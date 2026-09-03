Como comprar ingressos do Atlético de Madrid para 2026/27: datas de La Liga, preços dos ingressos e mais

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Quando o Atlético de Madrid joga?

Data e horário Partida Local Ingressos quarta-feira, 19 de agosto de 2026, 21:00 CET (confirmado) Atletico Madrid x Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos domingo, 23 de agosto de 2026, 17:00 CET (confirmado) Atlético Madrid x Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 15-16 de setembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 19-20 de setembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 24-25 de outubro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 7-8 de novembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atletico Madrid x FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 5-6 de dezembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atletico Madrid x Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 12-13 de dezembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 9-10 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Real Racing Club (Partida final da primeira metade da temporada) Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 16-17 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 30-31 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 20-21 de fevereiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 6-7 de março de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 20-21 de março de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 10-11 de abril de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 17-18 de abril de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 1-2 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 15-16 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 22-23 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atletico Madrid x Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

Onde comprar ingressos do Atlético de Madrid?

O caminho mais direto para conseguir ingressos do Atlético de Madrid é pelo portal oficial do clube, onde os sócios têm uma janela de pré-venda prioritária antes de a venda geral ser aberta ao público. O programa de associação Socios do Atlético é mais acessível do que o de alguns de seus rivais da LaLiga, e aderir a ele pode garantir descontos e acesso antecipado a lugares nos jogos mais importantes.

Dito isso, a venda geral oficial para partidas de alta demanda, como o dérbi de Madri, a visita do Barcelona ou qualquer confronto de mata-mata da Champions League, costuma acabar extremamente rápido e, com bem mais de 150.000 sócios do clube disputando um estádio com pouco mais de 70.000 lugares, muitos torcedores acabam ficando sem ingressos pelos canais oficiais.

É aí que entra o mercado de revenda. StubHub é uma das formas mais simples de garantir um lugar no Riyadh Air Metropolitano, com ingressos disponíveis em todas as faixas de preço e em todos os setores do estádio.

Quanto custam os ingressos do Atlético de Madrid?

Os preços dos ingressos no Riyadh Air Metropolitano variam muito dependendo do adversário e do setor do estádio, mas realmente há opções para todos os orçamentos. Os ingressos mais baratos para jogos comuns da LaLiga contra adversários de meio de tabela podem ser encontrados a partir de cerca de 30 euros, tornando uma ida para ver o Atlético de Madrid em ação consideravelmente mais acessível do que uma visita a alguns dos outros superclubes da Europa.

Nas grandes ocasiões, espere preços significativamente mais altos. O dérbi de Madri contra o Real Madrid e a visita do Barcelona são, de forma consistente, os dois ingressos mais difíceis e mais caros de encontrar em toda a temporada, com assentos no anel superior começando regularmente em torno de 60 a 90 euros e subindo muito além disso nos setores laterais e nas posições do anel inferior. Jogos de mata-mata da Champions League no Metropolitano, um estádio que já sediou uma final da Copa da Europa, têm prêmios semelhantes.

Os preços dos carnês de temporada para 2026/27 variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata (anel superior) até bem mais de 2.000 euros pelos assentos mais exclusivos no anel inferior, ao lado do campo, embora os ingressos avulsos continuem sendo a opção mais flexível para torcedores visitantes e para quem não quer se comprometer com toda a campanha.

A boa notícia para quem busca pechinchas é que o mercado de revenda na StubHub regularmente oferece os preços mais competitivos do mercado, especialmente para partidas mais distantes do dia do jogo. Comprar com antecedência e acompanhar os anúncios à medida que são atualizados é, de forma consistente, a melhor maneira de encontrar os ingressos mais baratos possíveis do Atlético de Madrid para a partida de sua preferência.

Tudo o que você precisa saber sobre o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid, apelidado de Los Rojiblancos e Los Colchoneros, foi fundado em 1903 e passou bem mais de um século como uma das três grandes potências do futebol espanhol, ao lado de Real Madrid e Barcelona. Apesar de ter operado com uma fração dos recursos financeiros de seus dois grandes rivais domésticos durante boa parte de sua história, o Atlético construiu uma identidade baseada em resiliência, disciplina defensiva e uma atmosfera de dia de jogo incomparável.

Diego Simeone é a força motriz da era moderna do clube desde que assumiu o comando em dezembro de 2011. Sob seu comando, o Atlético venceu a LaLiga duas vezes, conquistou a Europa League e a Supercopa da UEFA em múltiplas ocasiões e chegou a duas finais da Champions League. Simeone começa a temporada 2026/27 como um dos técnicos há mais tempo no cargo no futebol mundial, e seus métodos continuam sendo a base de tudo o que o clube faz em campo.

Fora de campo, o cenário da propriedade mudou significativamente, com a Apollo Global Management agora detendo uma participação majoritária ao lado do Quantum Pacific Group, trazendo novo investimento e ambição ao clube para esta campanha. Em campo, os negócios recentes no mercado de transferências fortaleceram ainda mais o elenco, e o Atlético inicia a nova temporada com o objetivo de reduzir a diferença para o topo da LaLiga enquanto compete em todas as frentes no cenário doméstico e na Europa.

Para os torcedores visitantes, uma viagem a Madri para ver o Atlético vai muito além de 90 minutos de futebol. A cultura de torcedores ao redor do clube, o barulho dentro do estádio e a paixão de uma torcida que nunca vacilou, mesmo em anos mais difíceis, fazem disso uma das experiências de dia de jogo indispensáveis no futebol mundial.

Tudo o que você precisa saber sobre o Riyadh Air Metropolitano

O estádio do Atlético de Madrid passou por vários nomes desde que foi inaugurado em seu formato atual, em 2017, mudando de Wanda Metropolitano para Civitas Metropolitano antes de se tornar Riyadh Air Metropolitano sob sua atual parceria de naming rights. O estádio fica no distrito de San Blas Canillejas, na zona leste da cidade, e substituiu a antiga e icônica casa do clube, o Vicente Calderón, depois de mais de meio século ali.

Com capacidade para cerca de 70.000 pessoas, o Riyadh Air Metropolitano é o terceiro maior estádio da Espanha, atrás apenas de Camp Nou e Santiago Bernabeu, e suas arquibancadas íngremes e compactas foram projetadas para manter o barulho preso e a atmosfera o mais intensa possível. O estádio já recebeu algumas das maiores ocasiões do futebol europeu, incluindo uma final da Champions League, e também é usado regularmente para jogos da seleção da Espanha.

Chegar ao estádio é simples graças à estação de metrô Estadio Metropolitano, que fica bem em frente ao local e se conecta facilmente ao centro de Madri. Os torcedores que chegam do centro da cidade devem reservar bastante tempo antes do pontapé inicial, tanto para aproveitar a atmosfera pré-jogo ao redor do estádio quanto para enfrentar as multidões passando pelas catracas.