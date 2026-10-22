Onde comprar ingressos para os jogos do Atlético de Madrid?

O caminho mais direto para comprar ingressos para os jogos do Atlético de Madrid é o site oficial do clube, onde os sócios têm acesso a uma pré-venda prioritária antes da abertura das vendas ao público geral. O programa de sócios do Atlético é mais acessível do que o de alguns de seus rivais de LaLiga, e a adesão pode garantir descontos e acesso antecipado a lugares para os jogos mais importantes.

Ainda assim, os ingressos colocados à venda para o público geral em partidas de alta procura, como o dérbi de Madri, a visita do Barcelona ou qualquer confronto de mata-mata da Champions League, costumam se esgotar muito rapidamente. Com bem mais de 150 mil sócios disputando lugares em um estádio com capacidade para pouco mais de 70 mil pessoas, muitos torcedores ficam sem ingresso pelos canais oficiais.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Atlético de Madrid?

Os preços dos ingressos no Riyadh Air Metropolitano variam muito conforme o adversário e o setor do estádio, mas há opções para diferentes orçamentos. Nas partidas comuns de LaLiga contra equipes do meio da tabela, os ingressos mais baratos podem custar a partir de cerca de 30 euros, o que torna uma ida a um jogo do Atlético de Madrid consideravelmente mais acessível do que uma visita a alguns dos outros grandes clubes da Europa.

Nas ocasiões de maior destaque, os preços sobem significativamente. O dérbi de Madri contra o Real Madrid e a visita do Barcelona são, ano após ano, os dois jogos para os quais é mais difícil e caro conseguir ingressos na temporada. Os lugares no anel superior costumam partir de cerca de 60 a 90 euros, com valores bem mais altos nas arquibancadas laterais e no anel inferior. Os jogos de mata-mata da Champions League no Metropolitano, estádio que já recebeu uma final da competição, têm preços igualmente elevados.

Os preços dos carnês de temporada para 2026/27 vão de cerca de 290 euros nas opções mais baratas, no anel superior, a bem mais de 2 mil euros nos lugares mais exclusivos do anel inferior, ao longo da lateral do campo. Os ingressos avulsos, porém, continuam sendo a opção mais flexível para torcedores visitantes e para quem não pretende acompanhar a campanha inteira.

A boa notícia para quem busca preços baixos é que o mercado de revenda na StubHub oferece regularmente alguns dos preços mais competitivos do mercado, especialmente para partidas ainda distantes. Comprar com antecedência e acompanhar a atualização dos anúncios continua sendo a melhor maneira de encontrar os ingressos mais baratos possíveis para o jogo do Atlético de Madrid de sua preferência.

Tudo o que você precisa saber sobre o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid, conhecido como rojiblancos e colchoneros, foi fundado em 1903 e há bem mais de um século é uma das três grandes potências do futebol espanhol, ao lado de Real Madrid e Barcelona. Apesar de ter contado, durante boa parte de sua história, com uma fração dos recursos financeiros de seus dois grandes rivais nacionais, o Atlético construiu uma identidade baseada na resiliência, na disciplina defensiva e em uma atmosfera incomparável nos dias de jogo.

Diego Simeone é a força por trás da era moderna do clube desde que assumiu o comando, em dezembro de 2011. Sob sua direção, o Atlético conquistou LaLiga duas vezes, venceu a Liga Europa e a Supercopa da Uefa em várias ocasiões e chegou a duas finais da Champions League. Simeone começa a temporada 2026/27 como um dos treinadores há mais tempo no cargo no futebol mundial, e seus métodos continuam sendo a base de tudo o que o clube faz em campo.

Fora de campo, a estrutura de propriedade mudou significativamente: a Apollo Global Management agora detém uma participação majoritária ao lado do Quantum Pacific Group, trazendo novos investimentos e ambição ao clube para esta campanha. Em campo, as contratações recentes reforçaram ainda mais o elenco, e o Atlético inicia a nova temporada com o objetivo de reduzir a distância para o topo de LaLiga e disputar todas as competições nacionais e europeias.

Para os torcedores visitantes, viajar a Madri para assistir ao Atlético vai muito além dos 90 minutos de futebol. A cultura da torcida nos arredores, o barulho dentro do estádio e a paixão de torcedores que nunca deixaram de apoiar o clube, mesmo nos anos mais difíceis, fazem da visita uma das experiências de dia de jogo imperdíveis no futebol mundial.

Tudo o que você precisa saber sobre o Riyadh Air Metropolitano

O estádio do Atlético de Madrid teve vários nomes desde que foi inaugurado em sua configuração atual, em 2017. Passou de Wanda Metropolitano a Civitas Metropolitano antes de se tornar Riyadh Air Metropolitano, nome decorrente do atual acordo de direitos de nomenclatura. O estádio fica no distrito de San Blas Canillejas, no leste da cidade, e substituiu o Vicente Calderón, antiga e icônica casa do clube por mais de meio século.

Com capacidade para cerca de 70 mil pessoas, o Riyadh Air Metropolitano é o terceiro maior estádio da Espanha, atrás apenas do Camp Nou e do Santiago Bernabéu. Suas arquibancadas íngremes e compactas foram projetadas para concentrar o barulho e tornar a atmosfera tão intensa quanto possível. O estádio já recebeu alguns dos maiores eventos do futebol europeu, incluindo uma final da Champions League, e também é usado regularmente para jogos da seleção espanhola.

Chegar ao estádio é simples graças à estação de metrô Estadio Metropolitano, situada logo na saída do estádio e com fácil conexão ao centro de Madri. Quem sai do centro da cidade deve reservar bastante tempo antes do início da partida, tanto para aproveitar o clima pré-jogo nos arredores do estádio quanto para enfrentar o movimento nas catracas.