Como comprar ingressos para Lille x Brest: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lille enfrenta o Brest no domingo, 18 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O confronto mais recente entre os dois pela Ligue 1 aconteceu em 14 de fevereiro de 2026 e terminou em empate por 1 a 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Naquela partida, Rémy Labeau Lascary abriu o placar para o Brest aos 58 minutos, antes de Gaëtan Perrin empatar para o Lille aos 71.

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Quando é o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1?

Lille x Brest acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, no domingo, 18 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Brest pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, você pode seguir estas opções e etapas:

Visite o site oficial de ingressos do LOSC: Acesse o portal oficial de ingressos do Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Plataforma de revenda do LOSC: Se os ingressos para o público geral se esgotarem no portal oficial, consulte o mercado secundário oficial integrado diretamente ao site de ingressos do clube.

Quanto custam os ingressos para Lille x Brest pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variam de acordo com a categoria do assento e o local da compra:

1. Preços oficiais do clube (valor de face)

Quando comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do LOSC, os preços padrão dos ingressos para o dia do jogo geralmente variam de € 15 a € 75:

Categoria 5 / Atrás dos gols (Nível 2): Aproximadamente € 15 – € 25

Categoria 3 & 4 / Cantos & arquibancadas laterais superiores: Aproximadamente € 25 – € 45

Categoria 1 & 2 / Arquibancadas principais inferiores & laterais: Aproximadamente € 45 – € 75

Opções VIP / hospitalidade premium: Variam de € 120 a € 250+ dependendo do pacote de lounge e dos serviços incluídos.

2. Mercado secundário & preços de revenda

Se os ingressos se esgotarem no portal oficial, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, geralmente começam em torno de € 23 – € 35 para lugares de entrada, com assentos médios variando entre € 50 e € 120, dependendo da oferta e da demanda.

Lille x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Brest

O Lille soma uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League, em 8 de setembro. Antes disso, venceu o Toulouse por 1 a 0 na Ligue 1 e empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain. Ao longo dos cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu sete.

O Brest venceu uma, empatou três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre pela Ligue 1, em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com Toulouse e Le Mans. O Brest marcou nove gols e sofreu sete nessa sequência de cinco jogos.

Lille x Brest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em empate por 1 a 1 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, pela Ligue 1, em 14 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest venceu uma vez, o Lille venceu uma vez, e três partidas terminaram empatadas. Os cinco encontros produziram um total combinado de 16 gols.