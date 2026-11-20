O Espanyol recebe o Celta Vigo no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, no Estádio RCDE, e terminou em um disputado empate por 2 a 2. A partida mostrou o equilíbrio entre os times: o Celta Vigo garantiu um ponto com um gol decisivo do experiente atacante Borja Iglesias nos acréscimos.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Espanyol x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Espanyol e Celta Vigo por LaLiga?

Espanyol x Celta Vigo começa no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Como comprar ingressos para Espanyol x Celta Vigo por LaLiga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Espanyol e Celta Vigo por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do clube (RCD Espanyol): Para jogos no Estádio RCDE, em Barcelona, os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Espanyol. O clube normalmente abre as vendas primeiro para os sócios, antes de disponibilizar os lugares restantes ao público geral uma ou duas semanas antes da partida.

Para jogos no Estádio RCDE, em Barcelona, os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Espanyol. O clube normalmente abre as vendas primeiro para os sócios, antes de disponibilizar os lugares restantes ao público geral uma ou duas semanas antes da partida. Site oficial do clube (Celta Vigo): Para jogos realizados no Estadio de Balaídos, em Vigo, os ingressos estão disponíveis diretamente na seção de vendas do site oficial do Celta Vigo.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as entradas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Espanyol x Celta Vigo por LaLiga?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Espanyol e Celta Vigo por LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Sócios dos clubes: A partir de € 31,50 .

A partir de . Público geral (assentos comuns): A partir de € 35 .

A partir de . Pacotes VIP e de hospitalidade: A partir de € 145 .

A partir de . Experiências para torcedores no dia do jogo: A partir de € 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns ou econômicos na revenda: Geralmente custam em torno de € 34 a € 42 .

Geralmente custam em torno de . Preço médio de mercado: Fica em torno de € 85 a € 105 .

Fica em torno de . Pacotes VIP e premium na revenda: Começam na faixa de € 120 a € 140 e podem custar mais.

Espanyol x Celta Vigo por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Espanyol e Celta Vigo

O Espanyol soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Deportivo de A Coruna por LaLiga, enquanto o melhor resultado nesse período foi a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Villarreal. As derrotas para Sestao, na Copa do Rei, Racing Santander e Atlético de Madrid foram os pontos baixos de uma fase difícil.

O Celta Vigo soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Levante por LaLiga, após uma derrota por 1 a 2 para o Union St. Gilloise na Liga Europa e outra por 3 a 0 para o Rayo Vallecano. Uma vitória por 5 a 0 sobre o Salamanca CF UDS na Copa do Rei é o registro mais recente em sua campanha, e a equipe empatou por 0 a 0 com o Real Betis anteriormente nessa sequência.

Espanyol x Celta Vigo: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu por LaLiga em 14 de fevereiro de 2026, quando Espanyol e Celta Vigo empataram por 2 a 2 no Estádio RCDE. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Celta Vigo leva vantagem, com três vitórias contra uma do Espanyol, além de um empate. O Celta venceu as duas últimas partidas fora de casa contra o Espanyol, por 2 a 0 em abril de 2025 e por 1 a 0 em novembro de 2025.