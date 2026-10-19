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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 presentes para acalmar Mourinho: ataque catalão ao Real Madrid após o "roubo"

Especiais e Opinião
Real Madrid x Sevilla
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J. Mourinho
Espanha

O que não se consegue dentro de campo, faça fora dele

O jornal Mundo Deportivo abriu fogo contra o português José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a vitória dos merengues sobre o Sevilla por 4 a 1, diante das suspeitas de favorecimento ao clube com a não expulsão de Arda Güler.

O jornal catalão afirmou em uma reportagem: "O que você não consegue conquistar dentro de campo, faça fora dele. Esse era o slogan de Mourinho em sua primeira temporada, quando não conseguia parar o Barcelona comandado por Pep Guardiola, então passou a semear dúvidas e a falar constantemente sobre a arbitragem".

E seguiu dizendo que a situação não é diferente em sua segunda passagem: o treinador português é o "senhor absoluto" nesse terreno, como o descreveu o técnico catalão, e essa máquina voltou a funcionar a todo vapor depois da Data Fifa, como forma de enfrentar um time imparável como o Barcelona.

O texto destacou: "A partida contra o Sevilla não foi nada menos que a história de um roubo anunciado com antecedência, depois de semanas de reclamações de Llorinho, apelido dado a Mourinho anteriormente por causa de suas constantes lamentações. Ele evocou o nome de Enríquez Negreira e acrescentou um novo nome à lista: Javier Tebas".

E a batalha em curso entre o presidente da LaLiga e Florentino Pérez tinha de chegar aos árbitros, sobretudo quando o palco dos acontecimentos é o estádio Santiago Bernabéu e depois de o Barcelona conquistar mais uma vitória convincente.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Dose de tranquilidade para o Real Madrid antes do Clássico

    O Mundo Deportivo afirmou: "Três presentes que funcionaram como uma dose de calmante antes do Clássico, assuntos sobre os quais Mourinho não vai falar. É impossível que o faça. Pois se o puxão de cabelo de Vinícius em um adversário merece cartão vermelho e quatro partidas de suspensão na rodada passada, qual deveria ser a punição para uma cotovelada na boca, sem que a bola estivesse nas proximidades da jogada?".

    E prosseguiu: "É provável que a justificativa seja a ausência de um ângulo de câmera claro da jogada. Pois na era da imagem, com câmeras em todos os cantos, não apareceu um único replay nítido do lance, ou pelo menos um replay suficiente para levar o árbitro de vídeo a chamar o árbitro Busquets Ferrer, que foi aliado de Mourinho na partida de ontem".

    O Sevilla poderia ter saído do primeiro tempo ainda mais prejudicado, já que o segundo gol, marcado por Mbappé com um toque brilhante, foi precedido por uma reclamação sobre uma falta cometida por Konaté em Oري. Ele o segurou e o impediu de sair sozinho com a bola do meio-campo, mas o árbitro deixou o lance seguir aplicando o princípio da lei da vantagem, e veio o segundo gol.

    Kylian Mbappé também conseguiu um pênalti cercado de dúvidas quanto à sua validade, e converteu o terceiro gol do Real Madrid.

    O jornal catalão concluiu: "Ainda assim, havia espaço para mais acontecimentos. Parece que o medo de tomar decisões de arbitragem se consolidou dentro do comitê de arbitragem; do contrário, como explicar o presente que foi a marcação de um pênalti inexistente para Mbappé, com o qual ele decidiu a partida? E agora chegou a hora do Clássico".

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