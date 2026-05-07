Palpite Brasil x Noruega - Copa do Mundo 2026 - 05/07/2026

A ameaça de Erling Haaland é o motivo pelo qual este confronto não é uma mera formalidade, mas o Brasil deve ter força de sobra se Casemiro estiver recuperado e Neymar substituir Paquetá.

Palpites para Brasil x Noruega:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 2x1 Noruega;

Palpite de artilheiros: Brasil – Cunha, Vinícius Jr.; Noruega – Haaland.

Brasil e Noruega se enfrentam no MetLife Stadium neste domingo, naquele que promete ser um dos jogos mais eletrizantes das oitavas de final.

Dois dos ataques mais avassaladores do torneio ficam frente a frente de olho em uma vaga nas quartas de final.

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti chega para este jogo em excelente forma. Vinícius Jr. balançou as redes em todas as partidas da fase de grupos e é, atualmente, um dos jogadores mais badalados do mundo.

A virada que a equipe buscou no segundo tempo contra o Japão, na fase de 16 avos de final, foi impressionante. O resultado provou que este Brasil tem muita raça, além do futebol arte natural da Seleção.

A principal preocupação para o jogo de domingo são os desfalques. Lucas Paquetá foi totalmente vetado devido a uma lesão na coxa. Isso abre espaço para Neymar fazer uma aparição rara no time titular.

Além disso, o volante veterano Casemiro foi substituído no final do jogo contra o Japão, embora haja otimismo de que ele supere o problema de cãibras a tempo para o fim de semana.

A Noruega representa uma das histórias mais cativantes e surpreendentes da Copa do Mundo de 2026. Eles estão na fase de mata-mata pela primeira vez desde a França '98.

A decisão de Ståle Solbakken de poupar a maior parte de sua equipe no último jogo da fase de grupos contra a França parece ter dado resultado, já que eles despacharam a Costa do Marfim na fase de dezesseis-avos de final.

A estratégia ofensiva dos europeus continua fortemente centrada em Erling Haaland, que já marcou cinco gols no torneio. Julian Ryerson tentará retornar aos gramados após se recuperar de um incômodo na coxa.

Prováveis escalações para Brasil x Noruega

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Danilo, Gabriel, Marquinhos, Santos, Guimarães, Casemiro, Rayan, Neymar, Cunha, Vinícius Jr.;

Escalação esperada da Noruega: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Ødegaard, Nusa, Sørloth, Haaland.

Apostamos na classificação do Brasil nos 90 minutos

O Brasil entra em campo como franco favorito – e com toda razão. Ao contrário da Noruega, que depende pesadamente de um único jogador, os brasileiros contam com várias armas no ataque.

Eles lideraram o Grupo C, e Alisson garantiu jogos sem sofrer gols para a equipe de Ancelotti.

Eles mostraram uma resiliência tremenda no segundo tempo, buscando o placar após saírem atrás para derrotar o Japão nos minutos finais. Vinícius Jr. já somou 10 finalizações no gol até aqui no torneio, enquanto Matheus Cunha se mostra igualmente perigoso no terço final do campo.

A Noruega prefere um estilo de jogo bastante vertical e ofensivo, carecendo da vocação tática para se retrancar e defender em bloco baixo.

Essa abordagem deve encaixar perfeitamente com o jogo do Brasil, cujas transições em velocidade têm sido cirúrgicas e afiadíssimas neste torneio.

Palpite 1 para Brasil x Noruega: 1X2: Brasil, com odds de 1.85 na Brazino777.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x Noruega nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vemos grande valor em gols de ambos os lados

Cada um dos últimos seis jogos da Noruega terminou com ambas as equipes balançando as redes. Enquanto isso, sete das últimas nove partidas do Brasil também resultaram em gols dos dois lados.

Além disso, três ou mais gols foram marcados em sete dos últimos oito confrontos do Brasil. Por outro lado, cinco das últimas seis partidas da Noruega também tiveram três ou mais gols.

Diante disso, podemos combinar uma aposta em mais de 2,5 gols com ambas as equipes marcam, com uma probabilidade implícita de 47,62%.

Esta parece ser a jogada de maior valor do nosso trio de palpites para Brasil x Noruega neste fim de semana.

Palpite 2 para Brasil x Noruega: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na Brazino777.

Ainda há valor em apostar na principal esperança de ataque da Noruega

Poucos centroavantes vivem fase melhor do que Haaland, que acumula cinco gols nesta Copa do Mundo e balançou as redes em todas as partidas em que começou como titular.

Ele marcou dois gols contra o Iraque e contra o Senegal, além do gol da vitória nos minutos finais contra a Costa do Marfim que pediu a classificação da Noruega.

Tudo o que a equipe de Solbakken faz é desenhado para servir o seu camisa 9, que leva perigo tanto com a bola rolando quanto na bola parada.

O Brasil tem uma defesa que já foi vazada duas vezes deve dar a Haaland várias oportunidades para marcar.

Podemos apostar nele para marcar com uma probabilidade de apenas 47,62%. Dado que ele mantém um aproveitamento de 100% quando começa jogando, este parece ser mais um palpite sólido.