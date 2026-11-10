O dérbi de Sevilha, conhecido localmente como El Gran Derbi, é um dos confrontos mais apaixonantes e disputados do futebol mundial. Em 21 de novembro de 2026, o Sevilla FC receberá seu grande rival da mesma cidade, o Real Betis, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em um duelo decisivo pela La Liga.

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Quando será Sevilla FC x Real Betis?

La Liga - Rodada 13 21 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Onde comprar ingressos para Sevilla FC x Real Betis?

O melhor lugar para comprar ingressos para o dérbi de Sevilha é o site oficial do Sevilla FC. A compra diretamente com o clube garante ingressos autênticos pelo preço original. No entanto, devido à enorme procura local e internacional por esse clássico, os ingressos na plataforma oficial podem se esgotar rapidamente. A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados, oferecendo uma alternativa confiável para você entrar no estádio no dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para Sevilla FC x Real Betis?

Os ingressos comuns vendidos pelo preço original na plataforma oficial do Sevilla FC custam a partir de € 90. Os valores variam conforme a categoria e a localização do assento no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Se os ingressos destinados à venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub oferecem outra opção para garantir lugares de última hora, com preços a partir de aproximadamente € 100.

Tudo o que você precisa saber sobre Sevilla FC x Real Betis

El Gran Derbi faz parte da identidade cultural da Andaluzia. Desde o primeiro encontro oficial entre as equipes, no início do século XX, Sevilla FC e Real Betis disputaram inúmeros jogos memoráveis. A rivalidade representa uma divisão histórica na cidade, o que dá enorme importância a cada dividida, gol e vitória.

O Sevilla FC, tradicionalmente o clube com mais títulos em competições europeias, terá a vantagem de jogar em casa diante de uma torcida vibrante no Ramón Sánchez-Pizjuán. O Real Betis, conhecido por seus torcedores fiéis e entusiasmados, tentará calar a torcida da casa e levar a vitória para o lado verde e branco da cidade. Para torcedores que viajam para acompanhar a partida e para quem não torce por nenhuma das equipes, assistir a esse jogo é uma experiência para viver ao menos uma vez, que resume perfeitamente a paixão do futebol espanhol.

Histórico dos confrontos