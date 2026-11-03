Como comprar ingressos para a Supercopa da Arábia Saudita: datas, preços e mais

A Supercopa Saudita vai ao Kuwait para um torneio eletrizante com quatro equipes de peso: Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah e Al-Kholood, todas em busca de um título no início da temporada. Disputada pela primeira vez em 2013, a competição deixou de ser uma tradicional abertura de temporada para se tornar um torneio eliminatório de alto nível, realizado em grandes estádios ao redor do mundo.

A GOAL reuniu as informações essenciais sobre os jogos e os canais de compra verificados para ajudar você a garantir seu lugar antes que os ingressos se esgotem.

Quando será a Supercopa Saudita?

A 13ª edição da Supercopa Saudita será disputada entre 19 e 23 de dezembro, no Kuwait, com duas semifinais e uma grande final.

Data e horário Jogo Local Ingressos Sábado, 19 de dezembro de 2026, às 20h Al-Qadsiah x Al-Ahli (semifinal 1) Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Cidade do Kuwait Ingressos Domingo, 20 de dezembro de 2026, às 20h Al-Nassr x Al-Kholood (semifinal 2) Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Cidade do Kuwait Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro de 2026, às 20h Final: vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, Cidade do Kuwait Ingressos

Onde comprar ingressos para a Supercopa Saudita?

Os ingressos oficiais para a Supercopa Saudita são vendidos pela internet na Webook, parceira oficial de bilheteria do torneio no Kuwait. A venda inicial inclui ingressos ao público em geral em diferentes categorias de assentos, além de pacotes para todo o torneio.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora. A Grintahub permite que torcedores comprem e negociem assentos verificados diretamente com outros torcedores que não podem mais comparecer aos jogos.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa Saudita?

Os ingressos oficiais de entrada geral na Webook custam a partir de aproximadamente SAR 120 (KWD 10) para cada semifinal, enquanto os pacotes para todo o torneio, que incluem as duas semifinais e a final, partem de cerca de SAR 305 (KWD 25).

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a Grintahub oferecem uma alternativa para conseguir lugares de última hora. Na revenda, os anúncios começam em cerca de SAR 150, dependendo do preço definido por quem vende e da disponibilidade em cada categoria.

Tudo o que você precisa saber sobre a Supercopa Saudita