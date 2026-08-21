Vinícius Júnior deve elevar seu nível de jogo após novo contrato

A boa relação de Mourinho com Vinícius Júnior pode ajudar o ponta a superar os números da última temporada.

Mercado Seleção Odds Mais assistências na La Liga Vinícius Júnior 15.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

*Betboom: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

Apostando em um Vini Jr renovado

O Real Madrid tirou um grande peso de incerteza em torno do futuro de Vinícius Júnior ao garantir sua permanência até 2032. Embora o novo contrato ponha fim a uma grande novela da janela de transferências, manter Vini Jr é fundamental, sobretudo para os mercados de apostas de longo prazo para a temporada.

No clube desde os 18 anos, quando chegou em 2018, ele já conquistou 14 grandes títulos, incluindo duas Champions League. Vini também acumulou diversos prêmios individuais ao longo dos anos, como o prêmio de Melhor Jogador do Mundo em 2024, entregue pela entidade máxima do futebol mundial. Perder um atleta desse calibre, fosse por uma bolada ou de graça, enfraqueceria consideravelmente os Los Blancos.

Ele encerrou a última edição de La Liga com 16 gols e seis assistências em 36 partidas. Por isso, o argumento mais sólido para os palpites vem de sua regularidade, e não apenas da renovação contratual em si.

O novo contrato

Vinícius Júnior acertou um novo vínculo de seis anos no Santiago Bernabéu no início deste mês, colocando um ponto final nas dúvidas imediatas sobre o seu futuro a longo prazo.

O Arsenal, campeão da Premier League, vinha monitorando a situação enquanto as conversas se arrastavam, mas isso agora tem pouca relevância para os apostadores. O Real Madrid finalmente pode planejar a temporada com um de seus principais pilares ofensivos totalmente comprometido com a causa.

Dizem que o novo comandante da equipe, José Mourinho, teve um papel fundamental no acordo final, já que mantém uma ótima relação com o jogador. Vinícius continuará sendo uma das figuras centrais no esquema dos Los Blancos.

O gigante espanhol reforçou seu setor de ataque com a contratação de Yan Diomande. Juntando Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vini Jr, o ataque merengue promete ser avassalador.

Os números de Vini na última temporada indicam que ele deve voltar a ser muito acionado. Foram 36 jogos na La Liga, com 16 gols e seis assistências. A temporada anterior foi a sua mais produtiva desde a jornada 2021/22.

Mesmo em meio às arrastadas conversas sobre a renovação, o brasileiro permaneceu totalmente focado no time. Sem as incertezas no caminho, Vini tem tudo para elevar ainda mais suas estatísticas nesta temporada.

Mais gols para Vini

O grande valor nas apostas para o ponta do Real Madrid está no palpite de que ele marcará 15 ou mais gols no campeonato nacional. Ele já ultrapassou essa marca com 16 gols na temporada passada, empatado com a promessa do Barcelona, Lamine Yamal. Vini deu 100 finalizações na La Liga, das quais 46 foram no alvo.

Sua média de 1,47 finalizações no alvo por 90 minutos foi idêntica à de Yamal no último campeonato. O atacante também registrou 12,42 xG (gols esperados) e teve uma média de 0,44 gols por jogo. Com essa bagagem de tentativas, é certo que Vini terá muitas oportunidades de balançar as redes ao longo de toda a campanha.

O mercado de "mais assistências" faz sentido como uma alternativa de cotação mais alta em relação ao mercado de gols. Vinícius deu cinco assistências a menos do que o líder do quesito, Yamal, embora os reforços do Real Madrid em outros setores possam jogar a seu favor.

Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Denzel Dumfries foram contratados para reforçar a defesa e o meio-campo. Isso deve permitir que Vini se concentre prioritariamente em atuar no último terço do campo.

Vale destacar que ele registrou 10 assistências na temporada 2024/25, apenas três atrás de Yamal. Considerando os companheiros ao seu redor e suas qualidades na posse de bola e na criação ofensiva, o caminho das assistências parece menos garantido do que a opção de gols.

Todos os indícios apontam para um palpite em Vinícius marcando 15 ou mais gols em La Liga nesta temporada. No entanto, vale a pena acompanhar as odds antes da estreia do Real Madrid no campeonato.