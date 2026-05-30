Palpite PSG x Arsenal - Champions League - 30/05/2026

Ambas as equipes dominaram as suas respectivas ligas nacionais e agora, buscam a glória continental. Estamos apostando nos Les Parisiens, mas a expectativa é de um confronto equilibradíssimo.

Dicas de apostas para PSG x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2x1 Arsenal;

Palpite de artilheiros: PSG – Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Arsenal – Declan Rice.

O Paris Saint-Germain viaja para Budapeste após um longo período de descanso, e os comandados de Luis Enrique chegam com o tanque cheio. Com o título da Ligue 1 garantido antecipadamente, o PSG pôde poupar e gerenciar seus principais jogadores com todo o cuidado. O time chega esbanjando confiança para defender o seu título na noite de sábado.

O Arsenal também garantiu a taça em seu país, superando o Manchester City em uma disputa acirrada pelo título. Os Gunners de Mikel Arteta calaram os críticos ao conquistarem a Premier League e agora vão com tudo em busca do seu primeiro troféu da Champions League. A equipe londrina chega à grande decisão embalada por cinco vitórias consecutivas em todas as competições.

Escalações esperadas para PSG x Arsenal

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Ødegaard, Eze, Saka, Trossard, Gyökeres.

Ataque x defesa na Hungria

O confronto promete ser um verdadeiro embate de "ataque x defesa", com o avassalador setor ofensivo do PSG tentando furar o impressionante bloqueio dos Gunners. Tem tudo para ser uma noite de futebol fascinante. Os gigantes franceses entram em campo como favoritos, mas por uma margem mínima.

Uma excelente notícia para os franceses é que tanto Ousmane Dembélé quanto Achraf Hakimi voltaram aos treinos. Essa dupla pode ser o fator de desequilíbrio na Puskás Aréna neste sábado. Pelo lado dos londrinos, Jurriën Timber pode desfalcar a equipe mais uma vez, enquanto Ben White está lesionado e Noni Madueke aparece como dúvida.

Prevemos um jogo extremamente truncado e equilibrado na Hungria, mas acreditamos que o PSG acabará levando a melhor no fim das contas. O arsenal ofensivo do time de Paris é simplesmente espetacular, enquanto o ataque do Arsenal às vezes deixa a desejar em termos de criatividade. O elenco do Les Rouge-et-Bleu tem qualidade de sobra para balançar as redes mais vezes que o adversário, mesmo que a zaga não consiga passar em branco.

Dica de aposta 1 para PSG x Arsenal: 1X2: PSG, com odds de 2.30 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Expectativa de gols em um duelo dramático

O Arsenal foi impecável na defesa nesta temporada, fechando a reta final da competição com apenas dois gols sofridos em sete partidas. No entanto, eles raramente enfrentaram uma força ofensiva tão avassaladora quanto a do PSG, então o setor defensivo inglês terá muito trabalho pela frente. Se há alguém capaz de desmontar o ferrolho dos Gunners, esse alguém é o ataque dos Les Parisiens.

Por outro lado, é pouco provável que o time francês consiga passar o jogo sem sofrer gols. Embora os Gunners não vivam o ápice do seu futebol ofensivo, a equipe balançou as redes em oito partidas consecutivas. Para completar, o PSG sofreu nove gols nos últimos seis jogos, mostrando que sua defesa está longe de ser intransponível.

Com tantas estrelas capazes de decidir o jogo num piscar de olhos, a tendência é termos bola na rede dos dois lados. No fim das contas, os campeões da Ligue 1 devem fazer valer o favoritismo e garantir a vitória.

Dica de aposta 2 para PSG x Arsenal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na bet365.

O herói dos gols

O Arsenal funcionou como uma engrenagem coletiva perfeita nesta temporada, com gols distribuídos entre jogadores de várias posições. Já no PSG, a responsabilidade ofensiva ficou pesadamente concentrada em seus atacantes de elite.

Cravar qual jogador vai balançar as redes em uma final desse tamanho não é uma tarefa fácil. Ousmane Dembélé é o primeiro nome que vem à cabeça, buscando o seu 20º gol na temporada 2025/26. Apesar de ter sofrido com lesões ao longo do ano, ele ainda soma 30 participações diretas em gols em todas as competições.

Além disso, o ponta francês vive uma fase iluminada nos gramados europeus. Embora sua presença entre os titulares não esteja 100% confirmada, a expectativa geral é de que Dembélé seja peça fundamental na final. Com cinco gols marcados nos seus últimos três jogos da Champions League, ele entra em campo cheio de moral e confiante para ampliar essa marca. Nós, com certeza, não apostaríamos contra o francês no confronto na noite de sábado.