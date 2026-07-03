Argentina x Cabo Verde: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa do Mundo

Argentina x Cabo Verde marca a estreia da seleção de Lionel Messi na segunda fase da Copa do Mundo.

Nesta sexta-feira (3), a partida marca o encontro entre os atuais campeões do mundo com a equipe do goleiro Vozinha, sensação da fase de grupos após empates contra Espanha e Uruguai no grupo H.

Neste guia, contamos quais são as ofertas para Argentina x Cabo Verde, oferecidas pela Esportiva Bet, Novibet, KTO, Betboom, Superbet e outros dos melhores sites de apostas da Copa do Mundo para o confronto.

Como funcionam as ofertas para apostar em Argentina x Cabo Verde

Torneios, odds aumentadas, apostas grátis e giros grátis em slots. Abaixo, você confere quais são as melhores ofertas de Copa do Mundo envolvendo Argentina x Cabo Verde.

Esportiva Bet: Torneio Milionário da Copa

O jogo entre Argentina e Cabo Verde é uma boa oportunidade para participar do Torneio Milionário da Copa na Esportivabet, no qual cada aposta elegível realizada durante o Mundial gera pontuação para o cliente no ranking da promoção.

O apostador acumula pontos conforme o montante apostado dentro dos critérios estabelecidos, e a classificação final define os vencedores do torneio.

Nesta promoção, aliás, não precisa sequer torcer para os nossos rivais argentinos - caso o Brasil saia campeão do Mundial, a plataforma promete distribuir um prêmio de R$ 3 milhões entre 500 jogadores.

Apenas apostas simples criadas no modo Criar Aposta, com valor a partir de R$ 30,00 e odd mínima de 2.5, participam da promoção.

Novibet: 25 Giros Grátis

A Novibet disponibiliza 25 giros grátis diários para os clientes que realizarem apostas nas partidas da Copa do Mundo de 2026.

O sistema exige que o apostador faça uma ou mais apostas simples com valor acumulado mínimo de R$ 50,00 e odds iguais ou superiores a 2.0 em todos os bilhetes participantes.

Cumpridos os requisitos, o cliente recebe os 25 giros grátis como recompensa. A promoção vale todos os dias até o encerramento do Mundial de 2026 e inclui as apostas esportivas em Argentina x Cabo Verde.

KTO: Ganhe freebet de R$50

Neste mês de julho, a KTO disponibiliza a promoção Chance Extra, oferecendo uma freebet de R$50 a todos os jogadores cadastrados na casa.

Para participar, o jogador deve clicar no botão "Aceito Participar" na página da promoção na plataforma.

Após a adesão, o apostador ativa a Chance Extra diretamente no boletim de apostas em dispositivo móvel, dentro do prazo de 7 dias, com odds mínimas de 1.80.

Se o cliente perder a aposta elegível, a KTO credita como Aposta Grátis o valor equivalente ao montante apostado, limitado a R$ 50.

Betboom: Torneio da Copa do Mundo

A BetBoom realiza o torneio "Copa do Mundo 2026" até 19 de julho de 2026. Dessa forma, o apostador que efetuar uma aposta no jogo Argentina x Cabo Verde participa da oferta com chance de ganhar R$ 150 mil em prêmios.

A plataforma não impõe restrições de odds para as apostas simples ou múltiplas elegíveis, aceitando qualquer cotação.

Apenas os bilhetes que utilizarem a função Cash Out serão desqualificados para a promoção.

Superbet: Odds Aumentadas para Argentina x Cabo Verde

A Superbet disponibiliza odds aumentadas para a partida entre Argentina e Cabo Verde. A plataforma aplica a marca "Super Placar" sobre todas as cotações do mercado Resultado Final, elevando os valores para cada uma das três possibilidades do confronto.

O apostador pode realizar uma aposta simples no mercado pré-jogo e usufruir das cotações acima da média nos seguintes desfechos: vitória da Argentina, empate ou vitória de Cabo Verde.

