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Luis Felipe Gonçalves

Dos 32 convocados do Brasileirão, apenas cinco jogadores seguem na briga pelo título da Copa

Brasileirão
Copa do Mundo

Brasil e Paraguai saíram nas oitavas e levaram mais 14 nomes com eles; Colômbia e Argentina são as últimas esperanças do futebol brasileiro no Mundial

A Copa do Mundo vai afunilando e o Brasileirão vai esvaziando. Dos 32 atletas que atuam no futebol brasileiro e foram convocados para a Copa do Mundo, apenas cinco seguem vivos na competição, e todos defendem Colômbia ou Argentina.

O maior baque veio nas oitavas de final. A eliminação do Brasil e do Paraguai retirou mais 14 nomes do torneio de uma vez. Antes, na fase de grupos, outros sete já haviam caído junto com o Uruguai, eliminado precocemente após dois empates e uma derrota no grupo com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde.

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    Quem se despediu e quem permanece

    Entre os que seguem na Copa, a Colômbia tem quatro representantes do Brasileirão: Andrés Gómez (Vasco), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo) e Juan Portilla (Athletico). A Argentina contribui com um: Flaco López (Palmeiras).

    Na lista de eliminados, o Flamengo é o clube mais impactado, e de longe. Só entre Brasil e Uruguai, o clube carioca perdeu oito jogadores: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira, Lucas Paquetá e Neymar pela seleção; Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Gonzalo Plata pelos uruguaios. O Palmeiras aparece logo atrás, com Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai), Gustavo Gómez, Maurício e Ramón Sosa (Paraguai).

    Os demais eliminados: Weverton (Grêmio) e Danilo Santos (Botafogo) pelo Brasil; Rochet (Internacional) e Canobbio (Fluminense) pelo Uruguai; Balbuena (Grêmio), Bobadilla (São Paulo), Isidro Pitta (Bragantino) e Junior Alonso (Atlético-MG) pelo Paraguai; Alan Franco, Minda e Preciado (Atlético-MG) e Félix Torres (Internacional) pelo Equador; e Memphis Depay (Corinthians) pela Holanda.

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  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Quando volta o Brasileirão?

    A eliminação precoce do Brasil não altera o calendário da Série A. A CBF já havia estruturado a programação prevendo a paralisação para a Copa, e o Brasileirão retorna em 16 de julho, apenas três dias antes da final do Mundial, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey.

    A reabertura da 19ª rodada, que encerra o primeiro turno, começa com Botafogo x Santos e Vitória x Vasco, em Salvador. No dia 17, Fluminense x Bragantino, no Maracanã, e Mirassol x Grêmio. A sequência segue em 21 de julho com Atlético-MG x Bahia, e em 22 com Coritiba x Palmeiras, Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR. O encerramento da rodada fica para 23 de julho, com Corinthians x Remo.

    Para a maioria dos clubes, a eliminação de seus atletas já permite a reintegração gradual aos elencos. Apenas os times com jogadores ainda na reta final do Mundial poderão sentir o impacto da coincidência de datas.


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