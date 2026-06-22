Palpite Argentina x Áustria - Copa do Mundo 2026 - 22/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Áustria cause uma zebra na Copa do Mundo ao segurar a embalada Argentina na segunda rodada de jogos do Grupo J.

Dicas de apostas para Argentina x Áustria:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Argentina 2x2 Áustria;

Palpite de artilheiros: Argentina – Lionel Messi, Julian Alvarez; Áustria – Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer.

A Argentina passou fácil pela Argélia, ganhando de 3x0 na estreia em Kansas City graças a um hat-trick de Lionel Messi em sua 200ª partida pela seleção. O craque de 38 anos igualou o recorde histórico de Miroslav Klose na Copa do Mundo, com 16 gols.

Os atuais campeões mundiais vivem uma fase fantástica, com 14 vitórias nos últimos 16 jogos. Uma segunda vitória praticamente carimbaria o passaporte dos hermanos para o mata-mata.

A Áustria, que também venceu na primeira rodada do Grupo J, não será uma presa fácil. A experiente equipe de Ralf Rangnick estreou com vitória em seu retorno à Copa do Mundo após 28 anos fora, batendo a Jordânia por 3x1. O "Das Team" vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas, tendo superado seleções como Coreia do Sul e Gana recentemente.

O confronto no Texas será o primeiro compromisso oficial entre as duas seleções. O último embate aconteceu há 36 anos, um amistoso que terminou em 1x1 um mês antes do início da Copa do Mundo de 1990, na Itália. Naquele ano, a Argentina de Diego Maradona acabou perdendo a final por 1x0 para a Alemanha Ocidental.

A Áustria entra em campo como franco-atiradora. No entanto, o sistema de alta pressão de Rangnick foi feito sob medida para incomodar os favoritos. Se conseguirem neutralizar Messi e golpear no contra-ataque, podemos presenciar mais uma grande zebra nesta Copa do Mundo. O empate é uma possibilidade bem real.

Escalações esperadas para Argentina x Áustria

Escalação esperada da Argentina: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Medina, De Paul, MacAllister, Fernandez, Gonzalez, Messi, Alvarez;

Escalação esperada da Áustria: Schlager, Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Chukwuemeka, Seiwald, Schmid, Laimer, Sabitzer, Arnautovic.

Chuva de gols em Arlington

A Argentina vive um momento iluminado, vinda de oito vitórias seguidas e de sete jogos sem sofrer gols nesse período. Os hermanos balançaram as redes pelo menos três vezes em três das últimas quatro partidas. Além disso, quatro dos últimos cinco confrontos superaram a marca de 2,5 gols no total.

Lionel Scaloni ostenta um dos melhores setores ofensivos do planeta. Lautaro Martinez, Nico Paz e Julian Alvarez são os grandes destaques, ao lado de Messi. Seria uma enorme surpresa ver a Argentina passar em branco neste duelo.

A Áustria também tem sido cirúrgica no último terço do campo. Em duas das suas últimas quatro partidas, a equipe marcou pelo menos três gols. Inclusive, esses foram os únicos dois jogos que registraram mais de 2,5 gols no total nesse período.

Nenhuma das equipes deve jogar retrancada. Embora a expectativa seja de que a Argentina controle a posse de bola, a Áustria vai tentar ferir a Albiceleste nas transições e nas bolas paradas. Apostar em mais de 2,5 gols no total oferece um valor claro.

Dica de aposta 1 para Argentina x Áustria: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.96 na BetBoom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Argentina x Áustria nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Rei Leo de olho no trono

Messi celebrou sua 200ª partida internacional com um hat-trick contra a Argélia. O feito aconteceu exatamente 20 anos após sua estreia em Copas do Mundo, em 2006, contra a Sérvia e Montenegro.

O primeiro gol de "La Pulga" foi um golaço no ângulo superior direito. Depois, ele escapou de uma possível expulsão por uma falta dura na panturrilha direita de Aïssa Mandi. Aproveitando ao máximo o fato de ter sido poupado pelo cartão vermelho, ele marcou mais dois para carimbar o seu primeiríssimo hat-trick em Copas do Mundo.

Agora, ele está empatado com o lendário Klose com 16 gols em Copas do Mundo. Mais um e o recorde será isoladamente dele — pelo menos por enquanto, já que Kylian Mbappé vem logo atrás, com apenas dois a menos. Disputando sua sexta Copa do Mundo (um recorde), Messi lidera a busca da Argentina para defender o título com sucesso.

A Albiceleste busca o bicampeonato consecutivo pela primeira vez desde o Brasil em 1958 e 1962. Aos 38 anos, Messi continua voando alto. A Áustria precisará estar em um dia perfeito para conseguir pará-lo.

Dica de aposta 2 para Argentina x Áustria: Artilheiro a qualquer momento: Lionel Messi, com odds de 2.00 na BetBoom.

Prevalência da garra da Áustria?

A Áustria passou por uma verdadeira transformação desde o rebaixamento para a Liga B da Nations League em março de 2025. De lá para cá, a única derrota em 12 partidas foi um revés por 1x0 para a Romênia nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Eles venceram todos os outros 10 confrontos.

Os comandados de Rangnick não sofreram gols em duas das últimas quatro partidas. Na estreia, despacharam a Jordânia sem sustos por 3x1. A Jordânia até ameaçou de vez em quando, mas a entrega tática e a garra superiores da Áustria garantiram o resultado.

A Argentina tem sido uma das seleções mais consistentes do futebol mundial nos últimos dois anos. Assim como a Áustria, os hermanos sofreram apenas uma derrota desde o início de 2025.

Se a Áustria conseguir neutralizar Messi e aproveitar as oportunidades nas transições, mais uma zebra na Copa do Mundo estará desenhada. Espere uma Áustria lutando até o último minuto. Apostar que eles vão aprontar uma surpresa aqui oferece o melhor valor entre as três opções de apostas.