3 dúvidas sobre o retorno de Vinícius e uma única crítica a Mourinho

E explicou: "Acredito que a única coisa que falta ao time, e o maior desafio para Mourinho neste momento, é encontrar um lugar dentro desse desempenho coletivo marcante para a peça que ainda não funciona da forma desejada: Vinícius".

E acrescentou: "Com a presença de Vinícius, o time precisa manter o mesmo nível de espírito coletivo, jogar com a mesma qualidade e continuar trabalhando da mesma maneira durante as partidas".

E prosseguiu Morales: "Veremos o que ainda precisa ser confirmado, e se José Mourinho, com o retorno de Vinícius, conseguirá manter o mesmo nível de seu time do ponto de vista competitivo, e no que diz respeito à solidariedade coletiva e ao equilíbrio".

Morales havia elogiado a partida séria que o Real Madrid apresentou diante do Valencia, na ausência do ponta brasileiro, que ficou de fora das últimas quatro partidas do time no Campeonato Espanhol por suspensão, após ser expulso contra o Villarreal.

Espera-se que Vinícius volte às contas de Mourinho no confronto contra o Celta de Vigo, marcado para o sábado, dia 21 de novembro, no estádio Santiago Bernabéu.

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