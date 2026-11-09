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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 dúvidas sobre o retorno de Vinícius e uma única crítica a Mourinho

Real Madrid x Celta de Vigo
Real Madrid
Celta de Vigo
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
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La Liga

21 de nov. de 2026

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O Real Madrid vive um período especial sob o comando de seu técnico José Mourinho, depois de o time ter conquistado 8 vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa, confirmando sua capacidade de brigar com força por diferentes títulos nesta temporada.

A última vitória veio sobre o Valencia por 3 a 0 no estádio Mestalla, reforçando a imagem positiva do time, que demonstrou coesão coletiva e uma evolução notável no nível individual de seus jogadores, segundo o que avalia Roberto Morales, jornalista da agência de notícias espanhola "Efe".

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  • 3 dúvidas sobre o time

    Morales afirmou, por meio de seu canal no YouTube, que o Real Madrid se tornou candidato a disputar todos os títulos, explicando: "Esta equipe aspira agora a tudo, ao Campeonato Espanhol, à Liga dos Campeões e a todos os campeonatos, porque demonstra continuidade e força em sua imagem como equipe, além do desenvolvimento de seus jogadores no âmbito individual".

    No entanto, o jornalista espanhol acredita que Mourinho tem diante de si um importante desafio, que consiste em como reintegrar Vinícius Júnior ao sistema que o treinador português conseguiu construir no último período, destacando ao mesmo tempo que a reintegração do ponta brasileiro à equipe levanta três dúvidas sobre o time: a manutenção da mesma apresentação de desempenho e dos mesmos resultados sólidos, a continuidade do espírito coletivo e do comprometimento defensivo, e a preservação do equilíbrio tático.

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  • O maior desafio diante de Mourinho

    E explicou: "Acredito que a única coisa que falta ao time, e o maior desafio para Mourinho neste momento, é encontrar um lugar dentro desse desempenho coletivo marcante para a peça que ainda não funciona da forma desejada: Vinícius".

    E acrescentou: "Com a presença de Vinícius, o time precisa manter o mesmo nível de espírito coletivo, jogar com a mesma qualidade e continuar trabalhando da mesma maneira durante as partidas".

    E prosseguiu Morales: "Veremos o que ainda precisa ser confirmado, e se José Mourinho, com o retorno de Vinícius, conseguirá manter o mesmo nível de seu time do ponto de vista competitivo, e no que diz respeito à solidariedade coletiva e ao equilíbrio".

    Morales havia elogiado a partida séria que o Real Madrid apresentou diante do Valencia, na ausência do ponta brasileiro, que ficou de fora das últimas quatro partidas do time no Campeonato Espanhol por suspensão, após ser expulso contra o Villarreal.

    Espera-se que Vinícius volte às contas de Mourinho no confronto contra o Celta de Vigo, marcado para o sábado, dia 21 de novembro, no estádio Santiago Bernabéu.

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  • Uma única crítica a Mourinho: o mistério dos minutos finais

    Em contexto relacionado, Morales fez uma avaliação positiva do primeiro período da atual passagem de Mourinho, que se estendeu por quatro meses, elogiando a gestão que o treinador português fez da equipe, apesar de sua ressalva quanto à demora para fazer as substituições durante o confronto com o Valencia.

    Ele disse: "A única coisa que me causa estranheza ou me surpreende é a demora de Mourinho em fazer as mudanças. Acho que colocar Thiago ou Esper aos 91 minutos é desnecessário, pois em uma partida que praticamente terminou com o placar de 3 a 0, ele poderia tê-los escalado muito antes disso".

    Ele apontou seu desejo de ver esses jovens elementos receberem minutos de jogo mais cedo, especialmente nas partidas cujos resultados já estavam decididos, para que seja possível poupar os titulares.

    Apesar dessa ressalva, Morales não hesitou em elogiar o treinador português, dizendo: "Não se pode fazer qualquer crítica, a verdade é que a gestão de Mourinho no Real Madrid é exemplar".

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