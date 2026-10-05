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Como comprar ingressos para Lille x Brest: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lille enfrenta o Brest na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Lille enfrenta o Brest no domingo, 18 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

O confronto mais recente entre os dois pela Ligue 1 aconteceu em 14 de fevereiro de 2026 e terminou em empate por 1 a 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. Naquela partida, Rémy Labeau Lascary abriu o placar para o Brest aos 58 minutos, antes de Gaëtan Perrin empatar para o Lille aos 71.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Brest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1?

Lille x Brest acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, no domingo, 18 de outubro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 7
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Brest pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, você pode seguir estas opções e etapas:

Visite o site oficial de ingressos do LOSC: Acesse o portal oficial de ingressos do Lille OSC (billetterie.losc.fr)

Plataforma de revenda do LOSC: Se os ingressos para o público geral se esgotarem no portal oficial, consulte o mercado secundário oficial integrado diretamente ao site de ingressos do clube.

Quanto custam os ingressos para Lille x Brest pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo entre Lille e Brest pela Ligue 1 na Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy variam de acordo com a categoria do assento e o local da compra:

1. Preços oficiais do clube (valor de face)

Quando comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do LOSC, os preços padrão dos ingressos para o dia do jogo geralmente variam de € 15 a € 75:

  • Categoria 5 / Atrás dos gols (Nível 2): Aproximadamente € 15 – € 25
  • Categoria 3 & 4 / Cantos & arquibancadas laterais superiores: Aproximadamente € 25 – € 45
  • Categoria 1 & 2 / Arquibancadas principais inferiores & laterais: Aproximadamente € 45 – € 75
  • Opções VIP / hospitalidade premium: Variam de € 120 a € 250+ dependendo do pacote de lounge e dos serviços incluídos.

2. Mercado secundário & preços de revenda

Se os ingressos se esgotarem no portal oficial, os preços em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, geralmente começam em torno de € 23 – € 35 para lugares de entrada, com assentos médios variando entre € 50 e € 120, dependendo da oferta e da demanda.

Lille x Brest pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Brest

O Lille soma uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Real Betis na Champions League, em 8 de setembro. Antes disso, venceu o Toulouse por 1 a 0 na Ligue 1 e empatou por 2 a 2 com o Paris Saint-Germain. Ao longo dos cinco jogos, o Lille marcou seis gols e sofreu sete.

O Brest venceu uma, empatou três e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre pela Ligue 1, em 5 de setembro. Antes disso, empatou por 2 a 2 com Toulouse e Le Mans. O Brest marcou nove gols e sofreu sete nessa sequência de cinco jogos.

LIL

LIL - Sequência

TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
B29

B29 - Sequência

TFC
E2-2
LEH
V1-2
PSG
D0-1
AJA
D2-1
MON
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Lille x Brest: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em empate por 1 a 1 na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, pela Ligue 1, em 14 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest venceu uma vez, o Lille venceu uma vez, e três partidas terminaram empatadas. Os cinco encontros produziram um total combinado de 16 gols.

Confrontos

LilleEmpateBrest
1
3
1
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
1
Brest badge
Brest
B29
1
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
3
Lille badge
Lille
LIL
3
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
2
Lille badge
Lille
LIL
0
FJ
Campeonato Francês
Lille badge
Lille
LIL
3
Brest badge
Brest
B29
1
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
1
Lille badge
Lille
LIL
1
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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