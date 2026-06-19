Palpite Escócia x Marrocos - Copa do Mundo 2026 - 19/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Marrocos ultrapasse a Escócia no Grupo C após o apito final, considerando a sua excelente fase contra seleções europeias.

Dicas de apostas para Escócia x Marrocos:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Escócia 1x2 Marrocos;

Palpite de artilheiros: Escócia – Lawrence Shankland; Marrocos – Ismael Saibari (2x).

A Escócia está prestes a se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Isso acontece logo após um retorno triunfal ao maior palco do futebol mundial, após uma ausência de 28 anos. A Tartan Army cantou a plenos pulmões enquanto sua seleção vencia o Haiti por 1x0 na estreia do torneio.

Os comandados de Steve Clarke estão agora a apenas uma vitória de carimbar a vaga na fase de dezesseis-avos de final. Liderar o grupo é algo que eles provavelmente nunca imaginaram, mas são os escoceses que estão na pole position na véspera da segunda rodada da fase de grupos. No entanto, a Escócia nunca venceu dois jogos seguidos em uma mesma grande competição.

Para garantir a vaga antecipada no mata-mata, eles precisarão fazer algo inédito em sua história neste sábado, no Gillette Stadium, em Foxborough. Já Marrocos espera ultrapassar os adversários e assumir o topo do Grupo C com uma vitória em Massachusetts. Os Leões do Atlas tiveram um início de campanha impressionante na América do Norte.

Os comandados de Mohamed Ouahbi surpreenderam o Brasil na estreia, abrindo o placar com apenas 21 minutos de jogo. No entanto, 11 minutos depois, a Seleção empatou, e foi assim que terminou aquele confronto eletrizante. Apesar do empate, os norte-africanos jogaram muita bola naquele dia e bateram de frente com o Brasil de igual para igual.

Os campeões africanos esperam manter o mesmo nível de atuação neste duelo contra a Escócia, até porque uma vitória os colocará em uma excelente posição para garantir a classificação para o mata-mata.

Escalações esperadas para Escócia x Marrocos

Escalação esperada da Escócia: Gunn, Hickey, Hanley, Hendry, Robertson, Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, Shankland, Adams;

Escalação esperada do Marrocos: Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari.

A chance de fazer história

Apesar de a Escócia estar com a confiança nas alturas, a realidade deve bater à porta após este jogo. A vitória na estreia marcou o terceiro triunfo consecutivo deles, mas antes disso, na Data FIFA de março, eles vinham de duas derrotas seguidas. Enfrentar uma seleção que figura no top 7 mundial será um desafio de outro patamar para os europeus.

Marrocos tem tudo para buscar os três pontos aqui, especialmente considerando o bom papel que fez contra o Brasil. Vale destacar que essa seleção teve 100% de aproveitamento nas Eliminatórias e conquistou tanto a Copa Árabe quanto a Copa das Nações Africanas. Além disso, os marroquinos ostentam uma invencibilidade de cinco jogos na fase de grupos da Copa do Mundo, com duas vitórias e três empates.

Se não perderem este jogo, eles se tornarão a primeira seleção africana a ficar invicta seis partidas consecutivas na fase de grupos da história dos Mundiais. Nove dos seus últimos 12 confrontos em Copas do Mundo foram contra seleções europeias. Portanto, os africanos chegam cheios de moral e confiantes de que podem obter um resultado positivo.

Também, vale ressaltar que este será apenas o segundo confronto na história entre os dois países. O único duelo anterior aconteceu na Copa de 1998, quando Marrocos levou a melhor com um sonoro 3x0. Muita coisa mudou desde então, mas a nossa dica é apostar que os Leões do Atlas garantirão os três pontos.

Dica de aposta 1 para Escócia x Marrocos: 1X2: Marrocos, com odds de 1.73 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Escócia x Marrocos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols de ambos os lados

O ataque escocês é produtivo e sabe ditar um ritmo intenso quando quer. Nomes como John McGinn e Ben Gannon-Doak dão um suporte de peso para Che Adams e Lawrence Shankland. Eles finalizaram nove vezes contra o Haiti e certamente têm armas suficientes para incomodar a retaguarda marroquina.

Os escoceses marcaram pelo menos três gols em cinco das suas últimas oito vitórias. Com nove gols anotados nos seus últimos três compromissos, a tendência é que eles balancem as redes contra Marrocos. E os Leões do Atlas vivem um cenário parecido quando o assunto é o setor ofensivo.

Ouahbi tem fartura de opções no último terço do campo, tanto que sua equipe balançou as redes 13 vezes nas últimas cinco exibições. A última vez que Marrocos passou em branco foi na final da Copa das Nações Africanas contra o Senegal. No entanto, eles marcaram em todos os seis jogos internacionais desde então. Quatro das suas últimas seis partidas terminaram com o "ambas marcam" batendo, um cenário muito provável para a manhã de sábado.

Dica de aposta 2 para Escócia x Marrocos: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.03 na Betboom.

Influência inegável de Hakimi

Geralmente, é fácil escolher um artilheiro para apostar em um jogo desse tamanho. No entanto, o gol pode sair de qualquer lado, já que ambas as equipes possuem atacantes de faro apurado em seus elencos. Pensando no valor da aposta, vale muito a pena olhar com carinho para o mercado de assistências.

Achraf Hakimi é o cara que apontamos como o grande facilitador desta partida. Ele jogou uma barbaridade contra o Brasil, liderando as estatísticas em desarmes (6), duelos ganhos (11), faltas sofridas (5) e, o mais importante, chances criadas, com três no total.

Como um lateral de muita qualidade técnica e excelente saída de bola, Hakimi sabe fazer a diferença nos momentos decisivos, exatamente como fez ao distribuir seis assistências na atual temporada da Champions League. Durante as Eliminatórias, ele distribuiu três passes para gol em seis exibições. Portanto, há muito valor em apostar que ele será decisivo da mesma forma neste fim de semana.