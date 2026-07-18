Palpite França x Inglaterra - Copa do Mundo 2026 - 18/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê um confronto muito equilibrado. No entanto, a qualidade técnica da França deve fazer a diferença ao longo dos 90 minutos.

Palpites para França x Inglaterra:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 2x1 Inglaterra;

Palpite de artilheiros: França – Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé; Inglaterra – Jude Bellingham.

Ambas as seleções chegam sedentas por uma resposta rápida após baterem na trave na busca pela cobiçada taça da Copa do Mundo na América do Norte.

A França era uma das grandes favoritas antes de o torneio começar e fez jus a essa condição durante quase toda a competição, exceto no último obstáculo.

Os Les Bleus foram completamente neutralizados e superados taticamente na semifinal contra a Espanha.

Didier Deschamps provavelmente deve estar lamentando não ter ajustado sua estratégia para conter o perigo espanhol. Por conta disso, os finalistas de 2022 terão que se contentar com a disputa pelo terceiro ou quarto lugar nesta edição.

O confronto na Flórida marcará a última dança de Deschamps no comando da seleção, o que dará uma motivação extra para os franceses, mesmo sem chance de título.

O mesmo vale para a Inglaterra, que mais uma vez não conseguiu atingir todo o seu potencial no maior palco do futebol mundial. O English Team avançou sem fazer muito alarde e se viu a um passo da finalíssima.

No entanto, assim como em 2018, acabou eliminado na semifinal de forma dolorosa, mesmo tendo saído na frente do placar.

Uma postura defensiva demais acabou custando caro, com Thomas Tuchel escalando uma linha de cinco defensores contra a Argentina.

Os atuais campeões do mundo pressionaram intensamente nos últimos 10 minutos daquela semifinal em Atlanta, colhendo os frutos com dois gols que garantiram a classificação da equipe de Lionel Messi para mais uma final consecutiva de Copas do Mundo.

Tuchel, assim como seu colega de profissão, fará de tudo para fechar a participação com chave de ouro. Garantir o terceiro lugar diante da mesma seleção que eliminou a Inglaterra em 2022 pode servir como um belo prêmio de consolação.

Essa rivalidade histórica é forte demais para que o duelo seja encarado como um mero amistoso.

Prováveis escalações para França x Inglaterra

Escalação esperada da França: Maignan, Gusto, Upamecano, Konaté, Hernandez, Zaire-Emery, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé;

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, James, Burn, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

A qualidade francesa deve prevalecer

A França vinha de uma sequência de sete vitórias seguidas antes de cair para a Espanha na semifinal. Já a Inglaterra viu sua invencibilidade de nove partidas chegar ao fim diante da Argentina. Agora, ambas as equipes farão de tudo para evitar duas derrotas consecutivas na Copa do Mundo.

Os Les Bleus chegam com uma ligeira vantagem para este confronto, puramente pela fartura de talento que possuem entre os titulares e no banco de reservas. Tanto Deschamps quanto Tuchel devem promover pequenas mudanças nos seus 11 iniciais.

No último encontro entre as duas seleções em Copas do Mundo, nas quartas de final de 2022, a França levou a melhor com uma vitória por 2x1.

Um desfecho parecido está longe de ser impossível no Hard Rock Stadium neste sábado. Como a França venceu três dos últimos cinco confrontos diretos, fica difícil prever uma vitória do English Team para faturar a medalha de bronze.

O último triunfo inglês sobre os franceses foi em um amistoso em 2015, razão pela qual nosso palpite pende para mais uma vitória dos Les Bleus.

Palpite 1 para França x Inglaterra: 1X2: França, com odds de 1.99 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Olise tem tudo para brilhar com as oscilações da Inglaterra

Apesar de uma atuação abaixo do esperado na fase anterior, Michael Olise segue sendo o jogador mais criativo da França nesta Copa do Mundo.

O meia-atacante do Bayern de Munique tem sido peça-chave ao longo de toda a campanha.

A semifinal foi a única exceção, partida em que ele recebeu uma nota de 6,4 pelo seu desempenho.

Sua bagagem na Premier League também pode ser um diferencial de peso por aqui, já que ele conhece muito bem ou já jogou ao lado de vários nomes do sistema defensivo da Inglaterra.

Ele lidera o ranking de assistências da Copa do Mundo com um total de cinco passes decisivos desde o início do torneio.

Embora não tenha conseguido impactar as últimas três exibições da França, Olise tem futebol de sobra para dar a volta por cima e apresentar uma atuação de gala.

Com o setor defensivo da Inglaterra mudando a todo momento na América do Norte, falta entrosamento no setor.

A tendência é que Tuchel mande a campo mais uma variação com uma linha de quatro defensores. É justamente essa falta de entrosamento que Olise deve explorar para bagunçar a zaga do English Team.

Palpite 2 para França x Inglaterra: Assistências do jogador 1+: Michael Olise, com odds de 2.80 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

O impacto de Jude é inegável

Jude Bellingham vem sendo, indiscutivelmente, o melhor jogador da Inglaterra neste Mundial. Ele tem sido o maestro das ações ofensivas e costuma aparecer nos momentos mais decisivos.

O craque do Real Madrid tem tudo para se aproveitar da ausência de William Saliba no miolo de zaga francês.

Assim como Olise, o camisa 10 terá a oportunidade de incomodar uma nova dupla de zaga nos Les Bleus, já que o defensor do Arsenal deve ficar de fora por conta de uma lesão. Bellingham divide a artilharia da Inglaterra na América do Norte, com seis gols marcados em sete partidas.

Embora tenha passado em branco contra a Argentina, ele seguiu sendo um perigo constante, partindo em velocidade e atormentando a marcação adversária.

Ele deve continuar no time titular e promete dar dor de cabeça para os franceses. Com quatro gols anotados nas suas últimas três partidas, colocar uma ficha em um gol de Bellingham é uma jogada muito inteligente.

Diante das odds oferecidas, essa aposta se torna uma excelente opção de valor.

Palpite 3 para França x Inglaterra: Artilheiro a qualquer momento: Jude Bellingham, com odds de 4.00 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.