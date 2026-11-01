O site insinuou a forte amizade entre Achraf Hakimi, de 27 anos, e Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, apontando que "é provável que o atacante francês fique feliz com a oportunidade de voltar a jogar ao lado de Hakimi no Real Madrid, após os anos que passaram juntos no Paris Saint-Germain".

Ainda assim, não parece que o clube francês esteja disposto a permitir a saída de uma de suas maiores estrelas do Parc des Princes.

Atualmente, Achraf é, com clara vantagem, o melhor lateral-direito do mundo. Ele havia deixado o Real Madrid anteriormente por conta da presença de Dani Carvajal em sua posição, mas o setor direito do clube merengue continua sendo uma de suas maiores lacunas, e enfrenta no momento diversos pontos de interrogação.

Trent Alexander-Arnold ainda não convenceu, e Denzel Dumfries não parece ter o nível suficiente para ocupar uma vaga de titular no time de Mourinho, enquanto não se sabe até quando Valverde conseguirá seguir jogando como lateral-direito, sem que isso cause uma crise semelhante àquela que já aconteceu entre ele e Xabi Alonso.

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