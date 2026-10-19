3 presentes para acalmar Mourinho: ataque catalão ao Real Madrid após o "roubo"

O jornal Mundo Deportivo abriu fogo contra o português José Mourinho, técnico do Real Madrid, após a vitória dos merengues sobre o Sevilla por 4 a 1, diante das suspeitas de favorecimento ao clube com a não expulsão de Arda Güler.

O jornal catalão afirmou em uma reportagem: "O que você não consegue conquistar dentro de campo, faça fora dele. Esse era o slogan de Mourinho em sua primeira temporada, quando não conseguia parar o Barcelona comandado por Pep Guardiola, então passou a semear dúvidas e a falar constantemente sobre a arbitragem".

E seguiu dizendo que a situação não é diferente em sua segunda passagem: o treinador português é o "senhor absoluto" nesse terreno, como o descreveu o técnico catalão, e essa máquina voltou a funcionar a todo vapor depois da Data Fifa, como forma de enfrentar um time imparável como o Barcelona.

O texto destacou: "A partida contra o Sevilla não foi nada menos que a história de um roubo anunciado com antecedência, depois de semanas de reclamações de Llorinho, apelido dado a Mourinho anteriormente por causa de suas constantes lamentações. Ele evocou o nome de Enríquez Negreira e acrescentou um novo nome à lista: Javier Tebas".

E a batalha em curso entre o presidente da LaLiga e Florentino Pérez tinha de chegar aos árbitros, sobretudo quando o palco dos acontecimentos é o estádio Santiago Bernabéu e depois de o Barcelona conquistar mais uma vitória convincente.