no Real Madrid, após os anos que passaram juntos no Paris Saint-Germain".

    Ainda assim, não parece que o clube francês esteja disposto a permitir a saída de uma de suas maiores estrelas do Parc des Princes.

    Atualmente, Achraf é, com clara vantagem, o melhor lateral-direito do mundo. Ele havia deixado o Real Madrid anteriormente por conta da presença de Dani Carvajal em sua posição, mas o setor direito do clube merengue continua sendo uma de suas maiores lacunas, e enfrenta no momento diversos pontos de interrogação.

    Trent Alexander-Arnold ainda não convenceu, e Denzel Dumfries não parece ter o nível suficiente para ocupar uma vaga de titular no time de Mourinho, enquanto não se sabe até quando Valverde conseguirá seguir jogando como lateral-direito, sem que isso cause uma crise semelhante àquela que já aconteceu entre ele e Xabi Alonso.

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  • A relação entre o Real e o Paris

    A possibilidade de o Real Madrid agir para contratar Achraf Hakimi em algum momento continua na mesa. Mas a outra questão é a reação do Paris Saint-Germain, apesar de as relações entre os dois clubes terem melhorado bastante desde que Florentino Pérez abandonou o projeto da Superliga Europeia.

    Talvez Nasser Al-Khelaifi esteja desta vez disposto a entrar em negociações a respeito do jogador, desde que obtenha a devida compensação financeira. Ainda assim, todas essas possibilidades permanecem hipotéticas, segundo o próprio site.

    E concluiu: "Os próximos meses revelarão se o assunto merece ser acompanhado como um caso sério, ou se continuará sendo apenas boatos e especulações".

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