Palpite Marrocos x Haiti - Copa do Mundo 2026 - 24/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Marrocos vai partir para cima em busca da liderança do grupo, controlando o ritmo contra o Haiti.

Palpites para Marrocos x Haiti:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Marrocos 3x0 Haiti;

Palpite de artilheiros: Marrocos – Ismael Saibari, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss.

O Marrocos manteve o ritmo embalado da Copa Africana de Nações em casa e daquela histórica campanha de semifinalista há quatro anos, no Catar. Os Leões do Atlas tiveram uma estreia sólida nesta Copa do Mundo pelo Grupo C, apesar do que parecia ser um caminho tortuoso.

O empate por 1x1 contra o Brasil na primeira rodada deixou a equipe em uma excelente posição para este último jogo da fase de grupos.

Como resultado, tanto o Marrocos quanto a Seleção têm chances de terminar no topo do grupo. No entanto, a seleção africana precisa vencer com autoridade e construir um bom saldo de gols.

Eles entram em campo confiantes na vitória para garantir sua vaga na fase de dezesseis-avos de final.

O Haiti foi a primeira seleção no torneio deste ano a carimbar a sua eliminação, após derrotas para a Escócia e o Brasil. Infelizmente, os Les Grenadiers jogam apenas pela honra nesta última rodada, já que a classificação para a próxima fase é matematicamente impossível.

Apesar de terem perdido por 3x0 para o Brasil no último confronto, o técnico Sébastien Migné provavelmente ficou orgulhoso de seus comandados.

O Haiti segurou o zero no placar durante os primeiros 45 minutos, o que foi uma grande façanha considerando o poderio do Brasil. Um novo revés aqui trará um recorde ingrato: o de seleção com o maior número de jogos em Copas do Mundo (6) mantendo 100% de derrotas.

Além disso, se passarem em branco, irão se unir ao Canadá e a El Salvador como as únicas seleções da CONCACAF que nunca balançaram as redes na história do torneio.

Escalações esperadas para Marrocos x Haiti

Escalação esperada do Marrocos: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Díaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari;

Escalação esperada do Haiti: Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Expérience, Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence, Isidor, Pierrot.

Saibari perto de fazer história

O Ismael Saibari é um dos grandes destaques desta Copa do Mundo sob a ótica africana. Além de balançar as redes nos dois jogos do grupo pelo Marrocos, ele marcou quatro gols nas suas últimas quatro partidas pela seleção.

Um jogador voando desse jeito é difícil de ser ignorado diante de uma seleção mais modesta.

O atacante, que já está de malas prontas para o Bayern de Munique, quer fazer história nesta quarta-feira. Se balançar as redes, ele se tornará o primeiro jogador africano a marcar em todos os três jogos da fase de grupos pelo seu país.

Enfrentar uma defesa que já sofreu quatro gols em duas partidas certamente serve de combustível.

Para se ter uma ideia da temporada espetacular da qual ele vem, o atacante anotou 15 gols e distribuiu oito assistências em 27 partidas pelo PSV Eindhoven. Apostar que ele vai furar o bloqueio haitiano é uma escolha óbvia.

Dica de aposta 1 para Marrocos x Haiti: Artilheiro a qualquer momento: Ismael Saibari, com odds de 2.02 na Betboom.

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Leões do Atlas prontos para dominar a última rodada do grupo

A vitória e o empate do Marrocos nesta Copa do Mundo ampliaram a excelente sequência invicta da equipe. Quando Mohamed Ouahbi assumiu o lugar de Walid Regragui antes do início do Mundial, parecia que os Leões do Atlas não teriam tanto sucesso na América do Norte.

No entanto, a forte conexão de Ouahbi com as promessas mais jovens e o título do Mundial Sub-20 conquistado por ele no ano passado foram fundamentais para manter o Marrocos em alto nível.

Agora, a seleção ostenta uma incrível invencibilidade de 31 jogos, com 26 vitórias e cinco empates. Os africanos também venceram três dos seus últimos quatro jogos em fases de grupos da Copa do Mundo, sendo aquele empate contra o Brasil o único ponto fora da curva.

O Haiti, compreensivelmente, deve estar frustrado, especialmente pelas boas expectativas criadas antes do torneio.

A vitória por 4x0 contra a Nova Zelândia e o empate sem gols com a Islândia sugeriam que eles poderiam dar mais trabalho. A realidade é que os Les Grenadiers agora acumulam três derrotas consecutivas, tendo sofrido três gols no último embate.

O Marrocos quer a liderança do grupo de qualquer maneira e sabe que enfiar o pé no acelerador e fazer saldo de gols é o único caminho para isso.

Dica de aposta 2 para Marrocos x Haiti: Handicap -2: Marrocos, com odds de 2.30 na Betboom.

Jogo sem sofrer gols altamente provável

Considerando a necessidade do Marrocos de liderar o grupo — partindo do pressuposto de que o Brasil vencerá a Escócia —, os africanos vão querer balançar as redes repetidamente. Essa urgência deve ditar o ritmo logo cedo.

Nove dos últimos 10 gols sofridos pelo Haiti em Copas do Mundo ou Eliminatórias aconteceu antes do intervalo. Além disso, os Leões do Atlas não foram para o vestiário em desvantagem no placar em nenhuma partida desde a sua última derrota, há 31 jogos.

Com 12 gols marcados em seus últimos cinco jogos, a tendência é que o poderio ofensivo do Marrocos castigue o Haiti.

Enquanto isso, os comandados de Migné seguem em busca do seu primeiro gol em seis exibições de Copa do Mundo. Eles passaram em branco em quatro das suas últimas cinco derrotas.

Para completar, o Marrocos não sofreu gols em nove dos seus últimos 10 triunfos. Como resultado, a equipe está em uma posição ideal para frustrar o ataque adversário, garantir uma vitória sem ser vazada e ainda construir um placar elástico.