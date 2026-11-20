O Atlético de Madrid recebe o Valencia no domingo, 13 de dezembro de 2026, no Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Os confrontos mais recentes entre as equipes pela LaLiga foram duelos táticos equilibrados, muitas vezes decididos por um gol de diferença, que destacam a organização defensiva característica de Diego Simeone. Como os dois times seguem em busca de vagas nas competições europeias, cada encontro pelo campeonato tem grande peso para suas ambições na parte de cima da tabela da LaLiga.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Atlético de Madrid x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Atlético de Madrid x Valencia pela LaLiga?

Atlético de Madrid x Valencia será disputado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, no domingo, 13 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 16 13 de dez. de 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Como comprar ingressos para Atlético de Madrid x Valencia pela LaLiga?

Veja as opções para comprar ingressos para o próximo confronto entre Atlético de Madrid e Valencia pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais dos clubes (site oficial do Atlético de Madrid): Para jogos em casa no Riyadh Air Metropolitano, a compra diretamente pelo portal oficial de ingressos do Atlético de Madrid é a opção mais segura e confiável.

Para jogos em casa no Riyadh Air Metropolitano, a compra diretamente pelo portal oficial de ingressos do Atlético de Madrid é a opção mais segura e confiável. Canais oficiais dos clubes (site oficial do Valencia CF): Se a partida for disputada no estádio Mestalla, é possível adquirir ingressos diretamente pelo site oficial do Valencia CF. Em geral, há um setor específico reservado aos torcedores visitantes, cuja compra pode ser organizada pela bilheteria de qualquer um dos clubes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da LaLiga quando as entradas dos canais oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Atlético de Madrid x Valencia pela LaLiga?

Veja os preços dos ingressos para o próximo confronto entre Atlético de Madrid e Valencia pela LaLiga:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns (setores superiores e laterais): Os preços geralmente começam na faixa de € 40 a € 55 .

Os preços geralmente começam na faixa de . Assentos de categoria padrão (setores atrás dos gols): Geralmente custam de € 50 a € 85 .

Geralmente custam de . Assentos laterais e opções premium oficiais: Geralmente custam entre € 90 e € 150 .

Geralmente custam entre . Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços começam na faixa de € 120 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub. anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais na revenda: Geralmente começam na faixa de € 45 a € 60 .

Geralmente começam na faixa de . Preço médio na revenda: Média de € 80 a € 130 .

Média de . Assentos VIP ou laterais na revenda: Podem custar de € 120 a mais de € 300.

Atlético de Madrid x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Atlético de Madrid e Valencia

O Atlético de Madrid somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos por todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Barcelona na LaLiga, após perder por 2 a 0 para o Bayern de Munique na Champions League. Entre os resultados positivos nesse período estão uma vitória fora de casa por 2 a 0 sobre o Levante e um triunfo em casa por 1 a 0 diante do Deportivo de A Coruna. O Atlético marcou quatro gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Nos últimos cinco jogos, o Valencia teve duas vitórias, um empate e duas derrotas. A partida mais recente foi uma vitória por 6 a 0 sobre o Tavernes de la Valldigna pela Copa do Rei, mas os resultados no campeonato contam outra história. Antes disso, perdeu por 3 a 0 para o Real Madrid no Mestalla, venceu o Elche fora de casa por 1 a 0, perdeu por 2 a 1 para o Villarreal e empatou em 0 a 0 com o Athletic Bilbao. O Valencia marcou oito gols e sofreu seis nessas cinco partidas, embora seu desempenho no campeonato nesse período tenha sido consideravelmente mais modesto.

Atlético de Madrid x Valencia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu pela LaLiga em 2 de maio de 2026, quando o Valencia recebeu o Atlético de Madrid e perdeu por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Atlético de Madrid tem ampla vantagem, com quatro vitórias contra nenhuma do Valencia, além de um empate. O encontro mais recente no Riyadh Air Metropolitano, disputado em dezembro de 2025, terminou com vitória do Atlético por 2 a 1.