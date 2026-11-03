Como comprar ingressos para a Supercopa da Arábia Saudita: datas, preços e mais

A Supercopa Saudita vai ao Kuwait para um torneio eletrizante com quatro equipes de peso: Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah e Al-Kholood, todas em busca de um título no início da temporada. Disputada pela primeira vez em 2013, a competição deixou de ser uma tradicional abertura de temporada para se tornar um torneio eliminatório de alto nível, realizado em grandes estádios ao redor do mundo.
A GOAL reuniu as informações essenciais sobre os jogos e os canais de compra verificados para ajudar você a garantir seu lugar antes que os ingressos se esgotem.
Quando será a Supercopa Saudita?
A 13ª edição da Supercopa Saudita será disputada entre 19 e 23 de dezembro, no Kuwait, com duas semifinais e uma grande final.
Data e horário
Jogo
Local
Ingressos
Sábado, 19 de dezembro de 2026, às 20h
Al-Qadsiah x Al-Ahli (semifinal 1)
Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Cidade do Kuwait
Domingo, 20 de dezembro de 2026, às 20h
Al-Nassr x Al-Kholood (semifinal 2)
Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Cidade do Kuwait
Quarta-feira, 23 de dezembro de 2026, às 20h
Final: vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2
Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Cidade do Kuwait
Onde comprar ingressos para a Supercopa Saudita?
Os ingressos oficiais para a Supercopa Saudita são vendidos pela internet na Webook, parceira oficial de bilheteria do torneio no Kuwait. A venda inicial inclui ingressos ao público em geral em diferentes categorias de assentos, além de pacotes para todo o torneio.
Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora. A Grintahub permite que torcedores comprem e negociem assentos verificados diretamente com outros torcedores que não podem mais comparecer aos jogos.
Quanto custam os ingressos para a Supercopa Saudita?
Os ingressos oficiais de entrada geral na Webook custam a partir de aproximadamente SAR 120 (KWD 10) para cada semifinal, enquanto os pacotes para todo o torneio, que incluem as duas semifinais e a final, partem de cerca de SAR 305 (KWD 25).
Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora. Na revenda, os anúncios começam em cerca de SAR 150, dependendo do preço definido por quem vende e da disponibilidade em cada categoria.
Tudo o que você precisa saber sobre a Supercopa Saudita
- Local dos jogos: Todas as partidas serão disputadas no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, na Cidade do Kuwait. Os portões abrem às 17h, no horário local, para os jogos das 20h, dando aos torcedores tempo suficiente para passar pela segurança.
- Formato: A competição é disputada em mata-mata, com duas semifinais e uma final. O ingresso individual dá acesso apenas ao jogo específico para o qual foi comprado, a menos que você tenha um pacote oficial para o torneio.
- Setores das torcidas: Os lugares no estádio são divididos em setores destinados a cada clube. Ao comprar seu ingresso, certifique-se de escolher a arquibancada reservada à equipe de sua preferência.
- Viagem e entrada pela fronteira: O Kuwait está no mesmo fuso horário da Arábia Saudita. Torcedores que viajarem de carro podem cruzar a fronteira pelos postos terrestres de Al-Khafji e Ar-Ruqi, enquanto há voos regionais diários para o Aeroporto Internacional do Kuwait.
- Ingressos digitais: Todos os ingressos são emitidos digitalmente. Antes de chegar às catracas, verifique se sua carteira digital ou seu aplicativo de ingressos está instalado e atualizado.