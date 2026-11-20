O Espanyol recebe o Celta Vigo no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.
O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, no Estádio RCDE, e terminou em um disputado empate por 2 a 2. A partida mostrou o equilíbrio entre os times: o Celta Vigo garantiu um ponto com um gol decisivo do experiente atacante Borja Iglesias nos acréscimos.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Espanyol x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Espanyol e Celta Vigo por LaLiga?
Espanyol x Celta Vigo começa no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Estádio RCDE, em Barcelona.
Como comprar ingressos para Espanyol x Celta Vigo por LaLiga?
Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Espanyol e Celta Vigo por LaLiga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Site oficial do clube (RCD Espanyol): Para jogos no Estádio RCDE, em Barcelona, os ingressos podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de vendas do Espanyol. O clube normalmente abre as vendas primeiro para os sócios, antes de disponibilizar os lugares restantes ao público geral uma ou duas semanas antes da partida.
- Site oficial do clube (Celta Vigo): Para jogos realizados no Estadio de Balaídos, em Vigo, os ingressos estão disponíveis diretamente na seção de vendas do site oficial do Celta Vigo.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos de LaLiga quando as entradas da venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Espanyol x Celta Vigo por LaLiga?
Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Espanyol e Celta Vigo por LaLiga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Sócios dos clubes: A partir de € 31,50.
- Público geral (assentos comuns): A partir de € 35.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: A partir de € 145.
- Experiências para torcedores no dia do jogo: A partir de € 150.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns ou econômicos na revenda: Geralmente custam em torno de € 34 a € 42.
- Preço médio de mercado: Fica em torno de € 85 a € 105.
- Pacotes VIP e premium na revenda: Começam na faixa de € 120 a € 140 e podem custar mais.
Espanyol x Celta Vigo por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Momento de Espanyol e Celta Vigo
O Espanyol soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. A partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Deportivo de A Coruna por LaLiga, enquanto o melhor resultado nesse período foi a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Villarreal. As derrotas para Sestao, na Copa do Rei, Racing Santander e Atlético de Madrid foram os pontos baixos de uma fase difícil.
O Celta Vigo soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Levante por LaLiga, após uma derrota por 1 a 2 para o Union St. Gilloise na Liga Europa e outra por 3 a 0 para o Rayo Vallecano. Uma vitória por 5 a 0 sobre o Salamanca CF UDS na Copa do Rei é o registro mais recente em sua campanha, e a equipe empatou por 0 a 0 com o Real Betis anteriormente nessa sequência.
Espanyol x Celta Vigo: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu por LaLiga em 14 de fevereiro de 2026, quando Espanyol e Celta Vigo empataram por 2 a 2 no Estádio RCDE. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, o Celta Vigo leva vantagem, com três vitórias contra uma do Espanyol, além de um empate. O Celta venceu as duas últimas partidas fora de casa contra o Espanyol, por 2 a 0 em abril de 2025 e por 1 a 0 em novembro de 2025.