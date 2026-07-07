Dos 32 convocados do Brasileirão, apenas cinco jogadores seguem na briga pelo título da Copa

A Copa do Mundo vai afunilando e o Brasileirão vai esvaziando. Dos 32 atletas que atuam no futebol brasileiro e foram convocados para a Copa do Mundo, apenas cinco seguem vivos na competição, e todos defendem Colômbia ou Argentina.

O maior baque veio nas oitavas de final. A eliminação do Brasil e do Paraguai retirou mais 14 nomes do torneio de uma vez. Antes, na fase de grupos, outros sete já haviam caído junto com o Uruguai, eliminado precocemente após dois empates e uma derrota no grupo com Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde.