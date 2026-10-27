A septuagésima edição da cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro, realizada em Londres na última segunda-feira, foi marcada pela homenagem ao jornalista Christophe Gleizes em um gesto especial.

Antes do anúncio dos nomes dos melhores jogadores e jogadoras do ano, diante de milhões de espectadores pelas telas de televisão ao redor do mundo, a apresentadora Kate Scott e o ex-astro da França Thierry Henry prestaram apoio ao jornalista esportivo francês detido na Argélia desde junho de 2025.

Esse momento simbólico buscou transformar um dos eventos mais assistidos no mundo do futebol em uma oportunidade de exigir a libertação de Christophe Gleizes e apoiar a liberdade de imprensa, de acordo com o site oficial da organização Repórteres Sem Fronteiras.