Como apostar em Argentina x Cabo Verde: passo a passo

Para fazer suas apostas em Argentina x Cabo Verde, o apostador segue um processo simples nas principais plataformas de apostas online.

O passo a passo inclui:

Primeiramente, selecione uma das casas recomendadas neste guia e efetue o cadastro; Então,faça a verificação de identidade para acessar todas as funcionalidades; Em seguida, faça um depósito via Pix; Depois, navegue até a seção Futebol, escolha "Copa do Mundo" e acesse o mercado da partida Argentina x Cabo Verde para conferir todas as opções de apostas; Por fim, selecione o mercado desejado, coloque o valor da aposta, revise o bilhete e confirme a operação.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Na escolha de uma plataforma para fazer apostas em Argentina x Cabo Verde, o apostador deve avaliar critérios como reputação, qualidade das promoções e competitividade das odds.

A seguir, trouxemos algumas das melhores casas de apostas regularizadas do Brasil.

Palpites e mercados para Argentina x Cabo Verde

A Argentina é a grande favorita do confronto com Cabo Verde.

Mesmo contando com Lionel Messi em grande fase, a seleção comandada por Lionel Scaloni enfrenta um adversário ainda invicto no Mundial, bastante aguerrido e já acostumado a jogar esperando o adversário.

Confira abaixo alguns mercados e palpites para Argentina x Cabo Verde que podem ser interessantes para apostas online, levando em conta as características das equipes.

Menos de 3,5 gols: A tendência é de um jogo controlado pela Argentina, mas com Cabo Verde adotando linhas baixas e dificultando a criação de espaços. Esse cenário pode limitar o número de gols da partida.

A tendência é de um jogo controlado pela Argentina, mas com Cabo Verde adotando linhas baixas e dificultando a criação de espaços. Esse cenário pode limitar o número de gols da partida. Lionel Messi marca a qualquer momento: Principal referência ofensiva da equipe de Lionel Scaloni, Messi participa da maioria das jogadas de ataque e costuma ser o cobrador de pênaltis e faltas próximas à área.

Principal referência ofensiva da equipe de Lionel Scaloni, Messi participa da maioria das jogadas de ataque e costuma ser o cobrador de pênaltis e faltas próximas à área. Argentina vence o primeiro tempo: A seleção argentina frequentemente busca impor seu ritmo desde os minutos iniciais, pressionando o adversário para abrir o placar cedo e administrar a vantagem.

A seleção argentina frequentemente busca impor seu ritmo desde os minutos iniciais, pressionando o adversário para abrir o placar cedo e administrar a vantagem. Mais de 8,5 escanteios: Com amplo domínio territorial e constantes investidas pelos lados do campo, a Argentina tende a acumular finalizações bloqueadas e cruzamentos, aumentando o número de escanteios.

Com amplo domínio territorial e constantes investidas pelos lados do campo, a Argentina tende a acumular finalizações bloqueadas e cruzamentos, aumentando o número de escanteios. Cabo Verde recebe mais cartões: Diante da pressão ofensiva argentina, a equipe africana pode recorrer a faltas para interromper ataques, tornando os mercados de cartões uma alternativa interessante para quem busca opções de apostas online.

Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Argentina x Cabo Verde?

A partida entre Argentina x Cabo Verde pela segunda fase da Copa do Mundo acontece às 19h, horário de Brasília, nesta sexta-feira (3).

Qual a melhor casa para apostar no Argentina x Cabo Verde?

A melhor casa de apostas para Argentina x Cabo Verde é a Esportivabet nesta Copa do Mundo. Trata-se de uma plataforma regularizada, com boas odds e conhecida por honrar os seus pagamentos.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

Não. As ofertas de boas-vindas das casas de apostas foram proibidas com a regularização do setor em 2025. Todas as promoções listadas neste guia seguem as leis vigentes no Brasil.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?



Sim. Todas as casas de apostas mencionadas neste guia são regularizadas no Brasil e têm licença da SPA/MF. Leia os termos e condições das promoções e jogue com responsabilidade.