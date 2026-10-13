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A Bola de Ouro, fábrica de lendas: qual é o seu valor e quanto recebe o vencedor?

Especiais e Opinião
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane
L. Messi
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
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Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
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Viking x Bayern de Munique
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O outro lado da moeda

Existem momentos no futebol que transcendem os limites da vitória e da derrota, e que permanecem gravados na memória do esporte por mais que as gerações se sucedam.

Momentos em que uma estrela se apresenta diante do mundo, depois de conseguir superar seus concorrentes e inscrever seu nome no registro dos grandes, carregando em suas mãos uma bola de ouro que sempre foi o sonho de todo jogador e a ambição perseguida pelos maiores craques desde o início de suas carreiras.


Ao longo de muitas décadas, esse prêmio esteve associado a nomes que construíram as glórias do futebol, deixando de ser uma simples homenagem anual para se transformar em um símbolo de glória individual, em torno do qual os debates se renovam e a competição se acende, até o ponto em que conquistá-lo passou a ser um marco na trajetória de qualquer jogador e um argumento usado por seus defensores quando ele é comparado às lendas do passado e do presente.

Mas por trás das luzes que cercam a cerimônia, dos ternos elegantes vestidos pelas estrelas e das lentes das câmeras que aguardam o momento da entrega do troféu, existe uma outra história que não recebe a mesma atenção, iniciada há mais de 7 décadas, período no qual o prêmio evoluiu em sua forma e em seu prestígio, em paralelo às transformações vividas pelo próprio futebol.

Qual é, então, o segredo desse talismã disputado pelos maiores craques do mundo? Como ele foi fabricado para se tornar um dos símbolos esportivos mais famosos de todos os tempos? Quanto vale de verdade, e quais ganhos pode obter o jogador que consegue acrescentar seu nome à lista dos premiados? Perguntas que abrem a porta para descobrir a outra face da Bola de Ouro, justamente quando se aproxima uma nova data para decidir a disputa pelo trono de melhor do mundo.



  • Da revista francesa ao trono das premiações individuais

    A história da Bola de Ouro começou em 1956, por iniciativa da revista francesa France Football, que pretendia homenagear o melhor jogador da Europa e fortalecer seu prestígio entre os apaixonados por futebol.

    O inglês Stanley Matthews foi o primeiro a erguer o troféu, antes que a lista passasse a reunir nomes que escreveram a história do esporte, de Alfredo Di Stéfano e George Best a Johan Cruyff, Michel Platini e Marco van Basten.

    Com o passar dos anos, o círculo de concorrentes se ampliou: em 1995, os jogadores não europeus se tornaram elegíveis para a conquista e, em 2007, o prêmio passou a incluir todos os jogadores profissionais do mundo.

    Entre 2010 e 2015, a premiação foi fundida com o prêmio da Federação Internacional de Futebol sob o nome de "Fifa Bola de Ouro", antes de cada parte voltar a organizar sua própria honraria de forma independente.

    Em 2018, surgiu a Bola de Ouro feminina, tornando o prêmio mais abrangente

    E, com um legado que se estende por décadas, deixou de ser apenas uma homenagem a uma temporada excepcional para se tornar um marco capaz de eternizar o nome do jogador na memória do futebol.

  • Ela é feita inteiramente de ouro?

    Ao contrário do que seu brilho pode sugerir, a Bola de Ouro não é um bloco de ouro puro.

    A joalheria francesa Mellerio é responsável por sua fabricação, com um trabalho manual artesanal que leva cerca de 100 horas e começa aproximadamente seis meses antes da data de entrega.

    A bola é formada por duas metades feitas de latão, nas quais são gravados os detalhes dos 32 gomos que imitam o formato de uma bola de futebol, antes de ser polida e receber a gravação do logotipo da France Football e do ano da edição.

    Na etapa final, ela é imersa em um banho de ouro e depois fixada sobre uma base de pirita.

    O troféu tem cerca de 31 centímetros de altura e 23 centímetros de largura, enquanto seu peso total supera os 10 quilogramas.

    Já quanto ao seu custo de fabricação, estimativas que circulam indicam que ele gira em torno de 3.000 euros, um número que parece bastante modesto em comparação com sua importância mundial, ressaltando-se que essa estimativa não é um preço oficial divulgado pela entidade organizadora.

  • Quanto recebe o vencedor da Bola de Ouro?

    A surpresa é que o vencedor da Bola de Ouro não recebe nenhum prêmio em dinheiro diretamente da France Football, e não existe uma recompensa financeira fixa e anunciada vinculada à própria conquista.

    Mas o verdadeiro valor do prêmio aparece nos contratos comerciais que ele pode abrir ao jogador, além de seu possível impacto nas condições de renovação de contrato com o clube.

    As experiências das estrelas oferecem exemplos claros disso: Luka Modric, após sua conquista em 2018, se beneficiou de um bônus com a Nike estimado em cerca de 800 mil euros, além do lançamento de uma chuteira especial em sua homenagem, enquanto a conquista da Bola de Ouro por Aitana Bonmatí esteve associada ao fortalecimento de sua presença comercial e à assinatura de acordos com marcas globais.

    O prêmio também pode refletir no valor de mercado publicitário do jogador, já que lhe confere um status excepcional junto às empresas que buscam estrelas capazes de atrair torcedores em escala mundial.

    Por isso, não é possível determinar um valor único que cada vencedor arrecada: o retorno depende de sua fama, de seus contratos anteriores e de sua capacidade de rentabilizar o sucesso tanto no aspecto esportivo quanto no comercial.



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  • A disputa de 2026: quem está mais perto da glória?

    As atenções se voltam para a edição de 2026, cuja cerimônia está marcada para 26 de outubro no teatro London Palladium, em uma transferência excepcional do evento para a capital britânica, em comemoração ao 70º aniversário da criação do prêmio e em homenagem ao inglês Stanley Matthews, primeiro jogador a conquistar a Bola de Ouro, em 1956.

    A escolha de Londres se insere na celebração das raízes históricas do prêmio, mantendo o caráter global do evento, sem que isso signifique a mudança definitiva da cerimônia de Paris.

    A disputa deste ano aparece ligada a nomes de destaque, encabeçados por Lamine Yamal, Harry Kane e Kylian Mbappé, com Lionel Messi, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz e Ousmane Dembélé entre os nomes que despertam interesse.

    Os indicadores das indicações divulgados em outubro mostram equilíbrio na briga pelo topo, com Yamal à frente em algumas previsões, enquanto Kane e Mbappé lideram outras estimativas.

    Mas as previsões não significam que o resultado esteja definido, especialmente porque a votação foi encerrada em 28 de setembro.

    No fim, a pergunta mais importante continuará sendo: quem vai se juntar à lista dos lendários e transformar uma temporada excepcional em glória eterna, mesmo sem receber uma premiação financeira direta?

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