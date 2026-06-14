Palpite Alemanha x Curaçao - Copa do Mundo 2026 - 14/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Alemanha passe sem dificuldades pelos estreantes no torneio, com Kai Havertz e Jamal Musiala balançando as redes.

Dicas de apostas para Alemanha x Curaçao:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Alemanha 4x0 Curaçao;

Palpite de artilheiros: Alemanha – Kai Havertz x2, Jamal Musiala, Florian Wirtz.

A Alemanha chega em grande fase para esta Copa do Mundo, vinda de uma sequência de nove vitórias consecutivas que já dura nove meses. Os alemães golearam a Finlândia por 4x0 em Mainz antes de embarcarem para a América do Norte. No último fim de semana, os Estados Unidos impuseram um teste mais duro em Chicago, mas a Die Mannschaft ainda assim triunfou por 2x1.

A preparação para a Copa do Mundo tem sido caótica para Curaçao, a menor nação da história a se classificar para a fase final do torneio. O técnico Dick Advocaat chegou a pedir demissão por motivos pessoais no início do ano, mas retornou no mês passado. Sob o seu comando, a equipe sofreu uma derrota por 4x1 para a Escócia e, em seguida, venceu Aruba por 4x0 nos amistosos finais de preparação.

Escalações esperadas para Alemanha x Curaçao

Escalação esperada do Alemanha: Neuer, Brown, Schlotterbeck, Tah, Kimmich, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala, Sané, Havertz;

Escalação esperada do Curaçao: Room, Floranus, Obispo, Bazoer, Van Eijma, Sambo, Gorre, L. Bacuna, J. Bacuna, Hansen, Chong.

Havertz balançará as redes logo de cara

Nick Woltemade foi o grande destaque da Alemanha durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. Seus gols ajudaram a equipe a se recuperar de um início lento e a superar a Eslováquia na disputa pelo topo do grupo. No entanto, o jogador do Newcastle sofreu uma grande queda de rendimento recente, o que indica que Kai Havertz será o homem de referência no ataque nesta Copa do Mundo.

Havertz tem o faro de gol apurado em grandes palcos. Ele abriu o placar na final da Champions League de 2026 com apenas seis minutos de jogo. O atacante de 26 anos também ostenta uma marca respeitável de 22 gols em 58 partidas pela sua seleção.

O jogador do Arsenal balançou as redes logo cedo no último amistoso de preparação da Alemanha. Ele precisou de apenas dois minutos para furar o bloqueio dos Estados Unidos. Havertz também abriu o placar em sua partida internacional anterior contra Gana, em março.

Diante de uma das zebras do torneio, apostar que Havertz abrirá o placar mais uma vez surge como uma opção de muito valor em Houston.

Dica de aposta 1 para Alemanha x Curaçao: Kai Havertz marca o primeiro gol, com odds de 3.80 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alemanha x Curaçao nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Alemanha deve atropelar os estreantes na Copa

O calor intenso pode ser o único fator limitante para a Alemanha no que promete ser um confronto bastante desigual nesta Copa do Mundo. No entanto, Curaçao também deve sofrer com o mormaço do início de tarde, já que quase todos os seus jogadores nasceram na Europa.

Como o saldo de gols pode ser o diferencial para definir o líder do Grupo E, a Alemanha entrará com fome de gols para construir uma grande goleada. O ataque alemão está afiado, balançando as redes 18 vezes nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Julian Nagelsmann ostenta uma média de 3,11 gols por 90 minutos ao longo de sua sequência de nove vitórias consecutivas.

Curaçao perdeu três de suas últimas quatro partidas. Além de uma dura derrota para a Escócia, eles também foram goleados por 5x1 pela Austrália e superados por 2x0 pela China.

A falta de entrosamento também pode ser um problema para a equipe. Tahith Chong e Armando Obispo estão entre os poucos destaques do elenco, mas ambos só passaram a defender a seleção de Curaçao em 2025. Apostar em uma vitória da Alemanha por quatro ou mais gols de diferença parece ser o caminho ideal.

Dica de aposta 2 para Alemanha x Curaçao: Handicap -3: Alemanha, com odds de 1.95 na Betboom.

Musiala vai buscar um gol para recuperar a confiança

Com 170 minutos em campo nos dois amistosos de preparação da Alemanha, fica claro que Musiala terá um papel fundamental. Nagelsmann poderia ter testado outras opções, considerando que o jovem de 23 anos retornou de uma lesão grave no início deste ano. Contudo, o treinador pretende utilizar o craque do Bayern de Munique em uma função mais avançada no meio-campo.

Musiala deixou sua marca na goleada por 4x0 sobre a Finlândia. Apesar de sua temporada ter sido prejudicada pela lesão, ele ainda manteve uma média de uma participação em gol a cada 97 minutos na Bundesliga 2025/26.

Embora o desempenho recente do jogador nascido em Stuttgart pelo seu clube não tenha sido dos mais impressionantes, ele tem todas as ferramentas para brilhar nesta partida. Vale destacar que Musiala marcou um hat-trick em apenas 29 minutos contra o Auckland City no Mundial de Clubes no ano passado. Ele tem tudo para balançar as redes mais uma vez contra um adversário frágil, que sofreu uma média de 2,75 gols por partida em 2026.