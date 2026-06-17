Palpite Uzbequistão x Colômbia - Copa do Mundo

Veja os palpites para a partida entre Uzbequistão x Colômbia, válida pela Copa do Mundo, nesta quarta-feira (17), às 23h.

Melhores palpites para Uzbequistão x Colômbia

Nossa análise: Momentos das equipes

O último amistoso de Uzbequistão, já realizado em solo norte-americano, deu esperanças sobre a sua capacidade de impor dificuldades a adversários tecnicamente inferiores, perdendo para a Holanda por 2-1, com o gol da derrota marcado somente nos instantes finais da etapa complementar.

A Seleção Colombiana enfrentou adversários bem limitados nestas semanas de preparação, batendo a Costa Rica e, mais recentemente, a Jordânia — cenário completamente oposto ao de quando entrou em campo em março, perdendo para a Croácia e para a França.

Prováveis escalações de Uzbequistão e Colômbia

Uzbequistão: Yusupov, Khusanov, Urozov, Ashurmatov, Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullaev, Fayzullaev, Urunov, Shomurodov

Colômbia: Ospina, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, Perna, Rios, Arias, Rodríguez, Diaz e Suárez

Padrão de jogo colombiano é bem estabelecido

Enquanto outras seleções sul-americanas, como o Brasil, por exemplo, chegam para a Copa na procura de estabelecer uma identidade, a Colômbia tem um padrão bem definido que a levou à final da Copa América na sua última participação em uma competição de alto nível.

Organizando o meio-campo com a vitalidade e técnica de Richard Ríos e Jhon Arias para extrair o máximo de James Rodríguez, a Colômbia tem dois expoentes pelos lados do campo no atacante Luis Díaz e no lateral direito Daniel Muñoz, ambos vindos de grandes temporadas pelo Bayern de Munique e Crystal Palace, respectivamente. Vale lembrar que, nas duas vitórias em amistosos, a Colômbia saiu na frente logo na primeira etapa.

Palpite 1 Uzbequistão x Colômbia: (Intervalo/final do jogo) Colômbia/Colômbia, com odds de 2.10 na bet365

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Flexibilidade de Jhon Arias é um trunfo colombiano

Capaz de cumprir diferentes funções com o talento desequilibrante para jogar aberto e a intensidade para atuar mais por dentro, Jhon Arias dá ao meio-campo colombiano uma qualidade importante, mais um nome capaz de influenciar jogos para essá seleção sul-americana.

Quando a Colômbia enfrentou a Jordânia em seu último compromisso, Jhon Arias foi o responsável pelos dois gols da vitória. O meia-atacante do Palmeiras acumula três tentos em quatro aparições em amistosos pela Seleção Colombiana neste ano.

Palpite 2 Uzbequistão x Colômbia: Jhon Arias marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.05 na bet365

Diferença entre as equipes torna previsível o roteiro do jogo

A Seleção Colombiana se sente confortável com a bola e não à toa teve a terceira maior média de posse de bola nas Eliminatórias da CONMEBOL. Independentemente do resultado neste duelo contra o Uzbequistão, as chances são bem grandes de que a Colômbia exerça um enorme domínio territorial, levando, entre outras coisas, a um número maior de escanteios.

Dentro de contextos similares nos amistosos recentes contra a Costa Rica e a Jordânia, a Colômbia terminou com o maior número de escanteios, podendo repetir a dose na estreia da Copa do Mundo.