Apostar na Copa América na Bet7K: Guia completo com bônus

Confira nosso guia de apostas Copa América na Bet7K.

+

Confira tudo sobre como apostar na Copa América com a Bet7K, incluindo explicações detalhadas sobre os principais mercados da casa, bônus para usar na competição com o código de cupom Bet7k.

Pegar bônus

Promoções da Bet7k para a Copa América

Existem várias ofertas para jogadores da casa, e falaremos de todas as que dizem respeito, direta ou indiretamente, à Copa América. Note que, em alguns casos, é preciso inserir um código bônus para ativar a oferta. Para todas aplicam-se Termos & Condições (T&Cs).

Bônus de boas-vindas de esportes

O primeiro bônus da Bet7K que pode ser aproveitado nas apostas Copa América é o de boas-vindas, que é de 100% até R$ 7 mil. O valor é bem alto, muito acima da média do mercado, e é preciso ficar atento aos Termos & Condições, por isso mesmo.

Ganhe até R$344 mil em prêmios

Uma promoção que vale durante a Copa América é o torneio esportivo, com até R$244 mil em prêmios. Cada etapa premiará os 240 melhores participantes com prêmios que podem chegar até 17.000 reais. A aposta mínima é de R$ 6. Importante ressaltar que somente as apostas combinadas (múltiplas) são contabilizadas no torneio.

Pegar bônus

Principais mercados de aposta na Copa América

A Copa América pode não ter o mesmo charme da Copa do Mundo ou até da Euro, mas ainda assim é uma competição interessante de acompanhar e apostar. Estamos falando, afinal, do maior torneio de seleções das Américas, excetuando obviamente a Copa do Mundo (e suas Eliminatórias, talvez).

Dessa forma, saber como apostar na Copa América é uma forma de curtir um torneio de relevância mundial e, claro, explorar possibilidades de bet dentro dele. Naturalmente que existem muitas opções para apostar na Copa América Bet7k, mas queremos dar ao menos um panorama geral do que você vai encontrar na casa.

Os mercados de aposta, isto é, as opções de bet dentro da competição, são dezenas e dezenas, já que vão desde quem vai vencer uma partida até bets extremamente específicas em estatísticas, por exemplo. Infelizmente a Bet7K não trabalha com apostas de longo prazo para suas apostas Copa América. Confira cada uma em detalhes a seguir.

Aposta em resultado

Podemos considerar aposta em resultado aquela que é feita pensada simplesmente (e obviamente) no resultado final da partida. Inclui mercados como vitória simples (1X2), dupla-chance, resultado por tempo (intervalo/final), empate devolve a aposta e outros.

Apostas em gols

Como categoria “guarda-chuva”, podemos colocar sob as apostas de gols uma série de mercados: total de gols, total por tempo, time para atingir X gols primeiro, time para vencer sem sofrer gols, total de gols por equipe e mais.

Mercados asiáticos

Os mercados asiáticos para apostar na Copa América Bet7k são aqueles que envolvem decimais de 0,25, sendo que os mais comuns são gols asiáticos e handicap asiático. Aqui o segredo para entender é saber o que cada um representa, pois temos red, green, meio red, meio green e aposta devolvida. Bet7K trabalha com todos esses, então fique ligado.

Copa América Bet7k: Dicas para Fazer Apostas

Claro que apostar é uma experiência individual, mesmo quando usamos dicas, mas existem conselhos e sugestões que valem para qualquer um. Confira um breve compilado de dicas para você fazer suas apostas Copa América.

Estabeleça limites de tempo e dinheiro para usar nas apostas Copa América;

Faça uma pesquisa prévia sobre os times, jogadores e envolvidos em geral;

Procure apostar apenas no que você conhece, sejam os mercados, sejam os times;

Faça uma gestão de banca responsável e séria.

Lembre-se que o Jogo Responsável é o que garante uma experiência agradável e sadia no meio das apostas esportivas e cassinos online, e isso vale para a Copa América Bet7K também.

Como se cadastrar na Bet7K

Já falamos sobre como funcionam as apostas Copa América na casa de maneira geral, mas você só vai ter acesso a elas depois de estar cadastrado. Felizmente o processo de registro junto à Bet7K é bem simples – elaboramos um passo a passo para te ajudar.

Acesse o site bet7k.com. Clique no botão Registre-se. Insira os dados solicitados e o código de cupom Bet7k.

Você pode fazer seu cadastro e suas apostas tanto pelo computador quanto através do aplicativo da casa, o Bet7K app mobile, o qual pode ser baixado diretamente no site. Feito isso, não se esqueça de que é preciso fazer um depósito para ter fundos para começar a jogar. O método de depósito na casa é exclusivamente o Pix.

Lembre-se que, antes de fazer o depósito, é importante confirmar se você vai precisar de algum código promocional Bet7K para poder liberar certos bônus e promoções. Depois de ler os termos e condições, avalie se vale a pena ativar as promoções. E fique tranquilo que os métodos de pagamentos são seguros e os dados informados, tanto pessoais como financeiros, são protegidos por criptografia.

Pegar bônus