Como comprar ingressos para Lille x Brest: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lille enfrenta o Brest no domingo, 18 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.
O confronto mais recente entre os dois pela Ligue 1 aconteceu em 14 de fevereiro de 2026 e terminou em empate por 1 a 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Naquela partida, Rémy Labeau Lascary abriu o placar para o Brest aos 58 minutos, antes de Gaëtan Perrin empatar para o Lille aos 71.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1?
Lille x Brest acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, no domingo, 18 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Lille x Brest pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, você pode seguir estas opções e etapas:
Visite o site oficial de ingressos do LOSC: Acesse o portal oficial de ingressos do Lille OSC (billetterie.losc.fr)
Plataforma de revenda do LOSC: Se os ingressos para o público geral se esgotarem no portal oficial, consulte o mercado secundário oficial integrado diretamente ao site de ingressos do clube.
Quanto custam os ingressos para Lille x Brest pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variam de acordo com a categoria do assento e o local da compra:
1. Preços oficiais do clube (valor de face)
Quando comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do LOSC, os preços padrão dos ingressos para o dia do jogo geralmente variam de € 15 a € 75:
- Categoria 5 / Atrás dos gols (Nível 2): Aproximadamente € 15 – € 25
- Categoria 3 & 4 / Cantos & arquibancadas laterais superiores: Aproximadamente € 25 – € 45
- Categoria 1 & 2 / Arquibancadas principais inferiores & laterais: Aproximadamente € 45 – € 75
- Opções VIP / hospitalidade premium: Variam de € 120 a € 250+ dependendo do pacote de lounge e dos serviços incluídos.
2. Mercado secundário & preços de revenda
Se os ingressos se esgotarem no portal oficial, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, geralmente começam em torno de € 23 – € 35 para lugares de entrada, com assentos médios variando entre € 50 e € 120, dependendo da oferta e da demanda.
Lille x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Lille e Brest
O Lille soma uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League, em 8 de setembro. Antes disso, venceu o Toulouse por 1 a 0 na Ligue 1 e empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain. Ao longo dos cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu sete.
O Brest venceu uma, empatou três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre pela Ligue 1, em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com Toulouse e Le Mans. O Brest marcou nove gols e sofreu sete nessa sequência de cinco jogos.
Lille x Brest: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em empate por 1 a 1 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, pela Ligue 1, em 14 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest venceu uma vez, o Lille venceu uma vez, e três partidas terminaram empatadas. Os cinco encontros produziram um total combinado de 16 gols.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
V
E
V
E
V
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
V
E
V
V
E
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
D
V
V
E
V
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
D
V
V
V
E
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
V
V
D
E
E
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
V
E
D
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
D
E
V
V
D
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
V
E
E
D
E
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
V
V
D
D
D
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
D
D
V
E
E
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
D
E
V
D
E
|13
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
V
E
D
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
V
D
E
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
D
E
D
D
V
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
D
D
D
V
E
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
D
D
D
D
V
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
D
E
D
E
D