Como comprar ingressos para Nice x Le Mans: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Bom jogo do Le Mans no sábado, 5 de setembro de 2026, no Allianz Riviera, em Nice.

Os dois clubes entram neste confronto buscando somar pontos importantes para embalar logo no início da temporada nacional. Historicamente, as duas equipes se enfrentaram pela última vez em uma partida oficial em outubro de 2019, na Coupe de la Ligue, quando o Le Mans conquistou uma vitória em casa por 3 a 2.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nice x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Nice x Le Mans pela Ligue 1?

O Nice enfrenta o Le Mans no Allianz Riviera, em Nice, com o pontapé inicial marcado conforme a tabela oficial da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Como comprar ingressos para Nice x Le Mans pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para a partida entre OGC Nice e Le Mans FC no Allianz Riviera usando várias opções oficiais e secundárias:

1. Bilheteria oficial do clube

Compre ingressos oficiais por meio da bilheteria oficial do OGC Nice para receber e-tickets autênticos diretamente para leitura no celular no estádio.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Procure opções secundárias ou de revenda em plataformas como StubHub se os lugares principais se esgotarem no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Nice x Le Mans pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para OGC Nice x Le Mans FC no Allianz Riviera em 5 de setembro de 2026 se dividem da seguinte forma:

1. Bilheteria oficial do clube

Os ingressos padrão, pelo valor de face, comprados diretamente na bilheteria oficial do OGC Nice, geralmente variam de £13 a £35 (€15 a €40), dependendo do setor.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Em plataformas de mercado secundário como StubHub, os preços normalmente começam em cerca de £23 a £30 ($30 a $39) para assentos de entrada e têm média aproximada de £70 ($92) para vistas privilegiadas do estádio.

Nice x Le Mans pela Ligue 1: Tudo o que você precisa saber

Forma de Nice e Le Mans

O Nice chega para a nova temporada da Ligue 1 depois de disputar cinco amistosos, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua atuação mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Hull City em 15 de agosto, após outro empate sem gols contra o Cagliari uma semana antes. O destaque da pré-temporada foi a vitória por 3 a 0 sobre o Marseille no fim de julho. O Nice marcou sete gols ao longo dos cinco jogos de preparação e sofreu dois, com a derrota tendo vindo contra a Juventus.

O Le Mans encerrou a pré-temporada com três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas. Seu último jogo terminou com derrota por 1 a 0 para o Le Havre em 15 de agosto. Antes, na pré-temporada, venceu o Angers por 3 a 2 e o Nantes por 1 a 0, além de derrotar o Versailles por 3 a 1. O Le Mans marcou nove gols no total em seus amistosos e sofreu cinco.

Nice x Le Mans: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em março de 2010, quando o Nice venceu o Le Mans por 1 a 0 fora de casa pela Ligue 1. Ao longo dos cinco confrontos diretos registrados, o Nice leva vantagem com duas vitórias contra uma do Le Mans, enquanto duas partidas terminaram empatadas. As equipes não se enfrentam em uma partida oficial desde aquele duelo de 2010.

Classificação de Nice x Le Mans

Na atual classificação da Ligue 1, o Le Mans ocupa o sexto lugar, enquanto o Nice aparece em 12º.