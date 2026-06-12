Por que apostar em um azarão pode ser a jogada inteligente para a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo

Enquanto Kylian Mbappé e Harry Kane lideram a corrida nesta Copa, um torneio expandido com 48 seleções pode fazer com que vários jogadores alcancem números elevados de gols.

Mercado da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo Odds Cody Gakpo 41.00 Luis Díaz 51.00 Jeremy Doku 67.00 Jamal Musiala 67.00 Matheus Cunha 67.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Os artilheiros surpresa da Copa do Mundo

A Chuteira de Ouro de 2022 foi conquistada por Mbappé em um dos desfechos mais previsíveis dos torneios recentes. Ele disputava ombro a ombro com Kane, vencedor de 2018, o posto de principal favorito na preparação para aquela Copa do Mundo. No entanto, essa foi a única vez que um favorito absoluto ou cofavorito triunfou desde, pelo menos, os anos 1980.

A Inglaterra não era cotada para ir longe na Copa do Mundo de 2018. Outros atacantes eram vistos como candidatos mais prováveis à artilharia do que Kane.

Os dois vencedores anteriores da Chuteira de Ouro foram James Rodríguez pela Colômbia em 2014 e Thomas Müller pela Alemanha em 2010. Ambos tinham uma probabilidade implícita pré-torneio de cerca de 3% de terminar como artilheiros.

Miroslav Klose foi um vencedor um pouco menos surpreendente em 2006, mas não era o favorito absoluto. O alemão detém o recorde de maior número de gols em Copas do Mundo, com 16 bolas na rede ao longo de quatro edições.

Na última vez em que a competição foi realizada nos EUA, o russo Oleg Salenko e o búlgaro Hristo Stoichkov dividiram o prêmio de forma surpreendente. Salenko era um azarão completo, com cerca de 1% de chance de ganhar a Chuteira de Ouro antes de a bola rolar.

Salvatore Schillaci e Davor Šuker também foram artilheiros inesperados da Copa do Mundo nos anos 1990. Até mesmo o brasileiro Ronaldo não era o favorito absoluto em 2002, após enfrentar graves problemas de lesão nos anos anteriores.

A história mostra claramente que jogadores com uma probabilidade implícita de vitória de 3% ou até menos podem brigar pela Chuteira de Ouro. Isso sugere que o torneio de 2026 terminará com pelo menos um jogador fora do top 10 de favoritos entre os quatro maiores artilheiros.

Apostar em azarões com uma aposta each-way pode se provar uma estratégia interessante. Muitas casas de apostas oferecem potencial de retorno para um jogador que termina entre os quatro maiores artilheiros da competição.

Quais azarões são as melhores apostas para ganhar a Chuteira de Ouro de 2026?

Entre os candidatos em potencial fora dos nomes mais óbvios, está Cody Gakpo. Ele é titular absoluto da Holanda e também deve ser o cobrador oficial de pênaltis.

A seleção holandesa teve média de 3,38 gols por jogo nas Eliminatórias. Gakpo já provou que tem histórico em grandes torneios, tendo terminado como um dos artilheiros da Euro 2024 com três gols. Pode valer a pena apostar nele, que conta com uma probabilidade implícita de 2,4%.

Jamal Musiala também encerrou a Euro 2024 com três gols. Ele participou intensamente dos amistosos preparatórios da Alemanha, o que sugere que será uma peça-chave para Julian Nagelsmann nesta Copa.

A Die Mannschaft estará envolvida em um dos maiores desequilíbrios da fase de grupos ao enfrentar Curaçao. A projeção é de que a Alemanha marque mais de quatro gols nessa partida, e um Musiala descansado tem tudo para se aproveitar disso. Ele é um jogador incisivo que atuará logo atrás do centroavante, o que deve lhe render boas oportunidades ao longo do torneio.

Jeremy Doku parece oferecer valor, com uma cotação parecida com a de Musiala. A Bélgica está em um grupo teoricamente fraco, que também conta com Irã, Egito e Nova Zelândia. Doku marcou cinco gols e teve uma média de 3,4 finalizações por jogo em suas oito partidas nas Eliminatórias. Ele tem tudo para brilhar.

A Colômbia é outra potencial surpresa, e seu jogo ofensivo vai girar em torno de Luis Díaz. Os 26 gols marcados pelo Bayern de Munique nesta temporada mostraram que ele pode ser altamente produtivo jogando pelos lados do campo. Ele também terminou em segundo lugar empatado na artilharia, atrás apenas de Lionel Messi, com sete gols nas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul.

Díaz parece ser uma boa opção para uma aposta each-way, mas muito dependerá de quão longe Los Cafeteros conseguirão avançar. Por outro lado, as chances do Brasil de chegar às semifinais são muito maiores. Vários de seus jogadores de ataque poderiam, teoricamente, brigar pelo topo, especialmente se desencantarem contra o Haiti na fase de grupos.

O melhor valor pode estar em Matheus Cunha. Ele pode se beneficiar de uma eventual lesão de Neymar para se firmar como o centroavante titular do esquema.

Apesar de um retrospecto modesto de 10 gols em sua temporada de estreia pelo Manchester United, ele terminou a jornada em boa fase. Uma ou duas grandes atuações na fase inicial tornariam difícil tirá-lo do time na fase de mata-mata.