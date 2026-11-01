O futuro de Achraf Hakimi começou a gerar especulações na França, coincidindo com a busca do Real Madrid por soluções para a posição de lateral-direito, algo que pode torná-lo um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências na próxima etapa.
A polêmica continua no flanco direito do Real, diante do uso de Fede Valverde fora de sua posição, por causa das dúvidas que cercam o nível de Trent Alexander-Arnold e do recém-chegado Denzel Dumfries.
As notícias vindas da França reforçaram as especulações, já que Achraf Hakimi recusou uma oferta para renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain para além de 2029.