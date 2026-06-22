Palpite França x Iraque - Copa do Mundo 2026 - 22/06/2026

Apostamos em uma vitória tranquila da França para engatar o segundo triunfo consecutivo ao vencer os Leões da Mesopotâmia.

Dicas de apostas para França x Iraque:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: França 4x0 Iraque;

Palpite de artilheiros: França – Kylian Mbappé (2x), Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

A França venceu sua primeira partida por 3x1 contra o Senegal, graças a dois gols de Kylian Mbappé. O resultado marcou a quarta vitória dos franceses em cinco jogos em 2026, sendo a terceira vez que balançaram as redes três ou mais vezes. A equipe de Didier Deschamps tem enfrentado dificuldades para passar jogos sem sofrer gols, mas este cenário pode ser a oportunidade perfeita para quebrar esse jejum.

Do lado do Iraque, a estreia foi dura: uma goleada por 4x1 sofrida contra uma Noruega inspirada por Erling Haaland. Esse resultado veio logo após uma derrota por 2x0 em um amistoso contra a Venezuela, somando apenas duas vitórias em 2026. Diante disso, é pouco provável que Graham Arnold e seus comandados consigam arrancar um resultado positivo na Filadélfia.

Escalações esperadas para França x Iraque

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé;

Escalação esperada do Iraque: Hassan, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh, Ali Jasim, Hussein, Al-Hamadi.

Expectativa de domínio francês

Olhando para as estatísticas, há um verdadeiro abismo técnico entre a França e o Iraque. A equipe de Didier Deschamps nem sempre aplica goleadas históricas mesmo quando tem condições, mas o potencial ofensivo está sempre lá. Vale destacar que três das últimas quatro partidas dos franceses tiveram mais de 3,5 gols.

Não há novos problemas de lesão em nenhum dos lados, mas Deschamps tem peças de sobra para rodar o elenco se quiser. Os franceses provavelmente contam com o banco de reservas mais robusto do torneio. Enquanto isso, Graham Arnold pode fazer alterações na escalação, mas conta com o retorno de Ali Jasim, que está recuperado de uma pancada sofrida contra a Noruega.

Independentemente de quem comece jogando entre os titulares do Les Bleus, a disparidade técnica deve ser grande demais para os Leões da Mesopotâmia. Esperamos uma vitória imponente dos europeus na Pensilvânia.

Dica de aposta 1 para França x Iraque: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.85 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto França x Iraque nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A chance de ouro para a defesa do Les Bleus

Embora o ataque seja avassalador, a França não tem apresentado grande solidez defensiva ultimamente. Brasil, Colômbia, Costa do Marfim e Irlanda do Norte balançaram as redes contra os franceses este ano, assim como o Senegal na última terça-feira. O último jogo em que saíram de campo sem sofrer gols foi contra a Ucrânia, em novembro. Eles certamente estarão ansiosos para mudar essa escrita neste fim de semana.

Este jogo tem tudo para ser um sucesso para os Les Bleus, tanto no ataque quanto na defesa. Os iraquianos passaram em branco contra a Venezuela no último amistoso preparatório, e a linha defensiva da França é consideravelmente superior à da Noruega. Além do mais, os comandados de Deschamps certamente tiraram lições do confronto contra o Senegal.

Com uma constelação de talentos ofensivos brigando por vaga no time, o Iraque corre sério risco de sofrer uma goleada. A equipe europeia deve dar mais um passo firme rumo ao mata-mata.

Dica de aposta 2 para França x Iraque: Ambas as equipes marcam: não & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.30 na Betboom.

Dembélé em busca do seu primeiro gol em Copas do Mundo

Kylian Mbappé é o nome mais cotado para balançar as redes nesta partida. Contudo, as odds para ele não oferecem tanto valor de aposta. É por isso que garimpamos outras opções no mercado e escolhemos a superestrela do Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé. Ele ainda não marcou pelo seu país em uma Copa do Mundo, mas estamos apostando que ele vai desencantar por aqui.

O jogador do PSG não atua tão avançado na seleção francesa quanto em seu clube, mas continua sendo uma enorme ameaça em velocidade. O Iraque tem motivos de sobra para se preocupar ao enfrentar o setor ofensivo da França — onde qualquer atacante pode guardar o seu. No entanto, após mais uma grande temporada na Ligue 1, nosso palpite é que Dembélé deixará sua marca no placar.