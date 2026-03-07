Palpite Suíça x Argélia - Copa do Mundo 2026 - 03/07/2026

Prevemos um jogo equilibrado em solo canadense, com os suíços levando a melhor no fim das contas.

Palpites para Suíça x Argélia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Suíça 2x1 Argélia;

Palpite de artilheiros: Suíça – Breel Embolo, Johan Manzambi; Argélia – Amine Gouiri.

A Suíça saiu de campo frustrada após o empate na estreia contra o Catar, mas vem mostrando evolução desde então.

O atropelo por 4x1 sobre a Bósnia e Herzegovina foi seguido por uma grande vitória contra o Canadá, provando que o time de Murat Yakin chegou perigoso para a fase eliminatória.

Os suíços chegam muito confiantes para carimbar a vaga nas oitavas de final pela sexta vez em sua história.

Do outro lado está a Argélia, que quebrou um longo jejum e se classificou para o mata-mata de um Mundial pela segunda vez em sua história.

A equipe comandada por Vladimir Petković fez o feijão com arroz para avançar: empatou com a Áustria após a derrota na estreia para a Argentina e venceu a Jordânia na rodada decisiva.

A Suíça será mais um teste de fogo, mas as Raposas do Deserto contam com muita qualidade individual para tentar surpreender.

Prováveis escalações para Suíça x Argélia

Escalação esperada da Suíça: Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo;

Escalação esperada da Argélia: Zidane, Belghali, Mandi, Tougai, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi, Mahrez, Aouar, Gouiri.

Rossocrociati buscam a vaga

A confiança da Suíça está nas nuvens após derrotar os donos da casa, o Canadá, na última rodada da fase de grupos.

A Argélia sabe muito bem como balançar as redes e conta com o talento de Riyad Mahrez em seu arsenal, mas o sistema defensivo argelino já deu amostras de vulnerabilidade. É por isso que estamos apostando em uma vitória suíça em Vancouver.

Nenhuma das duas seleções tem desfalques importantes por lesão, então devemos ver força máxima em campo de lado a lado. No papel, os europeus levam uma ligeira vantagem no quesito qualidade técnica, mas nada muito discrepante.

Um ponto de interrogação interessante, contudo, é a escolha de Vladimir Petković para o gol, já que nem Luca Zidane nem Oussama Benbout convenceram totalmente até aqui.

A seleção suíça pode se aproveitar dessa insegurança defensiva na meta adversária para liquidar a fatura. Ainda assim, não seria nenhuma surpresa se o confronto se estendesse até a prorrogação.

Palpite 1 para Suíça x Argélia: 1X2: Suíça, com odds de 2.00 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Suíça x Argélia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas são frágeis de ambos os lados

A Suíça só conseguiu sair de campo sem sofrer gols em uma única oportunidade em 2026 até aqui, tendo sua retaguarda vazada nove vezes em sete jogos.

Não dá para dizer que a zaga suíça é uma mãe, mas ela certamente está longe de ser impenetrável. Enquanto isso, a Argélia vem batendo cabeça em jogos oficiais, sofrendo nove gols nas suas últimas cinco exibições.

Diante disso, a nossa expectativa é de bola na rede de lado a lado, com as duas equipes trocando golpes no BC Place.

As Raposas do Deserto podem não ter o mesmo elenco temível de alguns anos atrás, mas ainda ostentam peças individuais de muita qualidade capazes de complicar a vida dos suíços.

Murat Yakin deve montar uma estratégia sólida para fazer sua equipe superar os norte-africanos.

Contudo, garantir que a defesa termine intacta é uma missão bem mais complicada. Este será o primeiro encontro entre as duas seleções desde 1986, com todos os ingredientes para ser um duelo fascinante.

Palpite 2 para Suíça x Argélia: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na bet365.

Estamos de olho no artilheiro suíço em busca de marcas históricas

Não há mistérios de quem é a principal esperança de gols neste confronto na Colúmbia Britânica. Breel Embolo já balançou as redes 25 vezes pela Suíça, além de distribuir 20 assistências ao longo de sua trajetória na seleção.

Ele desponta como o favorito das casas de apostas para marcar, e nós assinamos embaixo desse palpite.

O atacante chega ao jogo com seis participações diretas em gols nas suas últimas seis exibições e estará faminto para ampliar essa sequência positiva.

Mantendo uma excelente média de uma participação em gol a cada duas partidas neste Mundial, ele vem provando sua consistência no mais alto nível do futebol.

Mahrez segue sendo a grande válvula de escape e a principal ameaça da Argélia, embora dê para argumentar que o peso do setor ofensivo esteja excessivamente sobre as suas costas.

No entanto, se tivéssemos que escolher apenas um jogador para balançar as redes ou decidir o jogo, Embolo é o cara.

O centroavante está a apenas cinco gols de se tornar o quinto jogador na história a atingir a histórica marca de 30 gols pela seleção da Suíça.